কলকাতা, 14 অগস্ট: এক মুসলিম পরিবার লখনউ ছেড়ে লাহোরে এসে ওঠে । পাকিস্তান সরকার থেকে তাদের একটি বাড়ি বরাদ্দ করা হয় । কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা দেখে যে, বাড়িটিতে একজন হিন্দু বৃদ্ধা থাকে, সে কিছুতেই সেই বাড়ি ছাড়তে চায় না । কারণ এই বাড়িটাই তার সব কিছু । তার স্মৃতি, পরিচয় ও ভিটে-মাটি । শুরু হয় মতভেদ, মনোমালিন্য, ধর্মীয় দ্বন্দ্ব । কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা যায়, এই বৃদ্ধা আর ওই পরিবারের মধ্যে একটা আলাদা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে । যেখানে মানুষ ধর্মের থেকে বড় হয়ে ওঠে । নাটকটি খুব সহজভাবে বোঝায় যে, একটু সহানুভূতি থাকলে, বিভাজনের মাঝেও মিলন সম্ভব । এই বৃদ্ধার চরিত্রে অভিনয় করছেন সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় । অর্থাৎ বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় চরিত্র 'হীরা আম্মা ।
18 বছর পরে মঞ্চে ফিরছেন তিনি । বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ও পরিকল্পনায় 'লাহোর 1947'-নাটকে রতনের মায়ের চরিত্রে মঞ্চে দেখা যাবে সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে । 18 বছর আগে অভিনেত্রীর শেষ নাটক অযান্ত্রিকের 'প্রথম পাঠ', রমাপ্রসাদ বণিকের নির্দেশনায় । তারপর এতগুলো দিন পেরিয়ে আজ আবার মঞ্চে তিনি । 15 অগস্ট বিকেল তিনটে এবং সন্ধে 6:30-এ মঞ্চস্থ হবে আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস-এ ।
'লাহোর 1947' হল আসগর বজাহাতের লেখা বিখ্যাত উর্দু নাটক 'যিস লাহোর নেহি দেখা, ওহ জন্মা হি নেহি'-র বাংলা রূপান্তর । এই নাটকটির অনুবাদ করেছেন অরিন্দম দাশগুপ্ত এবং নাটকটি মঞ্চস্থ করছে 'সুন্দরম নাট্যদল'। সুন্দরম-এর এই প্রযোজনাটি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানায় সেই মানুষটির প্রতি, যাঁর হাত ধরে সুন্দরম তৈরি হয়েছিল এবং যিনি চিরকাল বিশ্বাস করতেন যে নাটক শুধু বিনোদন নয়, একটি সামাজিক দায়িত্ব । তিনি মনোজ মিত্র । আর এই নাটকটির পটভূমি দেশভাগ ।
সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নাটকের মাধ্যমে মঞ্চে ফেরার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত ৷ নানা কথা ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী ৷
ইটিভি ভারত: প্রথমেই বলব 18 বছর পরে ফেরা কেন ? টিভি আর বড় পর্দার কারণে ?
সোমা: আমি তো সিরিয়ালের মানুষ । মেগা সিরিয়ালটা প্রত্যেকদিন করি, আর তার উপরে আমি আর্থিকভাবে নির্ভরশীল একজন শিল্পী হিসেবে । চ্যানেল, রাইটার, প্রোডিউসাররা আমাকে কাজ করার সুযোগটা দেন এবং আমি করেও খুব খুশি । তাই কখনও আবার মঞ্চে ফেরার কথা ভাবার সময়ও পাইনি । এরপর কোভিডের সময়ে যখন অনেকটা সময় বের করতে পারলাম নিজের জন্য, সেই সময় ভারি মনে হত অনেকদিন তো হয়ে গেল থিয়েটার করিনি । আরেকটা বিষয় হল আমি একটু ছুটি পেলেই সময় হাতে থাকলে বিভিন্ন গ্রুপের থিয়েটার দেখতাম । বিভাস চক্রবর্তী, রমাপ্রসাদ বণিক এবং আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস - এই ছিল আমার মঞ্চের শুরুয়াতের তিনটি নাম । ভাবতাম আবার কখনও অভিনয় করতে পারব আকাদেমির মঞ্চে ?
লাস্ট যে সিরিয়ালটা করলাম 'মালাবদল' সেখানে বিপ্লব ব্যানার্জি আমার স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করেন ৷ তিনিই এই 'লাহোর 1947' নাটকটির পরিচালক । বিপ্লব সিরিয়ালের সংলাপ বাদে পুরোটাই থিয়েটারের মানুষ । আমরা একসঙ্গে স্ক্রিপ্ট পড়তাম । আর সেটা যখন করতাম না, তখন দু'জনে থিয়েটার নিয়েই আলোচনা করতাম । আমার মাথাতে থিয়েটারের পোকাটা ছিলই, সেটা বিপ্লবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নড়ে উঠেছিল । বিপ্লব আমাকে বলল, তুই মঞ্চের মানুষ । মঞ্চে ফের । আমিও ঠিক করলাম মেগা যেগুলো চলছে চলুক, একটা সিরিয়াল যখন শেষ হবে সেই জায়গাটায় আমি মঞ্চ করব । আর যে সিরিয়ালটা চলছে সেটা চালিয়ে যাব । কেননা ওখানে একটা কমিটমেন্ট আছে । আর তার পরেই শুরু করে দিলাম ।
ইটিভি ভারত: ফিরে কী দেখলেন ?
সোমা: নাটকের জায়গাটা এখন অনেক অর্গানাইজড । রিহার্সালের ডেট থেকে শুরু করে স্টেজ রিহার্সালের ডেট সব আগে থেকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে । ফলে তুমি নিজের কাজের শিডিউলটা বানাতে পারবে । আমি তিন মাস আগে সব পেয়ে গেছি । ফলে, চ্যানেল, প্রোডাকশনকে বলে রাখতে পেরেছি যে আমি কখন নাটকের দিকে সময় দেব । তাতে আমাকে হয়তো একদিন নাইট করতে হচ্ছে । তাতে কী ? আমি তো ভালোবেসেই কাজটা করছি । এই ভেবেই ফিরলাম । বিপ্লব একদিন স্ক্রিপ্ট পাঠিয়ে বলল, পড়ে দেখ পছন্দ হয় কি না । আমি বললাম, তুই যখন পরিচালক হিসেবে ভেবেছিস আমি পারব, তা হলে নিশ্চয়ই পারব ।
দিল্লিতে এই মুহূর্তে যে দল এই নাটকটা করছে তারা 500তম শো করছে । এতদিন রিহার্সাল দিয়ে মনে হচ্ছে এই সময়ের জন্য একদম উপযোগী এই নাটক । হিন্দু মুসলিম নিয়ে, ভাষা নিয়ে সারা ভারত তথা পৃথিবীতে যে তোলপাড় হচ্ছে, তার সঙ্গে আমাদের এই নাটকটি ভীষণ সমসাময়িক । একটি হিন্দু বিধবা মহিলা একা রয়ে যাবে, যে অংশটা লাহোরে পড়ছে, মানে পাকিস্তানে । আর সেখানে সবাই মুসলিম । তাকে নিয়ে হিন্দু মুসলিমের টানাপোড়েনের কাহিনি এই নাটকে । মুসলিম পরিবার তাকে রক্ষা করবে । একজন মসজিদের মৌলানা মারাও যাবে এই মহিলাকে বাঁচানোর জন্য । কারণ তাদের মতে কোরাণ এবং গীতার অনেক কথা এক । সাধারণ মুসলিম বা হিন্দুরা সেটা জানে না । আমার চরিত্রের নাম রতনের মা । সে এই নাটকে অনেক সামাজিক কাজ করে বেড়ায় ।
ইটিভি ভারত: কতটা পরিবর্তন দেখছেন ?
সোমা: অনেক পরিবর্তন হয়েছে । যখন শুরু করেছিলাম তখম আমি ছাত্রী । বিভাস চক্রবর্তী এবং রমাপ্রসাদ বণিক আমার মাস্টারমশাই ছিলেন । আর এখন এসে দেখলাম আমি অনেক বড় হয়ে গেছি । মাঝ বয়স পেরিয়ে গেছে আমার । অনেক ইয়ং ছেলেমেয়ে এসে গিয়েছে । সবথেকে বড় কথা, থিয়েটার এখন পারিশ্রমিক দিচ্ছে । সেই জন্যও আরও একবার ভাবতে পারলাম ফেরার কথা । হয়তো সিরিয়ালের মতো অঙ্কের টাকা নয় । তবু পারিশ্রমিক তো বটেই । কিছু পেতে হলে কিছু তো ছাড়তেই হবে । না হলে তো ভালো লাগাটা পাব না আর কখনও । বড্ড আনন্দ পেলাম ফিরে ।
আবার সেই সকলের সঙ্গে বসে বসে স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করা, কম্পোজিশন করা, লাইট, মেক আপ, কস্টিউম, মিউজিক, প্রোজেকশন সব বুঝে নেওয়া- এসব আমাকে আবার নতুন করে রপ্ত করতে হচ্ছে । কারণ অনেকদিন ছিলাম না । এটা তো লাইভ পারফরম্যান্স । পরে আর শট নেওয়া হবে না । স্পটে দাঁড়িয়েই সবটা করতে হবে । আবার নতুন করে শেখার পর্ব চলছে আমার ।
ইটিভি ভারত: স্টেজটা আপনার পরিচিত জায়গা । তবু এতদিন দূরে । কোনওকিছু নিয়ে অসুবিধা ?
সোমা: একদম না । বরং তারা বড্ড খাতির করছে । তাদের বক্তব্য আমি সেলেব্রিটি । যে ইয়ং জেনারেশনটা কাজ করছে ওখানে, তাদের কাছে আমি এখনও হীরা আম্মা (মা ধারাবাহিকের)। যাঁরা ষাট বা ষাটোর্ধ্ব তাঁদের কাছে আমি পরী (জন্মভূমি ধারাবাহিকের)। ফলে, এই দুটো আমার পরিচয় । তাই আমি বলেছি কাপ প্লেটে চা খাব না । কাগজের কাপেই খাব । আর মুড়ি খাব । ওরা দেখলাম আমাকে নিয়ে বড্ড জবুথবু । আমাকে আলাদা করে বসতে দিচ্ছে । মিনারেল ওয়াটার এনে দিচ্ছে দামি ব্র্যান্ডের । আমি না করেছি । কেননা এই দূরত্ব থাকলে একসঙ্গে কাজটা করতে পারব না । কাকে বেটি বলছি, কাকে পুত্তর বলছি সেটা ভিতর থেকে আসবে না । এখন একটু একটু করে দেখছি সবাই সহজ হচ্ছে আমার সঙ্গে ।
ইটিভি ভারত: 'লাহোর 1947'-এ আর কোন কোন চরিত্র আছে ?
সোমা: মৌলানার রোল করছেন রজত গাঙ্গুলী, বিবেকের রোলে মাসুদ আখতার । সুন্দরমের কিছু পুরনো আর্টিস্ট আছেন যাঁরা শুধুই থিয়েটার করেন । আর পরিচালক বিপ্লব ব্যানার্জি তো আছেনই । সুন্দরমের সঙ্গে আমার প্রথম কাজ এটা ।
ইটিভি ভারত: এই নাটকটা কি এবারই প্রথম মঞ্চস্থ হতে চলেছে ?
সোমা: অনেকদিন আগে সীমা বিশ্বাস করেছিলেন কলামন্দিরে । তাও বছর ত্রিশেক আগে । তারপর এটা ।
ইটিভি ভারত: এবার থেকে কি প্রায়ই মঞ্চে পাওয়া যাবে সোমা দি'কে ?
সোমা: মঞ্চ আর ছাড়ব না ভেবেছি । বেশ কিছু থিয়েটার অর্গানাইজারের সঙ্গে কথা হল, বড় বড় গ্রুপের তাঁরা, কেউ ভোলেনি আমাকে । বড্ড ভালো লাগল আমার । আর আমার প্রত্যাবর্তন নিয়ে খুশি তাঁরা । তাই ভাবছি আর ছাড়ব না মঞ্চ । আর এখন কী ভালো ভালো প্রোডাকশন । কিছু কিছু ডিরেক্টরের সঙ্গে আজ কাজ করতে খুব ইচ্ছা করে । যেমন সুজন মুখোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস বলেও একজন আছে । এরা কলকাতায় দাপিয়ে কাজ করছে । আমি নিজে তাদের বলব । অবশ্য আমার বয়সি কোনও চরিত্রই করব । তবে, এটাও ঠিক তাঁদের দলেও অনেক অভিনেতা আছেন যাঁরা একটা ভালো চরিত্রের জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করেন ।
ইটিভি ভারত: বাংলা নাটকে আজ ভাষার অনেক পরিবর্তন হয়েছে । অনেক বেসামাল ভাষাও ব্যবহার করা হচ্ছে ।
সোমা: যেটুকু দিন কয়েকের মধ্যে দেখেছি যেমন - 'একটি রাজনৈতিক হত্যা'র কথাই যদি বলি, তাতে যেটুকু যা চটুল ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তাতে মনে হয়নি সেটা সেই নাটকের আঙ্গিকের বাইরে । তবে, এখনও আমি সেই অর্থে গালিগালাজ মিশ্রিত সংলাপ শুনিনি মঞ্চে ।
ইটিভি ভারত: নাটক থেকে রোজগার কম । সরকারি সাহায্য সব দল নেয় না বা পায় না। এই নিয়ে আপনার কী মত ?
সোমা: আমি অনেকদিন পর ফিরলাম তো । ফলে, এই দিকটার এখন কী অবস্থা আমার আরেকটু জানা দরকার । তার আগে এটা নিয়ে কিছু বলতে পারব না । জেনে আমি নিশ্চয়ই এর উত্তর দেব । কেননা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এটা ।
ইটিভি ভারত: নাটকের দর্শক কি কমেছে বলে মনে হয় ?
সোমা: বরং অনেক নতুন দর্শক তৈরি হয়েছে । আর কিছু দর্শক আছে যারা নিয়মিত নাটক দেখে । আমি যখন নাটক দেখতে গেছি দেখেছি পুরনো দর্শক ছাড়াও বেশ কিছু কলেজ পড়ুয়া দল বেঁধে নাটক দেখতে আসছে । 'একটি রাজনৈতিক হত্যা' নাটকটায় 20-25 জন ছেলেমেয়ে দাপিয়ে মঞ্চ করে । আর সেটা অনেক ছেলেমেয়ে আসছে দেখতে । তাদের বয়স 25-30-এর মধ্যে । বলতে দ্বিধা নেই, থিয়েটারের ধরন, ভাষা প্রকাশের ভঙ্গি পালটে যাচ্ছে আজ । নতুনরা কাজ করছে, নতুন করে ভাবছে তারা লাইট ডিজাইনিং থেকে কস্টিউম, মেক আপ সবকিছু নিয়ে । সব সেক্টরে আজ আলাদা আলাদা লোক কাজ করছে । কস্টিউম আলাদা লোক করছে । পরিচালক আসতে দেরি করলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সামলে নিচ্ছে । এগুলো আগে ছিল না । আমাদের নাটকটারও তো পোশাকে অনেক বৈচিত্র্য আছে । ওই সময়টাকে ধরা হচ্ছে । এখনকার মতো তো হবে না পোশাক আসাক ।
ইটিভি ভারত: নাটকেরও কি একটা আলাদা ইন্ডাস্ট্রি থাকা উচিত ?
সোমা: খুব ভালো হয় সেটা হলে । আমি সময় সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই উপরমহলের লোকদের বলব । এখানে অনেক রাজনৈতিক বিষয়ও কাজ করে যদিও । আলাদা ইন্ডাস্ট্রি হলে বহু ছেলেমেয়ে কাজ পাবে, যারা শুধু থিয়েটার নিয়েই থাকতে চায় । আমার বলার সুযোগ এলে বলব । বাকিটা তাদের হাতে ।