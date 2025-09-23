দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, অন্তিম যাত্রায় জুবিন গর্গ

দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, অন্তিম যাত্রায় জুবিন গর্গ
জনগণের দাবি মেনে প্রয়াত জুবিন গর্গের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে ৷ চলছে শেষকৃত্যের প্রস্তুতি ৷
হায়দরাবাদ, 23 সেপ্টেম্বর: গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে সম্পন্ন হল গায়ক জুবিনের দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত ৷ ময়নাতদন্ত হয়েছে এইমসের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ৷ উপস্থিত ছিলেন সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট দিব্যা পেট ৷ আজই জুবিনের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হবে ৷ মরদেহ হাসপাতাল থেকে ফের নিয়ে যাওয়া হয় অর্জুন ভোগেশ্বর বড়ুয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ৷
গত সোমবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছিলেন সিঙ্গাপুরের পর দ্বিতীয়বার শিল্পীর অটোপসি হবে গুয়াহাটিতে ৷ তিনি বলেন, "অসমের মানুষ চেয়েছিলেন গায়কের ময়নাতদন্ত দ্বিতীয়বার হোক ৷ ফলে সিঙ্গাপুরে মৃত্যুর পর ময়নাতদন্ত হলেও ফের একবার এখানে ময়নাতদন্ত হয়েছে ৷ এই বিষয়ে প্রশাসনের তরফে জুবিনের স্ত্রী গরিমা সাইকিয়া গর্গের সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷" ইতিমধ্যে, সোনাপুরের কামারকুচি গ্রামে প্রস্তুতি চলছে, যেখানে মঙ্গলবার জুবিনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়, প্রয়াত গায়ককে 10 বিঘা জমিতে সমাধিস্থ করা হবে। প্রিয় গায়ককে শেষ বিদায় জানাতে বিপুল সংখ্যক মানুষ ঘটনাস্থলে জড়ো হতে শুরু করেছেন।
সোমবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী শিল্পীর শেষকৃত্যের আগে এলাকা পরিদর্শন করেন ৷ সেই ছবিও তিনি শেয়ার করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ অন্যদিকে, প্রিয় সঙ্গীত আইকনকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাজার হাজার অনুরাগী অর্জুন ভোগেশ্বর বড়ুয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সে জড়ো হয়েছেন। সিঙ্গাপুরে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন জুবিন ৷ সেখানে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় গায়কের ৷ সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে গায়কের ময়নাতদন্ত হয় ৷
সিঙ্গাপুর হাই কমিশন ডেথ সার্টিফিকেটও পাঠায় অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে ৷ সেখানে জলে ডুবে গায়কের মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি প্রভুর সঙ্গে শেষবার দেখা করতে এসেছিল জুবিনের চার সারমেয় - ইকো, দিয়া, র্যাম্বো এবং মায়া ৷ গায়কের স্ত্রী গরিমা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা পোষ্যদের সোমবার রাতে স্টেডিয়ামে আনেন ৷ তাঁরা যখন পোষ্যদের কফিনের কাছে ধরে জুবিনকে দেখাচ্ছিলেন তখন এক আবেগঘন দৃশ্যের সৃষ্টি হয় ৷