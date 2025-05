ETV Bharat / entertainment

হাসপাতালে ভর্তি জুবিন গর্গ, কেমন আছেন 'ইয়া আলি' গায়ক ? - ZUBEEN GARG HOSPITALISED

হাসপাতালে ভর্তি জুবিন গর্গ ( ইটিভি ভারত )

Published : May 22, 2025 at 1:05 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 1:38 PM IST

হায়দরাবাদ, 22 মে: আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গ ৷ নেমকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 'ইয়া আলি'র গায়ক ৷ বুধবার রাতে সিনেমার এক প্রিমিয়ারে গিয়েছিলেন গায়ক ৷ আগে থেকেই তিনি নাকি অসুস্থবোধ করছিলেন ৷ প্রিমিয়ারে আচমকাই শরীর বেশি খারাপ হলে দ্রুত গায়ককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ বর্তমানে গায়ক বিশেষজ্ঞ দলের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন। জনপ্রিয় আসামিজ গায়ক তথা অভিনেতা জুবিন গর্গের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত অনুরাগীরা ৷ জানা গিয়েছে, গুয়াহাটির নেমকেয়ার হাসপাতালে গতকাল রাত 1টা নাগাদ ভর্তি করা হয় গায়ককে ৷ তবে এখনও পর্যন্ত হাসপাতালে তরফে কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি ৷ তবে জানা গিয়েছে, একাধিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন জুবিন ৷

