আর মাত্র 9 দিন, সৌমিতা কণ্ঠে বাজছে উমার ঘরে ফেরার গান
পুজোর গান নিয়ে হাজির শিল্পী সৌমিতা সাহা। গানে গানে উমার ঘরে ফেরার আবেগ তুলে ধরতে চেয়েছেন সঙ্গীত শিল্পী।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2025 at 12:16 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির জীবনে এক অন্য রকম উন্মাদনা, যা ভাষায় প্রকাশ করা দায়। পশ্চিমবঙ্গে পুজো শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ। আলোর ঝলক, ঢাকের বাজনা, ধুনুচির নাচ আর তার সঙ্গে নতুন গানের আবাহন ৷ সব মিলিয়েই তৈরি হয় উৎসবের আবহ। সেই আবহকে আরও গভীর করে তুলতে এবারে প্রকাশ পেতে চলেছে গায়িকা-গীতিকার সৌমিতা সাহার নতুন দুর্গাপুজোর গান, 'উমা এসেছে'। গানটি ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়েছে মিউজিক জোন রেকর্ড লেবেল-এর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে ৷ অল্প সময়েই শ্রোতাদের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলেছে।
উমা এসেছে' আসলে দেবী দুর্গার ঘরে ফেরার 'সুরেলা কাহিনি। পুরাণ মতে, উমা সারা বছর থাকেন কৈলাসে স্বামী মহাদেবের সঙ্গে। কিন্তু আশ্বিন মাসে শরতের স্নিগ্ধ দিনে তিনি প্রতিবছর কন্যা হয়ে ফিরে আসেন তাঁর বাবার বাড়ি, গিরিরাজ হিমালয়ের ঘরে। এই ঘরে ফেরার আবেগই দুর্গাপুজোর মূল স্পন্দন। সেই চিরন্তন কাহিনিকে আধুনিক সুরে বেঁধেছেন সৌমিতা, যিনি দীর্ঘদিন ধরেই বাংলা আধুনিক গান এবং আগমনী গানের ধারাকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করে আসছেন। সৌমিতা নিজের লেখা ও সুরে ইডিএম আঙ্গিকের গানের জন্যেও জনপ্রিয়।
গানটির একটি বিশেষ লাইন, "সাজবে উমা ডাকের সাজে", বাঙালির ঐতিহ্যকে নতুন করে মনে করিয়ে দেয়। ব্রিটিশ আমলে ডাকযোগে বহু দূর থেকে ডাকের মাধ্যমে আসা চকচকে কাগজ ও জরির কাজ দিয়েই দেবীর বিশেষ সাজ তৈরি হত, যা পরে 'ডাকের সাজ' নামে জনপ্রিয় হয়। সেই নস্টালজিক সাংস্কৃতিক স্মৃতি সৌমিতা গানে ফিরিয়ে এনেছেন নিপুণ ভঙ্গিতে। শিল্পীর নিজের কথায়, "দুর্গাপুজো আমার জীবনের সবচেয়ে আবেগঘন সময়। উমা এসেছে গানে আমি ধরতে চেয়েছি সেই ঘরে ফেরার আনন্দ, ডাকের সাজের নস্টালজিয়া আর ঢাকের তালের হৃদয়স্পর্শী আবহ।"
শুধু কথা ও সুর নয়, এই গানে ঢাকের বাদনও ব্যবহার করেছেন শিল্পী। ঢাক ছাড়া কি দুর্গাপুজো কল্পনা করা যায়? মহালয়ার ভোর থেকে শুরু করে নবমীর ধুনুচি নাচ, ঢাকের তালে বাঙালির উৎসবের প্রাণ। সেই স্পন্দনকেই সৌমিতা গানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যা শ্রোতাদের আরও কাছে টেনে আনবে। 17 সেপ্টেম্বর মুক্তি পেয়েছে মিউজিক ভিডিয়ো। দুর্গাপুজোর আবহে 'উমা এসেছে' নিঃসন্দেহে হয়ে উঠতে চলেছে উৎসবের একটি সাউন্ডট্র্যাক।