হায়দরাবাদ, 11 অগস্ট: দীপাবলি মানেই আলোর রোশনাইয়ে সেজে ওঠে শহর কলকাতা ৷ এবার সেই আনন্দ দ্বিগুণ করে তুলতে শহর তিলোত্তমায় আসছেন গায়ক শান (Shaan) ৷ কালী পুজোর 10দিন আগে গানে গানে লাইভ কনসার্ট নিয়ে হাজির হচ্ছেন শান ৷ আসলে দেখতে দেখতে গানের জগতে সিলভার জুবিলি অর্থাৎ 25টা বছর কাটিয়ে ফেলেছেন শান্তনু মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ শান ৷ সঙ্গীত দুনিয়ায় তাঁর ইনফিনিটি ট্যুরের সাক্ষী থাকতে চলেছে কলকাতাও ৷ 'তনহা দিল' থেকে 'বেহতি হাওয়া সা', গানের মেলোডি আর ইমোশনে ভেসে যাওয়ার সুযোগ থাকছে আপনাদেরও ৷ 10 অক্টোবর কলকাতায় লাইভ কনসার্ট শানের (Shaan- The Infinity Tour) ৷
আট থেকে আশি শানের গায়ের ভক্তের সংখ্যা আকাশছোঁয়া ৷ কখনও 'চাঁদ সিফারিশ' প্রেম ব্যক্ত করার ভাষা শিখিয়েছে আবার কখনও বম বম বোলে-র মতো গান বাচ্চাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে ৷ শানের নানা অনুভূতির এই গান শোনার সুযোগ থাকছে অনুরাগীদের ৷ 10 অক্টোবর বিশ্ব বাংলা এক্সহিবিশন সেন্টারে বসছে গানের আসর ৷ টিকিট কাটতে পারবেন বুক মাই শো-তে গিয়ে ৷ আর টিকিটের দাম একেবারে সাধ্য়ের মধ্য়ে ৷ সন্ধ্যে 6টা থেকে শুরু হবে লাইভ কনসার্ট ৷
টিকিটের মূল্য
শানের এই অনুষ্ঠানের টিকিট চারভাগে ভাগ করা হয়েছে ৷ আর মজার বিষয় হল, প্রতিটি ভাগ হয়েছে শানের কোনও না কোনও গান দিয়ে ৷ যেমন-
বো পহেলি বার সিলভার- টিকিট মূল্য 1, 178 টাকা
হে সোনা গোল্ড - টিকিট মূল্য 2,358 টাকা
বেহতি হাওয়া ডায়মন্ড - টিকিট মূল্য 3,538 টাকা
চাঁদ সিফারিশ রয়্যাল - 5,308 টাকা
তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠান শানের বলিউড ও পপ গানের সাক্ষী থাকবেন আপনারাও ৷ বুক মাই শো-তে গিয়ে টিকিট বুকিং করতে পারেন আজ থেকেই ৷ শান- দ্য ইনফিনিটি ট্যুর অনুষ্ঠান অর্গানাইজের দায়িত্বে বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে ইসভারা ৷