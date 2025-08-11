ETV Bharat / entertainment

কলকাতায় শান, লাইভ কনসার্টের টিকিট মাত্র হাজার টাকায় - SHAAN KOLKATA CONCERT

শানের মেলোডিয়াস গান শোনার সুযোগ থাকছে অক্টোবরের এই দিন ৷ শুরু হয়ে গিয়েছে টিকিট বুকিং ৷

কলকাতায় শান (এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2025 at 12:25 PM IST

হায়দরাবাদ, 11 অগস্ট: দীপাবলি মানেই আলোর রোশনাইয়ে সেজে ওঠে শহর কলকাতা ৷ এবার সেই আনন্দ দ্বিগুণ করে তুলতে শহর তিলোত্তমায় আসছেন গায়ক শান (Shaan) ৷ কালী পুজোর 10দিন আগে গানে গানে লাইভ কনসার্ট নিয়ে হাজির হচ্ছেন শান ৷ আসলে দেখতে দেখতে গানের জগতে সিলভার জুবিলি অর্থাৎ 25টা বছর কাটিয়ে ফেলেছেন শান্তনু মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ শান ৷ সঙ্গীত দুনিয়ায় তাঁর ইনফিনিটি ট্যুরের সাক্ষী থাকতে চলেছে কলকাতাও ৷ 'তনহা দিল' থেকে 'বেহতি হাওয়া সা', গানের মেলোডি আর ইমোশনে ভেসে যাওয়ার সুযোগ থাকছে আপনাদেরও ৷ 10 অক্টোবর কলকাতায় লাইভ কনসার্ট শানের (Shaan- The Infinity Tour) ৷

আট থেকে আশি শানের গায়ের ভক্তের সংখ্যা আকাশছোঁয়া ৷ কখনও 'চাঁদ সিফারিশ' প্রেম ব্যক্ত করার ভাষা শিখিয়েছে আবার কখনও বম বম বোলে-র মতো গান বাচ্চাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে ৷ শানের নানা অনুভূতির এই গান শোনার সুযোগ থাকছে অনুরাগীদের ৷ 10 অক্টোবর বিশ্ব বাংলা এক্সহিবিশন সেন্টারে বসছে গানের আসর ৷ টিকিট কাটতে পারবেন বুক মাই শো-তে গিয়ে ৷ আর টিকিটের দাম একেবারে সাধ্য়ের মধ্য়ে ৷ সন্ধ্যে 6টা থেকে শুরু হবে লাইভ কনসার্ট ৷

টিকিটের মূল্য

শানের এই অনুষ্ঠানের টিকিট চারভাগে ভাগ করা হয়েছে ৷ আর মজার বিষয় হল, প্রতিটি ভাগ হয়েছে শানের কোনও না কোনও গান দিয়ে ৷ যেমন-

বো পহেলি বার সিলভার- টিকিট মূল্য 1, 178 টাকা

হে সোনা গোল্ড - টিকিট মূল্য 2,358 টাকা

বেহতি হাওয়া ডায়মন্ড - টিকিট মূল্য 3,538 টাকা

চাঁদ সিফারিশ রয়্যাল - 5,308 টাকা

তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠান শানের বলিউড ও পপ গানের সাক্ষী থাকবেন আপনারাও ৷ বুক মাই শো-তে গিয়ে টিকিট বুকিং করতে পারেন আজ থেকেই ৷ শান- দ্য ইনফিনিটি ট্যুর অনুষ্ঠান অর্গানাইজের দায়িত্বে বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে ইসভারা ৷

