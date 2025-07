ETV Bharat / entertainment

মহাবিপদে শোলক ! কোন পদক্ষেপ নেবে সার্থক ? 'শোলক সারি' পর্বে টানটান উত্তেজনা - SHOLOK SAREE SERIAL UPDATE

মহাবিপদে শোলক ! ( Special Arrangement )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : July 18, 2025 at 10:20 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 10:28 AM IST 1 Min Read

কলকাতা, 18 জুলাই: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় চলছে ধারাবাহিক 'শোলক সারি' (Sholok Saree)। দুই বোনের গল্প নিয়ে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে চলছে এই ধারাবাহিক। প্রত্যেক সপ্তাহেই থাকছে ঘটনার চমক। এই সপ্তাহেও দর্শকদের থাকছে বড় চমক ৷ পুলিশ আটক করেছে শোলককে। কারণ সে অর্ডার ডেলিভারি দিতে পারেনি। আসলে শোলকের সামনে এখন বড় বিপদ। ওদিকে সার্থকের বাড়ির লোকেরা বলে শোলককে ছাড়িয়ে আনা হবে যদি সে রানিকে বিয়ে করতে রাজি হয়। আর সার্থকও শোলককে ছাড়ানোর জন্য রানিকে বিয়ে কর‍তে রাজি হয়। কী হবে এরপর সেটাই দেখার। দুই বোনের গল্পই এই ধারাবাহিকের মূল উপজীব্য। শোলকের চরিত্রে সুকন্যা চক্রবর্তী এবং সারির চরিত্রে সুস্মিতা অধিকারী। শাড়ি এবং ভালবাসার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত এই ধারাবাহিকের। ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখ থেকে, প্রতিদিন সন্ধ্যা 7:30 মিনিটে টিভির পর্দায় দেখা যাচ্ছে, 'শোলক সারি'।

কলকাতা, 18 জুলাই: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় চলছে ধারাবাহিক 'শোলক সারি' (Sholok Saree)। দুই বোনের গল্প নিয়ে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে চলছে এই ধারাবাহিক। প্রত্যেক সপ্তাহেই থাকছে ঘটনার চমক। এই সপ্তাহেও দর্শকদের থাকছে বড় চমক ৷ পুলিশ আটক করেছে শোলককে। কারণ সে অর্ডার ডেলিভারি দিতে পারেনি। আসলে শোলকের সামনে এখন বড় বিপদ। ওদিকে সার্থকের বাড়ির লোকেরা বলে শোলককে ছাড়িয়ে আনা হবে যদি সে রানিকে বিয়ে করতে রাজি হয়। আর সার্থকও শোলককে ছাড়ানোর জন্য রানিকে বিয়ে কর‍তে রাজি হয়। কী হবে এরপর সেটাই দেখার। দুই বোনের গল্পই এই ধারাবাহিকের মূল উপজীব্য। শোলকের চরিত্রে সুকন্যা চক্রবর্তী এবং সারির চরিত্রে সুস্মিতা অধিকারী। শাড়ি এবং ভালবাসার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত এই ধারাবাহিকের। ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখ থেকে, প্রতিদিন সন্ধ্যা 7:30 মিনিটে টিভির পর্দায় দেখা যাচ্ছে, 'শোলক সারি'। স্নেহাশিস চক্রবর্তীর প্রযোজনায় সম্প্রচারিত হচ্ছে এই ধারাবাহিক। বহু কেন্দ্রীয় অভিনেত্রীকে টলিপাড়ায় নিয়ে এসেছেন তিনি। দেখিয়েছেন মেয়েদের লড়াই করে বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা ৷ কখনও 'যমুনা ঢাকি' তো কখনও 'মাধবীলতা' আবার কখনও 'শোলক বা সারি'৷ 'শোলক সারি' প্রত্যন্ত গ্রামের দুই বোনের নিজের কাজের মাধ্যমে মাথা উঁচু করে চলার কথা বলে ৷ যেখানে তাদের সাহায্য করে গল্পের নায়ক সার্থক। দর্শক গল্পটা জানেন। তবে, আগামী চমক বলতে শোলকের পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাওয়া। এবার সেখান থেকে সে কীভাবে বেরোয় সেটাই দেখার তা নিয়েই এগোবে পরবর্তী পর্ব ৷ প্রথম সপ্তাহেই জোর টক্কর রাজনন্দিনীর, টিআরপি তালিকায় কত নম্বরে 'রাণী ভবানী' ?

Last Updated : July 18, 2025 at 10:28 AM IST