হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: ভাঙল 22 বছরের প্রথা ৷ গণেশ উৎসবের আগে সেজে উঠেছে মুম্বই ৷ আনন্দে মাতোয়ারা সকলেই ৷ কিন্তু এই বছর অভিনেত্রী শিল্পা শেঠ্ঠীর বাড়িতে আসছেন না গণপতি বাপ্পা ৷ এই বছর আনন্দ উদযাপন থেকে দূরে থাকছেন শিল্পা শেঠ্ঠী ও রাজ কুন্দ্রার পরিবার ৷ কেন ? সোশাল মিডিয়ায় জানালেন অভিনেত্রী ৷
সোমবার শিল্পা ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে চলতি বছর গণেশ পুজো না করার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ৷ তিনি অনুরাগীদের জানিয়েছেন পরিবারে শোকের আবহাওয়া ৷ এই পরিস্থিতিতে তাঁরা গণেশ উৎসবে মেতে উঠছেন না ৷ এরপরেই তিনি বাড়িতে শোক ও দুঃখের পরিবেশের কথা জানিয়েছেন ৷ যদিও এর বেশি আর কিছু জানাননি অভিনেত্রী ৷ তিনি লেখেন, "বন্ধুরা, দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, পরিবারে এক দুঃজনক ঘটনা ঘটে যাওয়ায় এই বছর আমরা গণেশ পুজোর উৎসবে মেতে ওঠা থেকে বিরত থাকছি ৷ রীতি অনুযায়ী আমরা 13 দিন সব রকম উৎসব ও উদযাপন থেকে বিরত থাকব ৷ আশা রাখি আপনারা আমাদের এ কঠিন সময়ে পাশে থাকবেন ৷"
গত বছরও ধূমধামের সঙ্গে রাজ-শিল্পা গণের উৎসবের আয়োজন করেছিলেন ৷ তিনি পরিবারের সঙ্গে গণেশ পুজোর একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছিলেন ৷ ক্যাপশনে লিখেছিলেন, "গণপতি বাপ্পা মোরিয়া ৷ আমরা মনের ও ঘরের দরজা খোলা রেখেছে বাপ্পাকে স্বাগত জানানোর জন্য ৷ বছরের সেরা সময় ৷" উল্লেখ্য, শিল্পার স্বামী রাজ কুন্দ্রার প্রথম অভিনীত সিনেমার ঝলক এসেছে সামনে ৷ অন্যদিকে, শিল্পাকে শেষ দেখা গিয়েছে 'সুখী' সিনেমায় ৷ পরিচালক ছিলেন সোনাল জোশি ৷ এরপর তাঁকে দেখা যাবে 'কেডি :দ্য ডেভিল' সিনেমায় ৷ এটি একটি কন্নড় সিনেমা ৷ শিল্পার পাশাপাশি সিনেমায় মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন ধ্রুব সরজা ও সঞ্জয় দত্ত ৷
