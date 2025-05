ETV Bharat / entertainment

বাবা-মাকে সন্তানের কাজের জগতে নিয়ে আসা ! উদ্যোগ এই তিন কোম্পানির - SHIBOPROSAD MUKHERJEE

Published : May 15, 2025 at 1:41 PM IST

By ETV Bharat Entertainment Team

হায়দরাবাদ, 15 মে: সন্তান কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত ৷ বাবা-মাকে ঠিক করে সময় দেওয়া হয় না ৷ অফিসের ডেডলাইনের চাপে বাবা-মায়ের ওষুধের টাইম খেয়াল রাখতে গিয়ে উঠছে নাভিশ্বাস ৷ এমন অবস্থায় বার্ধক্যের ভারে ঝুঁকে পড়া বাবা-মাকে যদি অফিসেই কোনও ডে কেয়ারে রাখা যায়, তবে কেমন হয় ? এমন ভাবনা নিয়ে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের ছবি আমার বস ৷ মজার বিষয়, লিঙ্কডিন-এর মতো সংস্থা অনেক বছর আগেই এমন উদ্যোগ নিয়ে নজর কেড়েছেন ৷ এমন উদ্যোগ রয়েছে আরও দুটি বড় জনপ্রিয় সংস্থার ৷

মাতৃদিবসের আবহে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে এই সিনেমা ৷ এখনও পর্যন্ত যাঁরা এই সিনেম দেখে ফেলেছেন তাঁরা এই চিন্তা-ভাবনার প্রশংসা করছেন ৷ অনেকেই চাইছেন এমন উদ্যোগ যদি ভারতের বিভিন্ন কর্পোরেট সেক্টর বা অফিসে হয়, তাহলে ভালো হয় ৷ বৃহস্পতিবার এই নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন পরিচালক শিবপ্রসাদও ৷ তিনি লেখেন, "Bring in Your Parents to Work...বাবা-মা কে নিজের কাজের জগতে নিয়ে আসা তাদের সঙ্গে একটা দিন কাটানো। সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিন বাবা মার সঙ্গে নিজের কাজের জগতে মিলেমিশে কাটানো।"