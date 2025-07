ETV Bharat / entertainment

খেতে চান ফুচকা-রোল, যেতে চান কালীঘাটও; সত্যজিৎ-ঋত্বিকের শহরকে ভালোবেসে কী বলছেন শেহনাজ-গিপ্পি ? - GIPPY GREWAL AND SHEHNAAZ GILL

Published : July 2, 2025 at 1:23 PM IST

কলকাতা, 2 জুলাই: দু'দিন হল বর্ধমান রাজবাড়িতে সকাল থেকেই বেজায় তৎপরতা। বসে নেই কেউ। চূড়ান্ত ব্যস্ততা নিরাপত্তাও শক্তপোক্ত। 'সিং ভার্সেস কৌর 2' (Singh vs Kaur 2)-এর শুটিং চলছে বর্ধমান রাজবাড়িতে। পাঞ্জাবি সিনেমার শুটিংয়ে মুখ্য চরিত্রে গিপ্পি গ্রেওয়াল (Gippy Grewal ) ও শেহনাজ গিল (Shehnaaz Gill)। সপ্তাহ জুড়েই বর্ধমান রাজবাড়ি, লাহা বাড়ি মিলিয়ে চলবে এই পাঞ্জাবি সিনেমার শুটিং (Singh vs Kaur 2 shooting in Kolkata)।

বর্ধমান রাজবাড়িতে শুটিংঙের ফাঁকেই শেহনাজ বলেন, "আমি বাংলা শিখছি, আমার চরিত্রটি বাঙালি। এখনও কলকাতার অনেককিছু দেখার বাকি আছে আমার। কলকাতার মানুষের এনার্জি এবং আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ। আমি কালীঘাট যেতে চাই। বিরিয়ানি, পানিপুরি (ফুচকা) এবং রোল খেতে চাই। কলকাতাকে আমি পুরো উপভোগ করতে চাই। যেসব ভারতীয় সিনেমায় নারীর জীবনযাত্রাকে কেন্দ্রে রেখে গল্প বলা হয় আমি সেই সব সিনেমায় অভিনয় করতে পছন্দ করি। আর এই ছবিটা ঠিও তেমনই।"