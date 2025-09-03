কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: টেলিভিশনের পর্দায় আসছে গানের সবচেয়ে বড় রিয়েলিটি শো 'সারেগামাপা' সিজন 21। 6 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে সঙ্গীতের মহা সংগ্রাম ৷ এবার বিচার হবে নয় কোণ থেকে। বিচারকের আসনে থাকবেন নবরত্ন। থাকছেন শান্তনু মৈত্র, কৌশিকী চক্রবর্তী, রূপম ইসলাম, জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্তরা মিত্র, শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচি, জোজো মুখোপাধ্যায়। সঞ্চালনায় যথারীতি আবির চট্টোপাধ্যায়। শো'র পরিচালনায় অভিজিৎ সেন।
বিচারকদের কথায়, "সাত সুরে এবার মায়ের আগমন। সারেগামাপা আর দুর্গাপুজো এই দুটি বড় উৎসব আসছে প্রায় একই সময়ে। থাকবে অনেক চমক আর ভালো ভালো গান।" আলোচনার বিষয়, ছোটপর্দার গানের অনুষ্ঠানে এই প্রথম বিচারকের ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে সঙ্গীতশিল্পী জিৎকে। জানা গিয়েছে, বিচারকের আসনে থাকছেন না ইমন চক্রবর্তী ৷ প্রতি বছরই এই শোয়ের প্রোমোতে থাকে চমক। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি তার। প্রোমোতেই রয়েছে পুজোর আবহ। আর পুজোর আবহেই তো আসছে এই সিজন। প্রতি সিজনেই কিছু না কিছু বদল আসে ফরম্যাটে। এবারে কী পরিবর্তন আসছে তা জানা যায়নি এখনও।
খবর, প্রতিযোগীদের তৈরি করার দায়িত্ব রয়েছেন রথীজিৎ ভট্টাচার্য-সহ আরও পাঁচজন। মহালয়ার দিন বিশেষ পর্ব দেখানো হবে ৷ অতিথি বিচারক হিসেবে থাকার কথা শিল্পী হৈমন্তী শুক্লা, জাকির হোসেনের ভাই তৌফিক কুরেশির। গানের এই প্রতিযোগিতায় 14 বছরের ঊর্ধ্বে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে সবাই। রাজ্যের নানা কোণে গিয়ে অডিশনের পর্ব সম্পন্ন। এবার আসল যুদ্ধের দিন আসন্ন। 12 জুলাই থেকে শুরু হয়েছে অডিশন পর্ব। প্রথমে বাঁকুড়া জেলা থেকে শুরু হয়েছে সেরাদের বেছে নেওয়ার কাজ।
প্রসঙ্গত, 'সারেগামাপা' সিজন ২০-র বিজয়ীরা ছিলেন দেয়াশিনী রায় (সিনিয়র বিজয়ী) ও অতনু মিশ্র (জুনিয়র বিজয়ী)। প্রথম রানার আপ ময়ূরী দারানি (সিনিয়র) ও সাই শাস্ত্রী এবং ঐশী চক্রবর্তী (জুনিয়র)। ২য় রানার আপ সত্যজিৎ দেব রায় (সিনিয়র) ও অনীক জানা (জুনিয়র)। 6 সেপ্টেম্বর থেকে শনি ও রবি রাত সাড়ে 9 টায় সম্প্রচারিত হবে 'সারেগামাপা' সিজন 21।