ETV Bharat / entertainment

বাংলা ছবির সুরে শান্তনু মৈত্র, জিতের ছবিতে জুটি বাঁধছেন সুরকার - KEU BOLE BIPLOBI KEU BOLE DAKAT

শান্তনু মৈত্র বলেন, "গল্প বিষয়টাই বরাবর আমাকে সিনেমার দিকে টেনেছে ৷ অনন্ত সিংহের অসাধারণ যাত্রা আমাকে সম্পূর্ণভাবে মুগ্ধ করেছে।"

shantanu-moitra-composes-music-for-jeets-movie-keu-bole-biplobi-keu-bole-dakat
বাংলা ছবির সুরে শান্তনু মৈত্র (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2025 at 2:23 PM IST

2 Min Read

কলকাতা, 15 অগস্ট: ফের বাংলা ছবির সুর নিয়ে ফিরছেন শান্তনু মৈত্র। পথিকৃৎ বসু পরিচালিত 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' ছবির গানের সুরের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে জিৎ অভিনীত সিনেমার প্রস্তুতির ঝলক ৷

শান্তনু মৈত্র বলেন, "গল্প বিষয়টাই বরাবর আমাকে সিনেমার দিকে টেনেছে, আর স্বাধীনতা সংগ্রামী থেকে ব্যাঙ্ক ডাকাত, সেখান থেকে চলচ্চিত্র প্রযোজক হয়ে ওঠা অনন্ত সিংহের অসাধারণ এই যাত্রা আমাকে সম্পূর্ণভাবে মুগ্ধ করেছে। আমি বুঝতে পেরেছি, পরিচালক পথিকৃৎ এই গল্পকে জীবন্ত করে তুলতে এক অসম্ভব লড়াই করছেন, ওঁর সেই আবেগ সংক্রামক।" তিনি আরও বলেন, "আমি প্রথমবার জিতের সঙ্গে কাজ করব। তাই অপেক্ষায় আছি। অনন্ত সিংহের চরিত্র গড়ে তুলতে যে নিষ্ঠা ও নিপুণতা তিনি বিনিয়োগ করছেন, তা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। আমি বিশ্বাস করি এই ছবি হবে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।"

পরিচালক পথিকৃৎ বসু বলেন, "আমি সত্যিই গর্বিত যে আমি কিংবদন্তি সঙ্গীত পরিচালক শান্তনু মৈত্রর সঙ্গে আমার আসন্ন পিরিয়ড ফিল্ম 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত'–এ কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি, যা বিপ্লবী অনন্ত সিংহের বর্ণময় জীবন ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। পিরিয়ড সেটিংস নিয়ে শান্তনু দা'র গভীর বোঝাপড়া এবং ঐতিহাসিক প্রামাণিকতাকে কালজয়ী আবেগের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পটিকে এক মহাকাব্যিক রূপ দিতে শুরু করেছে।"

পরিচালকের কথায়, "শান্তনু এমন সঙ্গীত নির্মাণ করেন যা শুধু শোনা নয়, বরং হৃদয়ের গভীরে অনুভব করা। সর্দার উধাম, ওয়াজির, পরিণীতা এবং মাদ্রাজ ক্যাফে–র মতো ছবিগুলো আমার মনে অসম্ভব জোরালো ছাপ রেখে গেছে। প্রতিটি মিউজিকই যেন কাহিনি, আবেগ এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের এক নিখুঁত মেলবন্ধন।"

অনন্ত গরিবদের জন্য ধনীদের সম্পদ লুঠ করে। ইন্সপেক্টর দেবী রায়ের নেতৃত্বে পুলিশ যখন তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে, তখন অনন্তের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং সামরিক দক্ষতা তাকে এগিয়ে রাখে। সে নাস্তানাবুদ করে পুলিশকে। অনন্তের জীবনে আছে এক নির্মম অতীত। কী সেই অতীত? জানা যাবে এই ছবির মাধ্যমে। পথিকৃতের কথায়, এ এক ভুলে যাওয়া নায়কের গল্প। স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক বিখ্যাত নাম মনে রাখে সবাই। কিন্তু অনেক সাহসী মানুষ রয়ে গিয়েছেন সকলের অন্তরালে। অনন্ত সিং এমনই একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। যাঁকে অনেকেই চেনে না।

কলকাতা, 15 অগস্ট: ফের বাংলা ছবির সুর নিয়ে ফিরছেন শান্তনু মৈত্র। পথিকৃৎ বসু পরিচালিত 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' ছবির গানের সুরের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে জিৎ অভিনীত সিনেমার প্রস্তুতির ঝলক ৷

শান্তনু মৈত্র বলেন, "গল্প বিষয়টাই বরাবর আমাকে সিনেমার দিকে টেনেছে, আর স্বাধীনতা সংগ্রামী থেকে ব্যাঙ্ক ডাকাত, সেখান থেকে চলচ্চিত্র প্রযোজক হয়ে ওঠা অনন্ত সিংহের অসাধারণ এই যাত্রা আমাকে সম্পূর্ণভাবে মুগ্ধ করেছে। আমি বুঝতে পেরেছি, পরিচালক পথিকৃৎ এই গল্পকে জীবন্ত করে তুলতে এক অসম্ভব লড়াই করছেন, ওঁর সেই আবেগ সংক্রামক।" তিনি আরও বলেন, "আমি প্রথমবার জিতের সঙ্গে কাজ করব। তাই অপেক্ষায় আছি। অনন্ত সিংহের চরিত্র গড়ে তুলতে যে নিষ্ঠা ও নিপুণতা তিনি বিনিয়োগ করছেন, তা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। আমি বিশ্বাস করি এই ছবি হবে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।"

পরিচালক পথিকৃৎ বসু বলেন, "আমি সত্যিই গর্বিত যে আমি কিংবদন্তি সঙ্গীত পরিচালক শান্তনু মৈত্রর সঙ্গে আমার আসন্ন পিরিয়ড ফিল্ম 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত'–এ কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি, যা বিপ্লবী অনন্ত সিংহের বর্ণময় জীবন ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। পিরিয়ড সেটিংস নিয়ে শান্তনু দা'র গভীর বোঝাপড়া এবং ঐতিহাসিক প্রামাণিকতাকে কালজয়ী আবেগের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পটিকে এক মহাকাব্যিক রূপ দিতে শুরু করেছে।"

পরিচালকের কথায়, "শান্তনু এমন সঙ্গীত নির্মাণ করেন যা শুধু শোনা নয়, বরং হৃদয়ের গভীরে অনুভব করা। সর্দার উধাম, ওয়াজির, পরিণীতা এবং মাদ্রাজ ক্যাফে–র মতো ছবিগুলো আমার মনে অসম্ভব জোরালো ছাপ রেখে গেছে। প্রতিটি মিউজিকই যেন কাহিনি, আবেগ এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের এক নিখুঁত মেলবন্ধন।"

অনন্ত গরিবদের জন্য ধনীদের সম্পদ লুঠ করে। ইন্সপেক্টর দেবী রায়ের নেতৃত্বে পুলিশ যখন তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে, তখন অনন্তের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং সামরিক দক্ষতা তাকে এগিয়ে রাখে। সে নাস্তানাবুদ করে পুলিশকে। অনন্তের জীবনে আছে এক নির্মম অতীত। কী সেই অতীত? জানা যাবে এই ছবির মাধ্যমে। পথিকৃতের কথায়, এ এক ভুলে যাওয়া নায়কের গল্প। স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক বিখ্যাত নাম মনে রাখে সবাই। কিন্তু অনেক সাহসী মানুষ রয়ে গিয়েছেন সকলের অন্তরালে। অনন্ত সিং এমনই একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। যাঁকে অনেকেই চেনে না।

For All Latest Updates

TAGGED:

কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাতJEET NEW MOVIE LOOKS OUTINDEPENDENCE DAY 2005SHANTANU MOITRAKEU BOLE BIPLOBI KEU BOLE DAKAT

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.