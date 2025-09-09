আচমকাই ব্রেন স্ট্রোক সায়ন্তনীর ! কেমন আছেন অভিনেত্রী? জানালেন ইন্দ্রনীল

আচমকাই ব্রেন স্ট্রোক সায়ন্তনীর ! কেমন আছেন অভিনেত্রী? জানালেন ইন্দ্রনীল
দুদিন হল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন অভিনেত্রী সায়ন্তনী ৷ কী কী পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক, জানালেন স্বামী ইন্দ্রনীল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2025 at 5:04 PM IST
হায়দরাবাদ/কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: কয়েকদিন আগেই ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে অভিনেত্রী সায়ন্তনী মল্লিকের ৷ ভর্তি হয়েছিলেন বাইপাসের ধারে এক হাসপাতালে ৷ দু'দিন হয়েছে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন অভিনেত্রী ৷ বর্তমানে কেমন আছেন সায়ন্তনী ৷ ইটিভি ভারতকে জানালেন স্বামী ইন্দ্রনীল মল্লিক ৷
ইন্দ্রনীলের বক্তব্য, "এখন বাড়িতেই আছে ৷ পরশুদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৷ এখন বাড়িতে ওষুধ খাচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে ৷ আজ মেডিসিনের একটা ডোজ বাকি আছে, সেটা বাড়িতেই দিতে আসবে ৷ এখন পুরোপুরি বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক ৷ এরপর কিছু এক্সপার্টস দেখাবো ৷ যাতে হঠাৎ কেন ব্রেন স্ট্রোক হল তার কারণটা খুঁজে বার করা যায় ৷ এখনও জানা যায়নি কেন এমন হল সায়ন্তনীর ৷"
সেদিন কী হয়েছিল ?
জানা যায়, দিব্য বাড়িতে বসে নিজস্ব সময় কাটাচ্ছিলেন বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সায়ন্তনী মল্লিক ৷ আচমকাই কয়েক সেকেন্ডে ওলট-পালট হয়ে যায় তাঁর দুনিয়া ৷ ভয় পেয়ে যান স্বামী ইন্দ্রনীলও ৷ সম্প্রতি 'অনুরাগের ছোঁয়া' ধারাবাহিকের শুটিং শেষ করেছেন অভিনেত্রী ৷ আপাতত বাড়িতেই ছুটি কাটানোর মুডে ছিলেন ৷ এমনই ছুটির দিনে বাড়িতে বসে টিভি দেখছিলেন ৷ আচমকাই শরীরে অস্বস্তি শুরু হয়। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে পরীক্ষা করে দেখা যায় 'ব্রেন স্ট্রোক' হয়েছে সায়ন্তনীর ৷
সোশাল মিডিয়ায় সায়ন্তনী হাসপাতালের মুহূর্তের একটি ছবি শেয়ার করেছেন ৷ যেখানে দেখা গিয়েছে, ইন্দ্রনীলকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। মুখে-চোখে অসুস্থতা আর চিন্তার ছাপ। অভিনেত্রী ছবিতে লেখেন, "তোমায় ছাড়া আমার বাঁচা সম্ভব হত না বর। ইউনিভার্সকে ধন্যবাদ।" ইন্দ্রনীলের কথা অনুযায়ী, আপাতত, আগামী বেশ কয়েকদিন বাড়িতেই বিশ্রামে থাকবেন অভিনেত্ সায়ন্তনী মল্লিক।