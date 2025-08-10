Essay Contest 2025

ফের খলনায়ক সায়ক ! 'রাজ রাজেশ্বরী রাণী ভবানী' ধারাবাহিকে কোন চরিত্রে - SAYAK CHAKRABORTY

এই মুহূর্তে তিনটি ধারাবাহিকে অভিনয় করছেন সায়ক চক্রবর্তী । একদিকে 'চিরসখা', অন্যদিকে 'তুই আমার হিরো' । আর এবার 'রাজ রাজেশ্বরী রাণী ভবানী'কে ।

Sayak Chakraborty
ফের খলনায়কের চরিত্রে সায়ক চক্রবর্তী (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2025 at 6:37 PM IST

কলকাতা, 10 অগস্ট: আরও একবার খলনায়ক হয়ে ছোটপর্দায় ফিরছেন সায়ক চক্রবর্তী । 'রাজ রাজেশ্বরী রাণী ভবানী' ধারাবাহিকে দেখা যাবে তাঁকে দেওয়ান রাজ বল্লভের চরিত্রে । 'চিরসখা' ধারাবাহিকের ফিডেল এবার রাজবাড়ির দেওয়ানের ভূমিকায় । তবে দেওয়ান রাজ বল্লভ মোটেও সুবিধের মানুষ নয় ৷

এ বিষয়ে সায়ক নিজেই ইটিভি ভারতকে বলেন, "আবার নেগেটিভ রোলে ফিরলাম । এরকম চরিত্র আগেও করেছি । 'করুণাময়ী রাণী রাসমণি' ধারাবাহিকে বাড়ির লম্পট ছেলের চরিত্রে অভিনয় করতাম । সেটা একরকমের দুষ্টু চরিত্র ছিল । আর এবার অন্যরকমের খল চরিত্র । বেশ রাজা রাজা একটা ব্যাপার আছে লুকটার মধ্যে । তাই বেশ অন্যরকম লাগছে নিজেকে । ফিল গুড ফ্যাক্টর কাজ করছে । একই সঙ্গে আমার মধ্যে নস্ট্যালজিয়া কাজ করছে । কারণ 'রাণী রাসমণি'র সেটেই হচ্ছে শুটিংটা । সেই কারণেই নস্ট্যালজিক হয়ে পড়ছি ।"

Sayak Chakraborty
'রাজ রাজেশ্বরী রাণী ভবানী' ধারাবাহিকে সায়কের লুক (নিজস্ব ছবি)

সায়ক আরও বলেন, "এখন বাংলায় বাংলা ভাষা নিয়ে যে পরিস্থিতি আর বাংলাদেশে যা খারাপ পরিস্থিতি, যা আমাদের এখানেও চলছে কমবেশি তাতে সব মিলিয়ে একটা অন্য সময়ের এবং অন্যরকমের গল্প বলছে এই ধারাবাহিক । যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন বাংলার কোনও ভাগ ছিল না । একটাই বাংলা ছিল তখন । সেই সময়ের রাজ রানির গল্প এটা । ভীষণ অন্যরকমের একটা অনুভূতি হচ্ছে । সব মিলিয়ে আমি এই কাজটা নিয়ে খুব খুশি।"

বলতে দ্বিধা নেই, সায়ক বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ । ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুই ধরনের চরিত্রেই অভিনয় করে আসছেন তিনি, বেশ অনেক বছর আগে থেকেই । তাঁর ভক্তসংখ্যাও কম নয় । সায়ক অভিনীত ধারাবাহিকের তালিকা বেশ লম্বা । 'বউ কথা কও', 'বয়েই গেল', 'সাধক বামাক্ষ্যাপা', 'হয়তো তোমারই জন্য', 'গোয়েন্দা গিন্নি', 'আজ আড়ি কাল ভাব', 'নাগলীলা', 'মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য', 'কি করে তোকে বলব', 'করুণাময়ী রাণী রাসমণি', 'আমি সিরাজের বেগম', 'কনে বউ', 'মহাপীঠ তারাপীঠ', 'সাঁঝের বাতি', 'কাদম্বিনী', 'অগ্নিশিখা', 'কপালকুণ্ডলা', 'কাঞ্চি', 'মন ফাগুন', 'শ্যামা', 'রামপ্রসাদ', 'মঙ্গলময়ী মা শীতলা' ।

আর এই মুহূর্তে এক সঙ্গে তিনটি ধারাবাহিকে অভিনয় করছেন একাধারে ইউটিউবার ও ভ্লগার সায়ক চক্রবর্তী । একদিকে 'চিরসখা', অন্যদিকে 'তুই আমার হিরো' । আর এবার রাজ বল্লভ । সোমবার অর্থাৎ 11 অগস্ট থেকে সায়কের চরিত্রের সম্প্রচার দেখবে দর্শক । চলতি সপ্তাহে বেঙ্গল টপার হয়েছে এই ধারাবাহিক । ফলে খুশির হাওয়া বইছে শুটিং ফ্লোরে । দায়িত্ব বেড়েছে আরও ভালো কিছু দর্শককে উপহার দেওয়ার । একে একে যোগ হচ্ছে নতুন চরিত্র । যেমন লেখা চট্টোপাধ্যায়কে সম্প্রতি দেখা গেল একজন বাঈজির ভূমিকায় । আর এবার রাজ বল্লভের ভূমিকায় সায়ক চক্রবর্তী ।

Sayak Chakraborty
'রাজ রাজেশ্বরী রাণী ভবানী' ধারাবাহিকে সায়কের লুক (নিজস্ব ছবি)

