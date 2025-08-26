ETV Bharat / entertainment

সিরিয়াল কিলারের অন্ধকার থেকে উপন্যাসের প্রেরণা ! আসছে সৌরভ-রূপসার 'বিষাক্ত মানুষ' ! - BISHAKTO MANUSH CINEMA

সৌরভ দাস, রূপসা চট্টোপাধ্যায় অভিনীত এই সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ৷

আসছে সৌরভ-রূপসার 'বিষাক্ত মানুষ' ! (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2025 at 11:38 AM IST

হায়দরাবাদ, 26 অগস্ট: অতিমারি করোনার সময় এমন অনেক ভালো ভালো সিনেমা কখনও প্রেক্ষাগৃহে এসেই চলে গেছে ৷ আবার অনেক সিনেমার আটকে গিয়েছিল মুক্তির পথ ৷ এমনই এক সিনেমা 'বিষাক্ত মানুষ' ৷ যা কোভিডের সময়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলেও বেশিদিন চলতে পারেনি ৷ সেই সিনেমা এবার মুক্তি পাচ্ছে ওটিটি-তে ৷ 28 অগস্ট ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ক্লিকে মুক্তি পাচ্ছে এই সিনেমা ৷ 'বিষাক্ত মানুষ' সিনেমার গল্পে জায়গা পেয়েছে এক বিধ্বস্ত লেখকের জীবন ৷ যিনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সিরিয়াল কিলারের অন্ধকার থেকে খুঁজে পায় তার নতুন উপন্যাসের প্রেরণা, যেখানে মিলেমিশে যায় ট্রমা, শিল্প আর আসক্তি।

গল্পের সারমর্ম

অগ্নিভ বসু, মানসিক অশান্তি ও ব্যক্তিগত ট্রমার সঙ্গে লড়াই করা এক ব্যর্থ ঔপনাসিক। টানা তিনটি উপন্যাসে ব্যর্থতার পর সে খুঁজে ফেরে জীবনের এক নতুন মোড়। সেই সন্ধানেই তার সাক্ষাৎ হয় তৌফিক আসিফের সঙ্গে, একজন নেক্রোফিলিক সিরিয়াল কিলার, যিনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দি। অদ্ভুত এই সম্পর্ক কি অগ্নিভকে এনে দেবে তার কাঙ্ক্ষিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস? প্রকাশক-সহযোগী রুক্মিণীর সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কোন পথে এগোবে? আর তৌফিকের জীবনের অন্ধকার অধ্যায়গুলোই বা কতটা ভয়াবহ? সব প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে 28 অগস্ট ৷

অভিনয় করেছেন কারা ?

অভিনয়ে করেছেন সৌরভ দাস, শুভম, রূপসা চট্টোপাধ্যায়, অনাংশা বিশ্বাস, সুমনা দাস, যুধাজিৎ সরকার, রানা বসু ঠাকুর, জিনা তরফদার, পলাশ হক, বিমল গিরি ৷ সিনেমায় সৌরভ ঔপনাসিকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৷ রূপসাকে দেখা গিয়েছে পাবলিশারের চরিত্রে ৷ যুধাজিৎকে দেখা গিয়েছে পুলিশ অফিসারের চরিত্রে ৷

সোনম মুভিজ প্রযোজিত সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন সানি রায় ৷ গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন সঞ্জীব বন্দ্য়োপাধ্যায়, সান্তনু মুখোপাধ্যায়া ৷ সঙ্গীত প্রযোজনা করেছেন দীপ্তার্ক বোস, সানি রায় ৷ গানের কথা লিখেছেন নীলাঞ্জন মন্ডল, সানি রায় ৷ গেয়েছেন দীপ্তার্ক বোস, অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিচালক সানি রায় ৷

