ETV Bharat / entertainment

'পুজো প্রেম আগে হত, এখন...' কতটা পাল্টেছে সৌরসেনীর দুর্গা পুজো ?

সৌরসেনীর কথায়, "পুজোর আগের দিন অবধি প্রায় চলতে থাকত কেনাকাটার পর্ব ৷ সেটা এখন খুব মিস করি।"

Sauraseni Maitra shares her durga puja 2025 planning, recalled childhood memory
সৌরসেনীর দুর্গা পুজো (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 6, 2025 at 12:45 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: পুজোর বাকি নেই আর বেশিদিন। কেনাকাটার ধুম উত্তর থেকে দক্ষিণ সব দিকে। শত ব্যস্ততার মাঝেও পুজোর এই কটা দিন অন্যভাবে ভাবেন তারকারাও। এই কটা দিন পরিবার, বন্ধুবান্ধবদের জন্যও কিছুটা সময় বরাদ্দ করেন তাঁরা। বাকি ক'দিন থাকে পুজো পরিক্রমার দায়িত্ব। এর মাঝেই নিজের মতো করে পুজো লুটে নেন তাঁরা। ঠিক যেমন অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্র। তাঁর একদম ছোটবেলার পুজো থেকে সেলেব হওয়া অবধি পুজোর বিবর্তন জানতে চায় ইটিভি ভারত। তিনি গড়গড়িয়ে মেলে ধরেন পুজো ঘিরে নানান অনুভূতি।

সৌরসেনীর ছোটবেলার দুর্গা পুজো...
একদম ছোটবেলার পুজো বলতে গেলে মনে পড়ে হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার পরই পুজো পড়ত। তখন প্রচুর জামা হত। এখন আর অত জামাকাপড় হয় না। কেনাকাটাও চলত অনেকদিন ধরে। বাবা- মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে একদিন জামাকাপড় কিনতাম, একদিন জুতো আর একদিন অ্যাকসেসরিজ কিনতাম। ওটাই ছিল মজা। কেনাকাটা করতে বেরিয়েও যেন পুজোর মজা হত তখন। পুজোর আগের দিন অবধি প্রায় চলতে থাকত কেনাকাটার পর্ব ৷ সেটা এখন খুব মিস করি। পুজোর ছুটি যখন পড়ত দিদার বাড়ি চলে যেতাম। ওখানে পুজোয় খুব মজা হত। পাড়ার দাদারা ঠাকুর নিয়ে আসত। আমি দাদুকে বলে রাখতাম ঠাকুরের মুখটা প্রথম যেন আমি দেখি। তুতো ভাই বোনদের সঙ্গে একটা কম্পিটিশন হত সেটা নিয়ে, যে কে আগে ঠাকুরের মুখ দেখবে। আর আমি দাদুকে ম্যানেজ করে রাখতাম যাতে আমি আগে দেখি। ওই দিনগুলো বড্ড মিস করি আজও।

পুজো আর প্রেম

নবমী বা দশমীতে পাড়ায় অনুষ্ঠান হত। একসঙ্গে ভোগ খাওয়া থেকে ঠাকুর দেখা সবই হত। ম্যাপ ভাগ করে নিতাম আমরা। কোনদিন সল্টলেক যাব, কবে সাউথ কলকাতা, কবে নর্থ কলকাতার দিকে যাব। তারপরে যখন বড হলাম, বন্ধুদের সঙ্গে বেরনোর অনুমতি পেলাম। তখন পকেট মানিও পাচ্ছি কম বেশি। তখন সিনেমা দেখাও শুরু করে দিয়েছি। নতুন নতুন বাংলা ছবি দেখারও হিড়িক ছিল। পুজোর সময়েই দেখব ঠিক করতাম। কী যে ছিল দিনগুলো। হালকা প্রেমও ছিল তখন। মজা হত। এখনকার পুজোটা পাল্টে গেছে অনেক। ইমোশন নিয়ে বাঁচে। এখন আর ঠাকুর দেখতে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয় না। পুজো পরিক্রমায় থাকি। তবে হ্যাঁ একটা দিন বন্ধুবান্ধবদের জন্য বরাদ্দ, আরেকটা দিন বাবা-মায়ের জন্য থাকে।

পুজো প্রেম আগে হত। এখন আর হয় না। সবাই এখন এত ফাস্ট লাইফে জড়িয়ে যে এই সময়টা বন্ধুরা যারা বাইরে থাকে তারা কলকাতায় আসে। তাদের এই এক বছরের জমে থাকা গল্প বলতে বলতেই সময় কেটে যায়। প্রেমটা আর হয় না। এভাবেই কেটে যায় আজকের পুজো। আমার এবারের পুজো শুরু হয়ে গেছে। সাজুগুজু এই সময়ে মাস্ট। আর আমি কখনোই ডায়েট করি না। মেপে খাই বরাবর, তবে সব খাই।

For All Latest Updates

TAGGED:

SAURASENI MAITRADURGA PUJA 2025DURGA PUJA IN KOLKATAসৌরসেনী মৈত্র দুর্গা পুজোSAURASENI MAITRA ON DURGA PUJA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

শীঘ্রই আকাশে ব্লাড মুন, বাংলার আকাশে কবে-কখন দেখা মিলবে?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.