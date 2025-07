ETV Bharat / entertainment

বিনোদন জগতে আরও এক নক্ষত্রপতন ! প্রয়াত অভিনেত্রী বি. সরোজাদেবী - B SAROJA DEVI PASSES AWAY

Published : July 14, 2025 at 10:53 AM IST

হায়দরাবাদ, 14 জুলাই: বিনোদন জগতে আরও এক নক্ষত্রপতন ৷ পাঁচটি ভাষায় 200-র বেশি ছবি করেছেন তিনি ৷ কাজ করেছেন হিন্দি সিনে দুনিয়ার স্টলওয়ার্ট দিলীপ কুমার, রাজেন্দ্র কুমার, সুনীল দত্ত, শাম্মি কাপুরের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে ৷ 87 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দক্ষিণী সিনেমার জগতের অন্যতম অভিনেত্রী, পদ্মভূষণ প্রাপ্ত বি. সরোজা দেবী (B. Saroja devi is no more) ৷ সিনেমা জগতে মহান শিল্পীর অবদান অনস্বীকার্য ৷ সেই কারণে সরোজা দেবীকে দক্ষিণী সিনেমা জগতের 'অভিনয়া সরস্বতী' নামেও ডাকা হয় ৷

জানা গিয়েছে, প্রবীণ কন্নড় অভিনেত্রী বি.সরোজাদেবী বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন । যশবন্তপুরের মণিপাল হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সরোজাদেবী কন্নড় সিনেমার পাশাপাশি কাজ করেছেন তামিল, তেলেগু এবং হিন্দি সিনেমায় ৷ 1955 থেকে1984 সাল পর্যন্ত টানা 161টি ছবিতে তিনি নায়িকা হিসেবে অভিনয় করেছেন। কন্নড় ভাষায় তিনি ডঃ রাজকুমার, কল্যাণকুমার, উদয়কুমারের সঙ্গে অভিনয় করেছে। তেলেগু ভাষায় তিনি এ নাগেশ্বর রাও, এনটি রামা রাওয়ের সঙ্গে উপহার দিয়েছেন হিট সিনেমা ৷ তামিল ভাষায় তিনি জেমিনি গণেশন, শিবাজি গণেশনের সঙ্গে 22টি হিট ছবিতে এবং এমজি. রামচন্দ্রনের সঙ্গে 26টি হিট ছবিতে অভিনয় করেছেন। হিন্দিতে, দিলীপ কুমার, রাজেন্দ্র কুমার, শাম্মী কাপুর এবং সুনীল দত্তের সঙ্গে কাজ করেছেন ৷

অভিনয় জীবন শুরু