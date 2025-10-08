কম বয়সী অভিনেতাকে বিয়ে 'বিদাই' খ্যাত অভিনেত্রী সারার, পাত্র ক্রিশ পাঠকের পরিচয় কী ?

কম বয়সী অভিনেতাকে বিয়ে 'বিদাই' খ্যাত অভিনেত্রী সারার, পাত্র ক্রিশ পাঠকের পরিচয় কী ?
2010 সালে আলি মার্চেন্টের সঙ্গে বিয়ে করেন সারা ৷ 2011 সালে ডিভোর্স হয়ে যায় ৷ 14 বছর পর ফের একবার জীবনসঙ্গী খুঁজে পেয়েছেন অভিনেত্রী ৷
Published : October 8, 2025 at 2:50 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 অক্টোবর: দ্বিতীয়বার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তথা বিগ বস 4 খ্যাত প্রতিযোগী সারা খান (Sara Khan) ৷ 2010 সালে আলি মার্চেন্টের সঙ্গে বিয়ে করেছিলেন সারা ৷ কিন্তু এক বছরের মাথায় সেই বিয়েতে পড়ে ছেদ ৷ 2011 সালে তাঁদের ডিভোর্স হয়ে যায় ৷ এর প্রায় 14 বছর পর ফের একবার জীবনসঙ্গী খুঁজে পেয়েছেন 'বিদাই' খ্যাত অভিনেত্রী ৷
সারা-ক্রিশের কেমিস্ট্রি
সারার এখন বয়স 35 ৷ অভিনেত্রী বিয়ে করেছেন তাঁর থেকে তিন বছরের ছোট ক্রিশ পাঠককে (Krish Pathak) ৷ 6 অক্টোবর এই জুটি কোর্টে গিয়ে বিয়ে করেন ৷ 5 ডিসেম্বর সারা দুই ধর্ম মতেই বিয়ে করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ বুধবার কোর্ট ম্যারেজের ছবি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন সারা খান ৷ ছবি শেয়ার করে অভিনেত্রী লেখেন, "একসঙ্গে দুজনে ৷ দুরকমের বিশ্বাস, একটাই চিত্রনাট্য আর অসীম ভালোবাসা ৷ কবুল হ্যায় থেকে সাত ফেরের প্রতিশ্রুতি নেওয়ার জন্য ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ৷"
অভিনেত্রী আরও লেখেন, "দুটো মন, দুরকমের সংস্কৃতি এক হতে চলেছে ৷ আমাদের ভালোবাসা সেই গল্প তৈরি করেছে যেখানে বিশ্বাস মিশে যায় ৷ যেখানে ভালোবাসা থাকে সেখানে কোনও রকম বিচ্ছেদ থাকে না ৷ আমাদের আশীর্বাদ করুন কারণ এই একতা আসলে আমাদের সকলের ৷" সারা আর ক্রিশ তিনটে ছবি শেয়ার করেছেন ৷ যেখানে একটিতে রয়েছে কোর্ট ম্যারেজের সার্টিফিকেট আর বাকি দুটোতে ধরা পড়েছে তারকা জুটির কেমিস্ট্রি ৷ তারকাদের বিয়ের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা ৷
কে এই ক্রিশ পাঠক ?
ক্রিশ একজন অভিনেতা ৷ রাজনৈতিক থ্রিলার টিভি সিরিজ 'P.O.W. বন্দি যুদ্ধ কে' (2016)-দিয়ে অভিনয় জগতে প্রবেশ ঘটে তাঁর ৷ সিরিজে তাঁর চরিত্রের নাম ছিল অয়ন খান ৷ নিখিল আডবানি পরিচালিত, সিরিজটি 'ইয়ে ঝুকি ঝুকি সি নজর' থেকে অনুপ্রাণিত ৷ সুহাইব নাজিরের 'জিঁয়ু ক্যায়সে' গানেও দেখা গিয়েছে ক্রিশকে ৷
ক্রিশ অভিনেতা সুনীল লাহিড়ী এবং ভারতী পাঠকের ছেলে ৷ টিভি ধারাবাহিক 'রামায়ণ'এ লক্ষ্মণের চরিত্রে অভিনয় করে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছান সুনীল লাহিড়ী। মুম্বইয়ে জন্মগ্রহণকারী ক্রিশ, ভোঁসলা মিলিটারি স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। তিনি বেড়াতে যেতে এবং ফটোগ্রাফি করতে পছন্দ করেন। ক্রিশ বেশ কয়েকটি টেলিভিশন বিজ্ঞাপনেও অভিনয় করেছেন, যার মধ্যে একটি জনপ্রিয় চিপস কোম্পানির বিজ্ঞাপনও রয়েছে। প্রথমে ক্রিশের ওজন ছিল 105 কেজি ৷ পরবর্তী সময়ে তিনি নিজে শরীরে যত্ন নিতে শুরু করেন ৷ আমেরিয়ার নিজের মামার বাড়িতে গিয়ে শুরু করেন জিমে যাওয়া ৷ এরপর 30 কেজি ওজন কমিয়ে স্লিম-হ্যান্ডসাম লুকে সারার মন জয় করে নিয়েছেন ক্রিশ পাঠক ৷