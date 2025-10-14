ETV Bharat / entertainment

প্রয়াত সঞ্জয় কাপুরের সম্পত্তির উইল কি জাল ? আদালতে করিশ্মার দুই সন্তানের বিস্ফোরক দাবি

প্রয়াত বাবা সঞ্জয় কাপুরের সম্পত্তির উইল জাল করা হয়েছে ? সম্পত্তির দলিলে একাধিক ত্রুটি উল্লেখ করে করিশ্মা কাপুরের দুই সন্তান সামাইরা-কিয়ান আদালাতের শরণাপন্ন ৷

করিশ্মা কাপুর (আইএএনএস)
নয়াদিল্লি, 14 অক্টোবর: প্রয়াত ব্যবসায়ী সঞ্জয় কাপুরে সম্পত্তির উইল (SANJAY KAPOOR WILL) নিয়ে বিবাদ পৌঁছেছে দিল্লি হাইকোর্টে ৷ অভিনেত্রী তথা সঞ্জয়ের দ্বিতীয় স্ত্রী করিশ্মা কাপুরের সন্তান সামাইরা এবং কিয়ান রাজ তাঁদের প্রয়াত বাবার উইলের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে একটি আবেদন দাখিল করেছেন ৷ তারকা সন্তানের দাবি, উইলে স্পষ্ট ত্রুটি এবং অসঙ্গতি রয়েছে। 14 অক্টোবর শুনানি হতে চলা এই আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে সঞ্জয় কাপুরের উইল ত্রুটিপূর্ণ এবং সম্ভবত এতে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। করিশ্মার সন্তানদের আইনজীবী মহেশ জেঠমালানি যুক্তি দিয়েছেন যে সঞ্জয় কাপুরের মতো একজন শিক্ষিত-সফল ব্যবসায়ী এই জাতীয় নথি বা উইল তৈরি করতে পারেন না।

আবেদনে বলা হয়েছে, সঞ্জয় কাপুরের ছেলের নাম একাধিক জায়গায় ভুল লেখা হয়েছে ৷ অন্যদিকে তাঁর মেয়ের ঠিকানা ভুল লেখা হয়েছে। সন্তাদের দাবি, এই ধরনের ভুল প্রমাণ করে সম্পত্তি নিয়ে যে উইল সামনে আনা হয়েছে সেখানে তাঁদের বাবার আসল উদ্দেশ্য প্রতিফলিত করছে না। তারা আরও অভিযোগ করেছেন যে সঞ্জয় কাপুর সর্বদা তাঁদের সঙ্গে উষ্ণ এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভাগ করে নিয়েছিলেন ৷ ফলে তাঁর তৈরি উইলে এই ধরনের ভুল কল্পনাও করা যায় না ৷

বিতর্কিত উইল অনুযায়ী যা চলতি বছরের 21 মার্চ সামনে এসেছে, সেই উইল অনুযায়ী সঞ্জয় কাপুরের 30 হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের পুরো সম্পত্তি তাঁর তৃতীয় স্ত্রী প্রিয়া কাপুরের নামে দিয়ে গিয়েছেন ৷ করিশ্মা কাপুর, যিনি তাঁর সন্তানদের অভিভাবক হিসেবে কাজ করছেন, অভিযোগ করেছেন যে প্রিয়া সঞ্জয়ের সম্পত্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পেতে নথিতে কারচুপি অর্থাৎ উইল জাল করে থাকতে পারেন ৷ আবেদনে দাবি করা হয়েছে যে প্রিয়া সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর সাত সপ্তাহ ধরে উইলটি গোপন রেখে 30 জুলাই পরিবারের কাছে প্রকাশ করেন।

সঞ্জয় কাপুর 12 জুন ব্রিটেনের উইন্ডসর শহরে পোলো খেলার সময় মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর, দিল্লি হাইকোর্ট প্রিয়া কাপুরকে তাঁর সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণী জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। নতুন আবেদনে, সামাইরা এবং কিয়ান দাবি করেছেন যে তাঁদের প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হোক এবং তাদের বাবার সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ দেওয়া হোক। তারা বিষয়টির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সঞ্জয় কাপুরের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশেরও অনুরোধ করেছেন।

করিশ্মার সন্তানের আইনজীবী জেঠমালানি আদালতে জানান, "উইলে সঞ্জয় কাপুর কীভাবে তাঁর ছেলের নামের ভুল বানান করতে পারেন এবং তার মেয়ের ঠিকানা ভুল লিখতে পারেন? এটা তাঁর মর্যাদাকে অসম্মান জানানোর সমান ৷" আদালত এর আগে 9 অক্টোবর এই মামলার শুনানি হয় ৷ যখন সন্তানরা প্রথম উইলটিকে জালিয়াতি বলে অভিহিত করেছিল ৷ পাশাপাশি তৃতীয় পক্ষের কাছে কোনও সম্পত্তি বিক্রি বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। 14 অক্টোবর পরবর্তী শুনানি নির্ধারণ করবে যে বর্তমান উইলটি আসল নাকি জাল ?

