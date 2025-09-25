সমীরের নিশানায় আরিয়ান ! শাহরুখের বিরুদ্ধেও কোটি টাকার মানহানির মামলা

সমীরের নিশানায় আরিয়ান ! শাহরুখের বিরুদ্ধেও কোটি টাকার মানহানির মামলা
শাহরুখ খান ও গৌরি খানের প্রযোজনা সংস্থা, নেটফ্লিক্সের বিরুদ্ধে 2 কোটি টাকার মানহানির মামলা দায়ের করেছেন মুম্বইয়ের প্রাক্তন জোনাল ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেড়ে।
হায়দরাবাদ, 25 সেপ্টেম্বর: 'ব্যাডস অফ বলিউড' শো নিয়ে বিপাকে শাহরুখ খানের পরিবার ৷ শাহরুখ খান, গৌরি খানের প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্টের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে মানহানির মামলা দায়ের ৷ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর (এনসিবি) প্রাক্তন মুম্বই জোনাল ডিরেক্টর এবং ভারতীয় রাজস্ব পরিষেবা (আইআরএস) কর্মকর্তা সমীর ওয়াংখেড়ে ৷ শাহরুখ খান এবং গৌরী খানের মালিকানাধীন রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, গ্লোবাল স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের হয়েছে ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন যে তাদের সিরিজ 'ব্যাডস অফ বলিউড'-এ তাঁর সুনাম নষ্ট করছে ৷ পাশাপাশি মিথ্যা, বিদ্বেষপূর্ণ এবং মানহানিকর বিষয়বস্তু দেখানো হয়েছে।
আরিয়ান খানের শো 'ব্যাডস অফ বলিউড' ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে আসার পর বিতর্কের জন্ম দেয় ৷ সিরিজে বিশেষ এক দৃশ্যকে কেন্দ্র করে শুরু হয় বিতর্ক ৷ অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর খ্যাতি নষ্ট করার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দুর্বল করার জন্য সিরিজে ওই দৃশ্য দেখানো হয়েছে ।
আবেদনে ওয়াংখেড়ে দাবি করেছেন, "এই সিরিজটি মাদকবিরোধী প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর এবং নেতিবাচক প্রচার করেছে ৷ যার ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির উপর জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হয় ৷" তিনি আরও দাবি করেছেন যে সিরিজটি ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের বিষয় দেখানো হয়েছে ৷ দাবি করা হয়েছে, তাঁর খ্যাতিকে পক্ষপাতদুষ্টভাবে নষ্ট করার উদ্দেশ্যে এমন দৃশ্য দেখানো হয়েছে ৷ বিশেষ করে যখন তাঁর এবং আরিয়ান খানের সঙ্গে জড়িত মামলাগুলি বোম্বে হাইকোর্ট এবং মুম্বইয়ের এনডিপিএস বিশেষ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।
মানহানির এই মামলায় 2 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে সমীর ওয়াংখেড়ে ৷ পাশাপাশি তিনি আদালতে জানিয়েছেন, সেই টাকা ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার জন্য টাটা মেমোরিয়াল ক্যান্সার হাসপাতালে দান করবেন তিনি ৷ পাশাপাশি মামলায় সিরিজের স্ট্রিমিং স্থগিত করার জন্য আদালতের নির্দেশ চাওয়া হয়েছে ৷ দিল্লি হাইকোর্ট শীঘ্রই এই মামলার শুনানি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
সম্প্রতি নেটফ্লিক্সে পরিচালক হিসাবে আরিয়ান খান আত্মপ্রকাশ করেছেন ৷ তাঁর পরিচালনায় 'ব্যাডস অফ বলিউড' নিয়ে জোর আলোচনা নেটমহলে ৷ কিছুদিন আগেই হয়ে গিয়েছে এই শোয়ের প্রিমিয়ার ৷ এই সিরিজ দেখার পর নেটিজেনরা একটি চরিত্রের সঙ্গে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর প্রাক্তন কর্মকর্তা সমীর ওয়াংখেড়ের মিল খুঁজে পান ৷ আর তা নিয়ে হইচই পড়ে যায় সোশাল মিডিয়ায় ৷ সমীর সেই ব্যক্তি যিনি 2021 সালে মাদক মামলায় আরিয়ানকে গ্রেফতার করেছিলেন ৷ এই ঘটনা নিয়ে সেই সময় ব্যাপক জলঘোলা হয় ৷