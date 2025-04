ETV Bharat / entertainment

'এবার সরাসরি বাড়িতে ঢুকে মারব... !' ফের সলমনকে প্রাণনাশের হুমকি - SALMAN KHAN GETS DEATH THREAT

ফের সলমনকে প্রাণনাশের হুমকি ( এএনআই )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : April 14, 2025 at 10:40 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 10:47 AM IST 2 Min Read

হায়দরাবাদ, 14 এপ্রিল: ফের একবার প্রাণনাশের হুমকি সলমন খানকে ৷ এবার হুমকি দেওয়া হয়েছে মেসেজের মাধ্যমে ৷ কড়া ভাষায় মেসেজে লেখা, "এবার বাড়িতে ঢুকে মারব ৷ বোমা মেরে গাড়ি উড়িয়ে দেব ৷" মুম্বইয়ের ওরলির ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে এই হুমকি মেসেজ আসে বলে জানা গিয়েছে ৷ কড়া ভাষায় ভাইজানকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, বাড়িতে ঢুকে খুন করা হবে তাঁকে ৷ শুধু তাই নয়, বোমা মেরে তাঁর গাড়ি উড়িয়ে দেওয়া হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই ওরলি থানায় অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ৷ মেসেজ কোথা থেকে এসেছে, এর পিছনে কে রয়েছে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ৷ বিগত সময়ে একাধিকবার প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন সলমন খান ৷ এমনকী, তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে গুলিও চালানো হয়েছে ৷ কিন্তু কখনও এই বিষয়ে মুখ খোলেননি ভাইজান ৷ লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের তরফে বারবার সলমনকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ 'সিকন্দর' ছবির প্রচারে প্রথমবার এই বিষয়ে মুখ খোলেন অভিনেতা ৷

সেই সময় সুপারস্টারকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি যে মৃত্যুর হুমকি পাচ্ছেন তাতে কি ভয় পাচ্ছেন? প্রতিক্রিয়ায় সলমন ওপরের (আকাশ) দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, "ঈশ্বর, আল্লাহ সবকিছুর ঊর্ধ্বে। যতটা জীবন লেখা আছে ততদিনই বাঁচব ৷ কখনও কখনও আমাদের এত লোককে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়, তখন সেটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।" কিছুদিন আগেই ঈদ উপলক্ষ্যে মুক্তি পেয়েছে সলমনের 'সিকন্দর' ছবি ৷ বক্সঅফিসে সেই ছবি মোটামুটি ব্যবসা করেছে ৷ গ্লোবালি 200 কোটি টাকার বেশি আয় করেছে এই ছবি ৷ 'ততদিনই বাঁচব যতদিন...' লরেন্স গ্যাংয়ের প্রাণনাশের হুমকি! নীরবতা ভাঙলেন সলমন

Last Updated : April 14, 2025 at 10:47 AM IST