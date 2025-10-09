ETV Bharat / entertainment

হামলার রাতে ঠিক কী হয়েছিল ? প্রথমবার প্রকাশ্যে মুখ খুললেন সইফ আলি খান

টক শোয়ে এসে অবশেষে হামলার রাতের ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দেন অভিনেতা সইফ আলি খান ৷

saif-ali-khan-opens-up-in-detail-about-stabbing-incident-reveals-son-jeh-was-nicked-by-attacker-knife
সইফ আলি খান (ফাইল ছবি)
হায়দরাবাদ, 9 অক্টোবর: যখন গোটা শহর শান্তির নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখনও কেউ আন্দাজ করতে পারেনি 15 জানুয়ারির রাতে কোনও তারকার বাড়িতে এমন ভয়ঙ্কর কিছু হতে পারে ৷ নিজের বাড়িতেই হামলার শিকার হন ছোটে নবাব সইফ আলি খান (Saif Ali Khan) ৷ পীঠে, ঘাড়ে একের পর এক ধারালো অস্ত্রের আঘাতে হন ক্ষত বিক্ষত ৷ ভাগ্যের জোরে সেইবার রক্ষা পান অভিনেতা ৷ সেই ঘটনায় পুলিশি তদন্ত, অভিযুক্ত গ্রেফতার সবকিছুই দেখেছে গোটা দেশ ৷ এত মাস পর সেই রাতের ঘটনা নিয়ে কোনও টক শোয়ে এসে প্রথমবার মুখ খুললেন সইফ ৷

টুইঙ্কল খান্না ও কাজল সঞ্চালিত টু মাচ (Two Much) টক শোয়ে এবারের অতিথি হিসাবে উপস্থিত হন অক্ষয় কুমার ও সইফ আলি খান ৷ সেখানেই তিনি জানুয়ারির ভয়ঙ্কর রাতের অভিজ্ঞতার কথা বলেন প্রকাশ্যে ৷ সইফের কথায়, "করিনা সেদিন রাতে বাইরে গিয়েছিল ৷ আমি তখন সবে মাত্র আমার দুই ছেলে জেহ আর তৈমুরকে নিয়ে একটা সিনেমা দেখা শেষ করেছি ৷ ফলে আমরা অনেকটা রাত করেই শুতে গিয়েছিলাম ৷ প্রায় রাত 2টো নাগাদ করিনা ফেরে ৷ আমাদের মধ্যে তখন টুকটাক কথা হয় ৷ তারপর শুতে চলে যাই ৷"

সইফ বলতে থাকেন, "এরপরেই আচমকা আমাদের আয়া দিদি এসে বলে, জেহের ঘরে কোনও এক লোক ঢুকেছে ৷ তার হাতে ছুড়ি আছে ৷ আর সেই টাকা-পয়সা চাইছে ৷ এমন শুনে আমি তৎক্ষনাৎ বিছানা ছেড়ে দৌড় লাগাই ৷ আমি জেহের অন্ধকার ঘরে ঢুকি ৷ হালকা আলোয় আমি ছুড়ি হাতে জেহের বিছানার কাছে দুষ্কৃতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি ৷" সেই সময় শোয়ে উপস্থিত অক্ষয় জানতে চান, ধারালো অস্ত্রটা কি দুষ্কৃতি জেহের দিকে তাক করে রেখেছিল ? তাতে সইফ জানান, দুষ্কৃতি ছুড়িটা নিয়ে এতটাই নাড়াচাড়া করছিল যে জেহ ও ন্যানির তাতে আঘাতও লাগে ৷ সইফ বলেন, "আমি প্রথমে ভেবেছিলাম সে খুব বেশি শক্তিশালী হবে না ৷ আমি ওর ওপর ঝাপিয়ে পড়ি ৷ জেহ এক সময় আমাকে বলেছিল, আমি ভুল করেছিলাম ৷ আমার প্রথমে দুষ্কৃতিকে লাথি মারা বা ঘুষি মারা উচিত ছিল ৷ যাই হোক, ঝাপিয়ে পড়ার পর আমাদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয় ৷ তার হাতে দুটো ছুড়ি ছিল ৷ আর তা দিয়ে আমার ওপর আক্রমণ করে ৷"

সইফ জানান, "আমি নিজেকে বাঁচানোর একাধিক চেষ্টা করেছি ৷ কিন্তু তারপরেই আমি পীঠে মারাত্মক আঘাত পাই ৷ যা সহ্য় করার মতো ক্ষমতা ছিল না ৷ ততক্ষনে বাড়ির সকলে জেগে গিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে ৷ আমাদের ডোমেস্টিক হেল্প গীতা হাতাহাতির সময় দুষ্কৃতিকে ধাক্কা মারে ৷ সেই আমার জীবন বাঁচিয়েছে বলা যেতে পারে ৷ তারপর তো আমরা ওই দুষ্কৃতিকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখি ৷" এর মাঝে ঘটে যায় আরও অনেক কিছু ৷ দুষ্কৃতি কোনও রকমে পালিয়ে যায় ৷ আহত সইফকে করিনা দ্রুত হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেন ৷ সইফ একটা অটো ডেকে হাসপাতালে উদ্দেশ্যে রওনা হন ৷ তৈমুরও তার সঙ্গে যেতে চায় ৷ এমনকি, রক্তাক্ত বাবাকে দেখে প্রশ্ন করে, সইফ কি মরে যাবে ?

সইফ বলতে থাকেন, যখন হাসপাতালে তিনি যান তখন কর্মীরা আধো ঘুমে আচ্ছন্ন ৷ সইফ বলেন, "আমি একজনকে স্ট্রেচার পাওয়া যাবে কিনা প্রশ্ন করলাম ৷ তিনি হুইলচেয়ার লাগবে কি না জানতে চান ৷ আমি বললাম, 'না, আমার মনে হয় আমার স্ট্রেচার লাগবে।' কিন্তু তিনি ঘুম থেকে উঠছেন না দেখে আমি বললাম, 'আমি সাইফ আলি খান এবং এটি একটা মেডিকেল জরুরি অবস্থা।' তারপর তো হাসপাতালে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়।" স্বভাবতই টক শোয়ে সইফের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে ৷ কারণ পাঁচদিনের মাথায় অস্ত্রোপচারের পর ছাড়া পান সইফ ৷ তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসেন পায়ে হেঁটে ৷ আর তা দেখে ভ্রু কুঁচকেছিলেন অনেকেই ৷

সেই প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, "যখন সব ঝেড়ে গেল তখন চারিদিক থেকে নানা উপদেশ এসেছে ৷ সংবাদমাধ্যম কৌতুহলী ছিল, কেউ আমাদের কথা শুনছিল না ৷ খুব বাজে একটা সময় গিয়েছে ৷ হ্যাঁ, আমি হেঁটে হাসপাতাল থেকে বেড়িয়েছি ৷ অস্ত্রোপচারে ক্ষত জায়গায় সেলাই পড়েছিল ওপরে ৷ হাঁটতে গেলে যন্ত্রণা হচ্ছিল ৷ কিন্তু আমি হেঁটেছি ৷ হুইলচেয়ার আমি নিইনি ৷" এই কথার পর টুইঙ্কল যোগ করেন এই প্রসঙ্গে সইফের মা শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে যে কথা হয়েছিল অভিনেত্রীর ৷ তিনি জানান, শর্মিলা সইফকে হুইলচেয়ার নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু সইফ জানিয়েছিলেন, তিনি চান না, তাঁর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সকলের মধ্যে দুশ্চিন্তা ছড়াতে ৷

