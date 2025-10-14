দুই পাড়ের মর্মস্পর্শী গল্প নিয়ে আসছে ওয়েব ফিল্ম 'বিদেশিনী'

দুই পাড়ের মর্মস্পর্শী গল্প নিয়ে আসছে ওয়েব ফিল্ম 'বিদেশিনী'
রজত রায় এবং অরুণাভ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় আসছে 'বিদেশিনী' ৷ কোথায় দেখা যাবে এই ওয়েব ফিল্ম ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2025 at 9:56 AM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: আইসিসিআর-এ সম্প্রতি দেখানো হয়েছে রজত রায় এবং অরুণাভ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় এবং পরিচালনায় ভালোবাসা, হারানো এবং হৃদয়ের সীমানা ছোঁয়া গল্প 'বিদেশিনী'। এটি একটি ওয়েব ফিল্ম।
গল্পের কথা বলতে গেলে আগে বলতে হয়, যেদিন রাতারাতি উপমহাদেশ ভাগ হয়ে যায়, সেদিন স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ লক্ষ মানুষও ভিটেছাড়া হয়। পরিবারগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আর জীবনের মানচিত্রে তৈরি হয় গভীর বিভাজনের রেখা। তারা একই ভাষা বলত, একই খাবার ভাগ করত, একই আবেগে বাঁচত ৷ তবু একদিনে একে অপরের কাছে অচেনা হয়ে পড়েছিল।
'বিদেশিনী' ছবির নায়ক দামোদর এইসব কাহিনি শুনে বড় হয়েছে তার অন্ধ ঠাকুরদার মুখে। বিভাজন, নির্বাসন আর হারানোর বেদনাময় গল্প শুনেছে সে। কিন্তু সেসব গল্প একদিন বাস্তব হয়ে ওঠে, যখন ঘটনাচক্রে তার দেখা হয় পদ্মার সঙ্গে সীমান্তের ওপার থেকে আসা এক তরুণী, যার জীবন বিভাজনের সেই দাগে চিরকাল দগ্ধ। কলকাতার নিষিদ্ধ পল্লীতে, এক অবৈধ অনুপ্রবেশকারিণী, পদ্মা, খুঁজতে এসেছে তার হারিয়ে যাওয়া মাকে ৷ অজান্তেই ঢুকে পড়েছে শহরের অন্ধকার জটিল ভূগোলের ভিতর।
প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই দামোদর বুঝতে পারে পদ্মা অন্যরকম। তার জীবনের গল্প, তার লড়াই, তার বেঁচে থাকার ইতিহাস সবকিছু মিলিয়ে দামোদরের কাছে খুলে যায় এমন এক জগৎ, যা সে শুধু কাহিনির মতো শুনেছিল। ভীত-সন্ত্রস্ত এক অনুপ্রবেশকারিণীর প্রতি সহানুভূতি ধীরে ধীরে পরিণত হয় এক নিঃশব্দ বন্ধনে, যে বন্ধন নিমেষে ভেঙে দেয় দেশ, ধর্ম আর সীমানার প্রাচীর।
যদিও দামোদর চেয়েছিল পদ্মাকে এই দেশেই রেখে দিতে, শেষ পর্যন্ত সে সম্মান জানায় পদ্মার অদম্য সিদ্ধান্তকে—নিজের মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাকে। তাদের যাত্রা শুরু হয়। অসংখ্য বাধা পেরিয়ে তারা পৌঁছে যায় ইছামতী নদীর তীরে। আর কয়েক পা এগোলেই পদ্মা পৌঁছে যাবে নিজের দেশে নিজের মাটিতে, যেখানে এখন সে এক সংখ্যালঘু। দামোদরও সংখ্যালঘু তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অর্থে।
দুজনেই বাকি জীবন বয়ে বেড়াবে একে অপরের স্মৃতি দুটি নদীর মতো, যারা পাশাপাশি বয়ে চলে, অথচ কখনও মেশে না। কেবল প্রতিধ্বনিত হয় এক সুরে "ও রে বিদেশিনী, তুই পালাবি কোথায়?" এই গানটি গেয়েছেন সুরজিৎ চচট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা ও সুরারোপ করেছেন সৌপার্ণ মান্না। ক্যামেরা সামলেছেন ঋষভ মাজি এবং সম্পাদনায় স্বর্ণাভ সাধুখাঁ।
‘বিদেশিনী’, ব্রোবন প্রোডাকশন-এর প্রযোজনায় নির্মিত 70 মিনিটের এক ওয়েব ফিল্ম, যেখানে ভালোবাসা, পরিচয়, এবং সীমানা-পেরোনো মানবিক সম্পর্কের গল্প বুনে ওঠে এক আবেগঘন সুরে। চলচ্চিত্রটি মুক্তি পেতে চলেছে 18 অক্টোবর, স্বপ্নের দেশে ইউটিউব চ্যানেলে। অভিনয়ে সবুজ বর্ধন, সম্পিতা প্রামানিক। বিশেষ উপস্থিতি রয়েছে দুর্বার শর্মার।