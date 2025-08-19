কলকাতা, 19 অগস্ট: চলতি বছর 13 জুলাই গাঁটছড়া বাঁধেন বাংলা বিনোদন দুনিয়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রূপালি ভট্টাচার্য। স্বামী দেবাঙ্ককে নিয়ে কিছুদিন আগেই ফিরেছেন হানিমুন থেকে। এখন যে যাঁর কাজে ব্যস্ত যথারীতি। তবে, সামনেই পুজো। আর বিয়ের পর এটাই রূপার প্রথম পুজো।
স্বামী দেবাঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে তাই লম্বা প্ল্যান অভিনেত্রীর। ইটিভি ভারত তাঁদের হাঁড়ির খবর নিতে গেলে রূপা বলেন, "আমি যেহেতু একা মানুষ পুজোটা অনেক বছর ধরেই খুব ম্যাড়মেড়ে আমার কাছে। তখন লম্বা ছুটি থাকে। যে যার পরিবার, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সময় কাটায়। আর আমি যেহেতু অনেকদিনই একা মানুষ আমার সেই সবের বালাই ছিল না। কারণ আমার সেভাবে কোনও সোশ্যাল আইডেন্টিটি ছিল না। তবে, এবার আমার পুজোটা একদম অন্যরকম। এবার আমি একা নই। দেবাঙ্ক আছে আমার সঙ্গে। ওর গোটা পরিবার আছে আমার সঙ্গে। ওর পরিবার আত্মীয়স্বজন আমার খুব আপন।"
অভিনেত্রী বলেন, "এই প্রথম পুজোটা আমি সোশ্যালি কানেক্ট করতে পারছি। আমরা দুজনে মারাত্মক লেভেলে সিনেমা দেখতে ভালোবাসি৷ যতগুলো নতুন ছবি বেরোচ্ছে দেখবই। লম্বা ছুটি শনিবার থেকে। পঞ্চমী থেকে দশমীর একটা লম্বা গল্প আছে। তাই সিনেমা হলে গিয়েই দেখব সিনেমা। এমনিতেও তাই করি। বাড়ি ফিরে ওটিটি দেখব। আমি প্যাণ্ডেল হপিং করি না। দেবাঙ্করও পছন্দ না। কাছের পুজোতেই মায়ের মুখ দেখব। আর রাস্তায় যেতে আসতেই তো কত প্যাণ্ডেল দেখি। মা তো সব জায়গায় একই। আমি লাইনে দাঁড়িয়ে ঠাকুর দেখতে পারব না। গাড়ি রাখতে হয় কত মাইল দূরে। আর ভিআইপি পাস নিয়ে সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়ে দেখার পক্ষপাতী আমি নই। এরপর বন্ধুদের সঙ্গে কোনও প্ল্যান হলে সেখানে হাজির হব। তবে, ওটা হঠাত করেই প্ল্যান হয় সবসময়। আগে থেকে নয়।"
পুজোর সময়ে বাইরে গিয়ে খেতে মজা পান না রূপা। তাই বাড়িতেই রেঁধে খাবেন বলে ঠিক করেছেন। তবে, এই পুজোর সময়ে স্ট্রিট ফুড খেতে ভালোবাসেন অভিনেত্রী। ফুচকা, ভেলপুরি, পাওভাজি, ঝালমুড়ি, দেদার খান তিনি। এবারেও তার অন্যথা হবে না বলে জানিয়েছেন।
রূপা পুজোর সাজ নিয়ে বলেন, "আমি শাড়ি ছাড়া পুজোর এই কটা দিন অন্য কিছু পরি না। আর অষ্টমীতে দেবাঙ্কর দেওয়া একটা শাড়িই পরব। ওটা ও আমাকে নিয়ে গিয়ে কিনে দিয়েছিল। অফ হোয়াইট আর রানির কম্বিনেশনে একটা শাড়ি। অন্য রঙের মিশেলও আছে। তাই অষ্টমীতে ওটাই পরব। দেবাঙ্ক অষ্টমীতে পাঞ্জাবিই পরবে। তবে, দুজনে কিছু ম্যাচিং করে পরব এমন কোনও প্ল্যান নেই। বিয়ের মতো কাকতালীয়ভাবে হয়ে গেলে কিছু করার নেই। আমারটা ফিক্সড। এবার ও কী রঙ পরে সেটা দেখার। তা ছাড়া বিয়েতে পাওয়া বহু শাড়ি আছে। সেগুলোর মধ্যে থেকেই পরব পুজোতে। এরপর দশমীতে আমার শ্বশুরবাড়ি কাঁকিনাড়াতে যাব। ওখানে বিজয়া সারব। অনেক আত্মীয়স্বজনও আছে। সকলের সঙ্গে কাটাব। বিজয়া সেরে ফিরে আসব কলকাতায়।"
রূপা আরও জানান, " এই পুজোর আবহেই মুক্তি পেতে চলেছে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক অর্জুন দত্ত পরিচালিত বাংলা ছবি 'বিবি পায়রা'। সেখানে মলি নামক একটি চরিত্রে পাওয়া যাবে আমাকে। সেই কারণেও এবারের পুজোটা আমার কাছে বেশ ভালো, আনন্দের।" রূপা বলেন, "আমার আর দেবাঙ্কর সম্পর্কের বেসিক ইকুয়েশন হল সিনেমা। সিনেমা দেখে, সিনেমা নিয়ে কথা বলে আমরা কাটিয়ে দিতে পারি ঘণ্টার পর ঘণ্টা।"