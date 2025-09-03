হায়দরাবাদ, 3 অগস্ট: সোশাল মিডিয়া ছাড়াও সর্বসাধারণের মুখে মুখে ফিরছে অনির্বাণ ভট্টাচার্য ও তাঁর হুলি গান ইজমের কথা ৷ সম্প্রতি তাঁর নতুন একটি গান ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক দিক থেকে নানা মন্তব্য ধেঁয়ে এসেছে ৷ কেউ নিয়েছেন মজার ছলে আবার কেউ করেছেন কটাক্ষ ৷ তবে বন্ধুবর অনির্বাণের গানের বেশ কিছু অংশকে ঘিরে প্রতিবাদে সরব রুদ্রনীল ঘোষ ৷ বুধবার সোশাল মিডিয়া রুদ্রনীল অনির্বাণের গানের একটি ছোট্ট ভিডিয়ো ক্লিপ শেয়ার করেন ৷ এরপর তিনি লেখেন, "বন্ধুবর অনির্বাণ ভট্টাচার্য তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আপনার এই অসচেতন জ্ঞানহীন বক্তব্যের।"
রুদ্রনীলের অভিযোগ
অনির্বাণের গানে যে লাইনকে কেন্দ্র করে অভিযোগের সূত্রপাত তা এই রকম- "সনাতন এসে গেছে.. আর সনাতনী?..সনাতন মানে আমি সনাতন ধর্মের কথা বলছি...আসেনি তো এখনো?..সনাতন ভারতে পৌঁছাতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে..সবাই এগিয়ে যায়.. আমরা পিছিয়ে যাব!" ভারতের সনাতন ধর্ম নিয়ে অনির্বাণের এই কথাগুলি মানতে নারাজ অভিনেতা রুদ্রনীল ৷
তিনি বলেন, "ভাই,অনির্বাণ পৃথিবীর চূড়ান্ত মুর্খ ব্যক্তিও জানেন সনাতন ধর্ম পৃথিবীর আদিতম ধর্ম বা জীবনচর্চা। তারপর বাকি ধর্ম গুলির জন্ম। আর আপনি বললেন, 'সনাতন ভারতে পৌঁছাতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে' আপনি সজ্ঞানে বললেন এই কথা? অন্য কোন ধর্ম সম্পর্কে এই ধরণের উক্তি করলে তারা আপনাকে কোন স্থানে রাখতেন নিশ্চই জানেন!"
এরপরেই 'বিবাহ অভিযান' সিনেমায় কাজ করা সহ-অভিনেতা প্রসঙ্গে রুদ্রনীল টলিউডে কাজ না পাওয়ার প্রসঙ্গে টেনে আনেন ৷ এর আগে রুদ্রনীল একাধিকবার অভিযোগ করেছেন, শাসক দলের কাছের না হতে পারলে সিনেমায় কাজের সুযোগ মেলে না ৷ তেমন ঘটনারই শিকার যেন অনির্বাণও ৷ ফেডারেশনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ানোর পর তিনিও কাজ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছেন ৷
সেই কথার সূত্র টেনে রুদ্রনীল বলেন, "সবাই জানে, টলিউড মাফিয়ারা আপনার কাজ কেড়ে নিয়েছে ৷ তাই গান গেয়ে পেটের ভাত জোগাড় করতে হচ্ছে। দূর্ভাগ্যজনক ৷ কিন্তু, যে 'হুলিগানরা' আপনার পেটের ভাত কারা কাড়ল তা নিয়ে বা আরজি ডাক্তার হত্যা নিয়ে বা শিক্ষক পেটানো-শিক্ষা দূর্নীতি নিয়ে আপনার মুখে কুলুপ! অথচ ছোট করছেন নিজের ধর্মকে? সনাতন ও সনাতনীকে?
এরপরেই রুদ্রনীল বন্ধুর প্রতি লেখেন যিনি যদি অজ্ঞানতা থেকে এই বক্তব্য রাখেন তাহলে সনাতনীরা তাঁকে ক্ষমা করবেন ৷ কিন্তু যদি সজ্ঞানে করে থাকেন তাহলে যেন ক্ষমা চেয়ে নেন ৷ রুদ্রনীল ঘোষের এমন মন্তব্যের পর অনির্বাণ কিছু বলে কিনা, সেটাই দেখার ৷