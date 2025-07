ETV Bharat / entertainment

'বেলা'র প্রথম ঝলক হাজির, ঋতুপর্ণার ছিমছাম লুক চোখের আরাম দেয় - RITUPARNA SENGUPTA IN AND AS BELA

'বেলা'র প্রথম ঝলক হাজির ( Special Arrangement )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : July 18, 2025 at 4:20 PM IST 2 Min Read

কলকাতা, 18 জুলাই: এই বছরটা অর্থাৎ 2025 সালটা তাঁরই বলা যায়। 'পুরাতন' থেকে শুরু করে 'ম্যাডাম সেনগুপ্ত', 'গুডবাই মাউন্টেন', সর্বোপরি 25 বছর পর ফের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জুটির 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ'। শুধু পরের পর ছবি মুক্তিই নয়, নানা ধরনের চরিত্রে অহরহ নিজেকে মেলে ধরছেন তিনি। অভিব্যক্তিতে নিয়ে আসছেন নানান ধরন। একটার পরে আরেকটা দেখে তাঁকে চেনা দায় হয়ে পড়ছে। কখনও তিনি অনুসন্ধানী কার্টুনিস্ট, আবার কখনও রোম্যান্টিক নায়িকা। কখনও বা কোনও বায়োপিকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কখনও বা সাহিত্যের পাতা থেকে উঠে আসা কোনও আটপৌরে চরিত্র, আবার কখনও জটিল সম্পর্কের বেড়াজালে বন্দি এক নারী। আর এবার পালা 'বেলা'র। ‘রেডিয়ো উপস্থাপক’ তথা ‘লেখিকা' বেলা দে'র ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে এই ছবিতে। হাজির বেলা দে'র প্রথম লুক। ঋতুপর্ণা এখানে যেন আরও সুন্দর। ঠিক যেন পাশের বাড়ির চেনা পরিপাটি, শান্ত স্বভাবের, মিষ্টভাষী অথচ ব্যক্তিত্বে ভরপুর গৃহবধূটি। যাকে সকালে পাটভাঙা শাড়ি পরে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখলে সবাই চেয়ে থাকে। ঋতুপর্ণা ইটিভি ভারতকে বলেন, "বেলার লুকটা আমার পছন্দ হয়েছে। খুবই সাধারণ একটা লুক। কিন্তু সুন্দর। নানা সময়ে নানান রেঞ্জে আসছি। ভালো লাগছে।"

প্রথম ঝলকে অভিনেত্রীর ছিমছাম লুক চোখের আরাম দেয়। পরনে সাদামাটা সুতির শাড়ি। কপালে ছোট টিপ, লম্বা বিনুনি আর কানে একটা বড় হেডফোন। বেলা দে যে সময়ে দাঁড়িয়ে আকাশবাণীর উপস্থাপক হন, রান্নার বই লেখেন, রেডিওতে রান্না নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন সেই সময়ে এহেন কাজের কথা ভাবনার অতীত ছিল আর পাঁচজন মেয়ের। কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন। আর ভেবেছিলেন বলেই হয়ত আজ অধিকাংশ মেয়ের প্রেরণা তিনি। অনেকেই আজ বেছে নেন উপস্থাপকের পেশা। এই ছবির পরিচালক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়। প্রযোজনার দায়িত্বে ‘গ্রেমাইন্ড কমিউনিকেশন’। বেলা দে'র উত্থানের সময়কাল বলতে গেলে স্বাধীনতার কিছু পরের সময়। নারী স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলাও তখন পাপ। সেই সময়েই বেলা দে ঘর থেকে বেরিয়েছেন আকাশবাণী, কলকাতার উদ্দেশ্যে। এহেন বেলা দে'কে প্রথমবার পর্দায় নিয়ে এসে তৃপ্ত পরিচালক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়। চলতি বছরের বইমেলা চলাকালীনই এই ছবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন পরিচালক। এই গল্পের অনেকটা অংশ জুড়ে থাকবে রান্না। ঋতুপর্ণা তখনই জানিয়েছিলেন, "আজ মাকে বড্ড মিস করছি। মায়ের কাছেই বেলা দে'র সম্বন্ধে শোনা। মা শুনে গিয়েছেন আমি এই ছবিটা করছি। কিন্তু দেখতে পারবেন না নিজের মেয়েকে বেলা দে হিসেবে।" ঋতুপর্ণা ছাড়াও এই ছবিতে রয়েছেন ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়, বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়, সৌরভ চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, ভদ্রা বসু, বুলবুলি পাঁজা প্রমুখ। আগামী 29 অগস্ট মুক্তি পাবে এই ছবি। তিলোত্তমায় গানের মেলা ! কবে-কোথায় বসছে প্রিয় ব্যান্ডের রক আসর ?