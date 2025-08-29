ETV Bharat / entertainment

ছবি মুক্তির দিন মা ক্যান্টিনে পর্দার 'বেলা' ঋতুপর্ণা - RITUPARNA SENGUPTA

এদিন ঋতুপর্ণা মা ক্যান্টিনের সকল রাঁধুনির সঙ্গে দেখা করেন তিনি। কথা বলেন।

মা ক্যান্টিনে পর্দার 'বেলা' ঋতুপর্ণা (Special Arrangement)
কলকাতা, 29 অগস্ট: সিনেমা মুক্তির দিনেই মা ক্যান্টিনে পৌঁছে গেলেন পর্দার 'বেলা দে'। উদ্দেশ্য ছবির প্রোমোশন হলেও মা ক্যান্টিনের সকল মায়ের সঙ্গে একেবারে মিশে গেলেন 'বেলা' ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। প্রেক্ষাগৃহে সাড়ম্বরে মুক্তি পেতে পেয়েছে বাংলা ছবি 'বেলা'। আকাশবাণীর 'মহিলা মহল'-এর সঞ্চালিকা তথা নির্দেশক এবং রন্ধন পটীয়সী রান্নার লেখিকা বেলা দে'র জীবন নিয়েই এই ছবি বানিয়েছেন পরিচালক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়। ছবিতে বেলার ভূমিকায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

এদিন, পর্দার বেলা সকালে পৌঁছে গিয়েছিলেন শহরের মা ক্যান্টিনে। সেখানে গিয়ে মা ক্যান্টিনের সকল রাঁধুনির সঙ্গে দেখা করেন তিনি। কথা বলেন। জানান ছবিটা সম্বন্ধে। সঙ্গে ছিলেন ছবির পরিচালক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়। ওঁদের সঙ্গে দেখা করে স্বভাবতই খুশি অভিনেত্রী। স্যালুট জানান ওঁদের কাজকে। তিনি মা ক্যান্টিনের প্রতিনিধিদের বলেন, "প্রত্যেক মহিলার জীবনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গল্প এই 'বেলা'। আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে একজন বেলা আছে। সেটা এই ছবিটা দেখলে আপনারা আবিষ্কার করবেন।"

মা ক্যান্টিনের সকল রাঁধুনির সঙ্গে দেখা করেন ঋতুপর্ণা (Special Arrangement)

মা ক্যান্টিনের প্রত্যেকের হাতে এদিন 'বেলা' নামাঙ্কিত অ্যাপ্রন তুলে দেওয়া হয়। সকলেই পর্দার বেলাকে কথা দেন যে তাঁরা 'বেলা' দেখবেন। প্রসঙ্গত, আকাশবাণী থেকে প্রকাশিত একটি বইতে বেলা দে তাঁর 'আমার আকাশবাণী' শীর্ষক স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, "আকাশবাণীর কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছি 1982 খ্রিস্টাব্দে। অতিক্রান্ত হয়ে গেছে অনেকগুলি বছর। এখন আমার দিনরাত্রি সমান। তবু আজও দেহের প্রতিটি রক্তকণিকায় রয়ে গেছে রেডিয়োর সেই দিনগুলির অনুরণন। একা একা শুয়ে শুয়ে সেইসব দিনের কথা ভাবি, শুধু ভাবি। 1 গ্যারাস্টিন প্লেস এবং আকাশবাণী ভবন- দুই বাড়ি মিলিয়ে 37 বছর কাজ করেছি রেডিয়োয়।..."

তিনি আরও লিখেছেন, "আকাশবাণী ছেয়ে আছে আমার সারা মন। আমার ব্যথাভরা জীবনে আকাশবাণী এনে দিয়েছিল বাঁচবার সঞ্জীবনী মন্ত্র। ভালোবেসে আর ভালোবাসা দিয়ে জীবনপাত্র ভরে উঠেছিল অপূর্ব এক সুরের মূর্ছনায়, যে সুর জীবনের প্রান্তবেলায় একান্তে বসে আমি প্রতিনিয়ত শুনতে পাই।..." তিনি লিখেছেন, "আমি বেশিরভাগ দিনই রেডিয়োতে রান্নাবান্নার কথা বলতাম। প্রেমেন দা (প্রেমেন্দ্র মিত্র) একদিন বললেন, আচ্ছা বেলা তুমি এত রান্নাবান্না শিখলে কোথা থেকে? বললাম, আমার মায়ের একটা রান্নার খাতা আছে তাই দেখে বলি।" তাঁর লেখা থেকেই জানা যায়, তিনি বিদেশে গিয়ে সে দেশের রান্নাবান্নারও কিছু বই সংগ্রহ করে আনেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র উৎসাহ দিয়ে, সব রান্না নিয়ে একটা সংকলন করতে বলেন বেলাকে। বেলা দে'র প্রথম রান্নার বই 'রান্নাবান্না'।

এক সময়ে বাড়ির গৃহিণীদের রান্নাঘরের গাইড হয়ে উঠেছিলেন বেলা দে। তাঁর জীবন সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য জানা যায় না। তবে, এই ছবি তাঁর জীবনের নানাদিক তুলে ধরবে বলে আশ্বাস পরিচালকের।

