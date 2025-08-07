Essay Contest 2025

প্রথমবার স্বামীকে রান্না করে খাওয়াতে গিয়ে কী কাণ্ড বাঁধান ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত? - RITUPARNA SENGUPTA ON BELA DEY

সেই কাণ্ড হওয়ার পর অভিনেত্রীর স্বামী বলেছিলেন, তোমাকে আর রান্না করতে হবে না ৷ কিন্তু সেই ঋতুপর্ণা এখন 35 জনের রান্না একসঙ্গে করতে পারেন ৷

'বেলা' প্রচারে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2025 at 4:12 PM IST

কলকাতা, 7 অগস্ট: দর্শকের দরবারে 29 অগস্ট আসছে নতুন বাংলা ছবি 'বেলা'। নাম ভূমিকায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত (Rituparna Sengupta)। ছবির মুক্তি সামনে। তাই প্রচারও চলছে জোরকদমে। তবে বৃহস্পতিবারের সকালটা একটু অন্যভাবে কাটালেন পর্দার বেলা দে অর্থাৎ ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। বিনোদন দুনিয়ার মহিলা সাংবাদিকদের নিয়ে এদিন রান্না, খাওয়াদাওয়া, গল্প-আড্ডায় মেতে উঠলেন তিনি। তাঁর সঙ্গী ছিলেন ছবির নীলিমা সান্যাল। এই চরিত্রে বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়। নীলিমা সান্যালও ছিলেন আকাশবাণীর সঞ্চালিকা। কলকাতার বিনোদন সাংবাদিকদের হাতের স্পেশাল মেনুর নাম শুনলেন দুজনে। পাশাপাশি তাঁদের ঘর সংসার সামলে সাংবাদিকতা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রামের গল্প শুনলেন তাঁরা।

বেলা দে'র স্পেশাল রেসিপি মুরগির মালাইকারি রাঁধলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়। এই রেসিপিতে একটা বিশেষ মশলা দেওয়া হয়। যেখানেই লুকিয়ে আছে স্বাদের রহস্য।" ঋতুপর্ণা বলেন, "আমেরিকাতে প্রথম কিমা রান্না করে সঞ্জয়কে খাওয়াব ঠিক করেছি। রান্না কর‍তে গিয়ে সব ধরনের মশলা দেওয়ার পর দেখি চারদিক ধোঁয়ায় ভরে গেছে। বিল্ডিং-এ ফায়ার অ্যালার্ম বাজতে শুরু করেছে। সিকিউরিটি গার্ড চলে এসেছে।কেলেঙ্কারি কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলেছিলাম। তবে, এখন রান্নাবান্না করি। আমার ছেলে মেয়ে আমার হাতের চিকেন আর চিংড়ি মাছের প্রিপারেশন ভালোবাসে। তা ছাড়া আমার হাতের আলুসেদ্ধ মাখাটাও ভালোই হয়। বেলা দে'র একটা স্পেশাল রেসিপি রাঁধলাম। মন্দ হয়নি খেতে। খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে ওঁর রেসিপির শাক ডিম।"

এদিন কথা বলতে বলতে মায়ের হাতের রান্নার কথাও বলেন তিনি। বলেন, "মা আমার জন্মদিনে মাংস দিয়ে ঘুগনি বানাতেন। তার রেসিপিটা কারওকে বলতেন না ৷ তা ছাড়া কিমা দিয়ে চপ বানাতেন। ইলিশ মাছটাও দারুণ রাঁধতেন। বিয়ে হয়ে আসার পর মায়ের হাতে আমার ঠাকুরদা একবার লাউ পাতার কাটলেট খেতে চেয়েছিলেন। মা তখন নতুন। ওটাও মা বানাতে পারতেন। ভীষণ ইন্টারেস্টিং একটা পদ।"

তিনি আরও বলেন, " আমি খুব ভালো রাঁধুনি নই। এক্সপেরিমেন্ট করে কিছু একটা বানিয়ে ফেলি। আর সঞ্জয় বলে, 'এটা আর তুমি দ্বিতীয়বার বানাতে পারবে না'। সত্যিই পারি না। তবে এখন 35 জনের রান্না করে দেব।" বাসবদত্তা বলেন, "আমি রাঁধতে ভালোবাসি আর রাঁধিও। তবে, মুরগির মালাইকারিটা ইউনিক। এটাও শিখে নিলাম।"

