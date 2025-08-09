Essay Contest 2025

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে নতুন রূপে ঋতুপর্ণা ! কোন ভূমিকায় 'ম্যাডাম সেনগুপ্ত' ? - RITUPARNA SENGUPTA

এক দারুণ চমক নিয়ে হাজির হতে চলেছেন ঋতুপর্ণা। এই প্রয়াস একেবারেই আলাদা।

কোন ভূমিকায় 'ম্যাডাম সেনগুপ্ত' ? (Special Arrangement)
Published : August 9, 2025 at 12:00 PM IST

কলকাতা, 9 অগস্ট: তাঁর ব্যস্ততা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার থাকে না কখনওই। তিনি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। অভিনয়, প্রযোজনা, আরও নানা রকমের দায়বদ্ধতা-সব কিছু নিয়েই হাসি মুখে এগিয়ে চলেন 'ম্যাডাম' সেনগুপ্ত। এই যেমন কিছুদিন আগেই তাঁর একটি ছবি 'গুডবাই মাউন্টেন' মুক্তি পেয়েছে। সেই ছবির হল ভিসিট নিয়ে খুবই ব্যস্ত নায়িকা। আরও একটি ছবি 'বেলা' শীঘ্রই মুক্তি পাবে ৷ সেই ছবির প্রচার কাজ নিয়ে তাই তাঁর ব্যস্ততা তুঙ্গে। এসবের মাঝে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এক নতুন রূপে বাংলার দর্শক ঋতুপর্ণাকে দেখতে পাবেন। এবার একেবারে অন্যরকম ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে।

সকলেই ঋতুপর্ণার প্রযোজনা সংস্থা 'ভাবনা আজ ও কাল' সম্পর্কে জানেন। এই সংস্থা যে শুধু ছবিই প্রযোজনা করে তা নয়, আরও নানা ধরনের অনুষ্ঠান করে থাকে। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ঋতুপর্ণা এবং ওঁর 'ভাবনা আজ ও কাল' এক অভিনব নৃত্যানুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে। এর আগেও বেশ কয়েকটি নৃত্যানুষ্ঠানে ঋতুপর্ণাকে দেখা গিয়েছে ঠিকই, তবে এবারের প্রয়াস একেবারেই আলাদা।

রবীন্দ্র নৃত্য, ধ্রুপদী নৃত্যর মিশেল ফুটে উঠবে এবারের পরিবেশনায়। 14 অগস্ট, কলামন্দিরে সন্ধ্যা 6টায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'অ্যান ইভিনিং অফ রিদিম এন্ড রাগা'। এই অনুষ্ঠানেই ঋতুপর্ণা পরিবেশনা করবেন তাঁর অভিনব নৃত্যভাবনা। ঋতুপর্ণার কথায়, "এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুবই ভাল লাগছে। তাবড় তাবড় ধ্রুপদী শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে পারফর্ম করছেন। ছন্দ এবং ধ্রুপদী রাগকে মাথায় রেখে নৃত্যপরিকল্পনা করেছি। আশা করছি মানুষের ভাল লাগবে।"

ঋতুপর্ণার নৃত্যানুষ্ঠান ছাড়াও এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ সেতারবাদক উস্তাদ শাহিদ পারভেজ এবং তবলাবাদক পণ্ডিত অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের যুগল পরিবেশনা। ধ্রুপদীসঙ্গীত দুনিয়ায় এই দুই দিকপালের বাজনা শোনার এক দুর্লভ অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকতে চলেছে কলকাতা। অনুষ্ঠানের অন্যতম চমক সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়ের ধ্রুপদী সঙ্গীত পরিবেশন, তবলায় সঙ্গত করবেন ডি সুব্রত। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাগ এবং ছন্দের মিশেলে এক অনন্য সন্ধ্যা উপহার দিতে চলেছে 'অ্যান ইভিনিং অফ রিদিম এন্ড রাগা'। এমন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন আদনাই এবং সারঙ। তুঙ্গে টিকিটের চাহিদা ।

