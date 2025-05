ETV Bharat / entertainment

'মুকুলকে অনেকসময় বাংলাও শিখিয়েছি...'- সতীর্থর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ঋতুপর্ণা - RITUPARNA SENGUPTA ON MUKUL DEV

অভিনেত্রীর কথায়, "সেখানে মুকুল দারুণ দুটো চরিত্র করেছিলেন। আমি আইনজীবী ছিলাম। দুটো পার্সোনালিটি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন মুকুল। এই ছবির পরিচালক তরুণ চট্টোপাধ্যায়। উনি নাটকের সঙ্গেও জড়িত। ওই ছবিতে শ্রীলা মজুমদার, নিমু ভৌমিক, সঞ্জয় স্বরাজ-সহ আরও অনেকে ছিলেন। খুবই দুঃখ লাগছে আজ। অনেক কথাই মনে পড়ছে। মুকুলকে অনেক সময় বাংলাও শিখিয়েছি। আমার সঙ্গে বাংলা লাইনগুলো মুকুল রিহার্স করতেন। ওঁর অনেক শব্দ ঠিক করে দিতাম। দারুণ একটা অভিজ্ঞতা ছিল ওই একটা কাজেও। শুনেছি ওঁর মনটা নাকি ভালো ছিল না। এখন যেখানে চলে গেলেন সেখানে যেন শান্তি পান এবং মন ভালো হয় ওঁর।"

প্রসঙ্গত, মুকুল দেবের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আনেন মনোজ বাজপেয়ী, নীল নীতেন মুকেশ ও দ্বারা সিংয়ের মতো অভিনেতা। সূত্রের খবর, অভিনেতা অসুস্থ ছিলেন অনেক দিন ধরেই। সপ্তাহখানেক ধরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। ‘সন অফ সর্দার 2’-ছবির মাধ্যমে বলিউডে প্রত্যাবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন মুকুল। তাঁর লাস্ট পোস্টও ছিল অন্যরকম ৷

তিনি লিখেছিলেন, "And if your head explodes with dark forebodings too.... I'll see you on the dark side of the moon." প্লেনের পাইলট চেয়ারে বসে মেঘার ভেলায় ভাসার সময় একটি ভিডিয়ো করেন দেব ৷ সেখানে তিনি পিঙ্ক ফ্লয়েডের 'দ্য ডার্ক সাইড অফ দ্য মুন'-এর গানের লাইন তুলে ধরেন ৷ তাঁর এই পোস্ট দেখে অনুরাগীদের অনুমান, এইভাবেই যেন 'শেষ বিদায়' জানিয়েছেন অভিনেতা ৷