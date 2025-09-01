হায়দরাবাদ, 1 সেপ্টেম্বর: কখনও লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করেছেন ? এ এক এমন এক জার্নি যেখানে রকমারি জীবনের বাহারি ছিটে ফোঁটা চরিত্রের সাক্ষী থাকে প্রতিটা মুহূর্ত ৷ তেমনই এক চরিত্র ফুটে উঠতে চলেছে পরিচালক রাম কমল মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে ৷ 'বিনোদিনী একটি নটীর উপাধ্যায়' সিনেমায় দিয়ে বাংলা জুড়ে হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন পরিচালক রাম কমল ৷ এবার তিনি হাজির তিনটি ভিন্ন পরিবারের ভিন্ন সংকটকে তুলে ধরতে চলেছেন ৷ সিনেমার নাম 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল' ৷
গল্পের প্রেক্ষাপট
শহরের তিনটি ভিন্ন জায়গায় অবস্থিত তিন দম্পতি শহর তিলোত্তমায় তাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য লড়াই করছে। তিনটি পরিবারেরই জীবনে কিছু অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় ৷ যেখানে তাদের নিজ নিজ পরিবারে একজন গৃহকর্মী নিয়োগ করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প পথ থাকে না।
সিনেমায় লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে কলকাতায় আসা এক গৃহকর্মীর চোখ এবং মন দিয়ে সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর দেখার চেষ্টা করে। কীভাবে এই গৃহকর্মীরা (আয়া) পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে, সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো হয়ে ওঠে, তা এই সিনেমার প্রাণ।
কী বলছেন পরিচালক ?
পরিচালক রাম কমল বলেন, "আমার পরবর্তী বাংলা ছবি লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ৷ পোস্টার প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে ৷ এটি এমন একটি ছবি যা অনেক কারণেই আমার মনের খুব কাছের। অ্যাঞ্জেল ক্রিয়েশনসের আমার প্রযোজক সঙ্গীতা সিনহা এবং নির্বাহী প্রযোজক সৌমিত্র ভান্ডারীর সমর্থন ছাড়া এটি সম্ভব হত না। এই ছবির কাস্টেও রয়েছে চমক ৷"
লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল সিনেমায় মুখ্যচরিত্রে দেখা যাবে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, পাওলি দাম, সঙ্গীতা সিনহা, সায়নী ঘোষ, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, জন ভট্টাভার্য, রাজনন্দিনী পাল-সহ আরও অনেকে ৷ প্রযোজক সঙ্গীতা জানান, "আমার প্রযোজনা সংস্থা এর আগে অনেক সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ৷ তবে এবার একাধিক নামী তারকাদের সঙ্গে আমিও স্ক্রিন শেয়ার করব ৷ এটা আমার কাছে ভীষণ চ্যালেঞ্জিং একটা বিষয় ৷ আমি লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল সিনেমার পুরো টিম ও পরিচালককে শুভেচ্ছা জানাতে চাই ৷ এই ছবি সকলের মনে জায়গা করে নেবে, তা আশা করা যায় ৷" ইতিমধ্যেই গোটা টিমকে সোশাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অভিনেতা দেবও ৷ চলতি বছর 7 নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল' ৷