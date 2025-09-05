ফেলুদা-ব্যোমকেশ-মিতিন মাসির মতো গোয়েন্দা চরিত্রের পাশাপাশি দর্শক মনে স্থান পেয়েছে 'সরলাক্ষ হোমস' ঋষভ বসুও ৷ কেমন ছিল সেই জার্নি শুনলেন পারমিতা কামিলা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2025 at 3:31 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 সেপ্টেম্বর: আর্থার কোনান ডয়েলের কল্পনাপ্রসূত এক তুখোড় গোয়েন্দা এবার হাজির বাঙালি সাজে। শার্লস হোমস-এর অনুপ্রেরণায় মুক্তি পেয়েছে সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত সিনেমা সরলাক্ষ হোমস ৷ নাম ভূমিকায় অভিনেতা ঋষভ বসু ৷ 29 অগস্ট মুক্তি পেয়েছে এই সিনেমা ৷ ফেলুদা-ব্যোমকেশ-মিতিন মাসির মতো গোয়েন্দা চরিত্রের পাশাপাশি দর্শক মনে স্থান পেয়েছে 'সরলাক্ষ হোমস' ঋষভ বসুও ৷ সিনেমার সাফল্য, কেরিয়ারে চ্যালঞ্জ থেকে আগামী পরিকল্পনা খোলা মনে ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডায় অভিনেতা ৷
ভালো বাংলা সিনেমা হলে তার পাশে দাঁড়ানোর জন্য দর্শকদের যে অনুরোধ করতে হয় না, তার প্রমাণ করেছে সায়ন্তনের এই ছবি ৷ নন্দন-সহ শহর কলকাতার বেশ কিছু হলে নতুন ধাঁচের গোয়েন্দা কাহিনি ঢুঁ মারছেন দর্শক ৷ যা দেখে আপ্লুত ঋষভও ৷ তাঁর কথায়, "দর্শকদের প্রতিক্রিয়া খুব ভালো পাচ্ছি ৷ আমার কাছে বড় প্রাপ্তি হল ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আমার এই সিনেমাকে ভালোবাসছে ৷ এমনকী, যাঁরা সত্তোর্ধ্ধ তাঁদের এই সিনেমা ভালো লেগেছে ৷ অনেকেই বলছেন, বাংলায় গোয়েন্দা ধারার একটা নতুন দিক খুলে গিয়েছে ৷"
দু-আড়াই ঘণ্টার সিনেমায় ঋষভের ক্ষুরধার বুদ্ধির যেমন তারিফ করছেন দর্শক তেমনই তাঁর কমিক সেন্স দেখেও মুগ্ধ হচ্ছেন ৷ গোয়েন্দা মানেই যে তাকে রাশভারী হতে হবে, সেই ছক মানেননি পরিচালক ৷ আর এটাই যেন বেশ আকর্ষণ করেছে দর্শকদের ৷ ঋষভের কথায়, "আমি জোর করে কমেডি করব বলে কমেডি করিনি ৷ শার্লক হোমস নিয়ে আমার বিস্তর পড়াশোনা ৷ শার্লক হোমস নিয়ে আমি রিসার্চ করেছি যা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবমিটও করেছি ৷ আমি বেড়িয়ে আসার পর সেই পেপারটা পড়ানোও হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷"
তাঁর কথায় কেউ যদি শার্লস হোমসের অরজিনাল গল্প পড়েন বা বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচের সিরিজ দেখেন তাহলে গোয়েন্দা ধারার সঙ্গে কমিক বিষয়টা যে যুক্ত আছে সেটা ভালো মতো বুঝতে পারবেন মর্ডান অ্যাডাপশন কাকে বলে ৷ আসলে গোলাপের সঙ্গে কাঁটা থাকবে না, তা তো হয় না ! ফলে সরলাক্ষ হোমস-এর কারণে ঋষভ যেমন প্রশংসিত হয়েছেন তেমনই সমালোচিত হয়েছেন ৷ এর আগেও শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে 'শ্রীকান্ত' সিরিজ করতে গিয়েও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ঋষভকে ৷ অভিনেতার কথায়, "একটা কাহিনিতে লেখক যে আত্মাটা দিতে চেয়েছেন সেইটা অক্ষুণ্ণ রেখে যদি নতুন ধরনের কোনও প্রচেষ্টা করা হয়, সেই প্রচেষ্টাকে সুযোগ দেওয়া উচিত ৷ ভাল লাগা-খারাপ লাগা সাবজেক্টিভ বিষয় ৷ কিন্তু নতুন কিছু আসলেই অনেকেই এটা কেন-ওটা কেন করেন, সেটা নিয়ে আমার আপত্তি আছে ৷
লন্ডনে ফেলুদা গল্পে সত্যজিৎ রায় লিখেছিলেন, ফেলুদা 'গুরু' ভাবে হোমসকে ৷ সেই চরিত্র পর্দায় ফুটিয়ে তোলা নাকি চ্যালেঞ্জিং ছিল না ঋষভের কাছে ৷ তাঁর কথায়, "চ্যালেঞ্জের থেকেও এক্সাইডমেন্ট বেশি ছিল ৷ আমি ছোটবেলা থেকে অ্যাকশন সিনেমার অন্ধ ভক্ত ৷ আমি বড় হয়েছি অমিতাভ বচ্চনের দিওয়ার, ত্রিশূল, ওদিকে রকি ব়্যাম্বো, ব্রুসলি, জ্যাকি চ্যানের সিনেমা দেখে ৷ ফলে বরাবরই চাইতাম অ্যাকশন সিনেমায় কাজ করতে ৷ আমি জানতাম নিজের সবটা উজাড় করে দিতে পারব ৷"
|এহেন অ্য়াকশন প্রিয় অভিনেতা এই সিনেমায় নিজের স্টান্ট নিজেই করেছেন ৷ কোনও বডি ডাবল ব্য়বহার করেননি ৷ হলিউডের প্রখ্যাত পরিচালক কেভিন স্মিথ কোরিয়োগ্রাফ করেছেন সরলাক্ষ হোমস- সিনেমার অ্যাকশন সিকোয়েন্স ৷ কিছুমাস আগেই তিনি টাইগার শ্রফকে হিরোপান্তি 2-তে কোরিয়োগ্রাফ করেছেন ৷ ঋষভ বলেন, "এই সিনেমার জন্য বডি ডাবল রাখা হয়েছিল ৷ কিন্তু তাঁর প্রয়োজনই হয়নি ৷ আমি নিজেই সব স্টান্ট করেছি ৷ কারণ করতে ভালোবাসি ৷ এর আগে 'দক্ষিণা' নামে এক দক্ষিণী ছবিতেও আমি নিজের স্টান্ট করেছি ৷ তাছাড়া কেভিন স্মিথের মতো অ্যাকশন কোরিয়োগ্রাফারের সঙ্গে কাজ করতে পারাটা সম্মানের ৷ উনিও খুব খুশি হয়েছেন আমার কাজ দেখে ৷ আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন ওনার যেখানে স্টান্ট-অ্যাকশনের ওয়ার্কশপ হয় সেখানে আমাকে গাড়ির স্টান্ট শেখাবেন ৷"
এই সিনেমায় গৌরব চক্রবর্তীর সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন ঋষভ ৷ তিনি আবার নিজেও পর্দায় 'ব্যোমকেশ' হয়েছেন ৷ তাঁর বাবা অর্থাৎ সব্যসাচী চক্রবর্তী 'ফেলুদা' খ্যাত ৷ তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বেশ কিছু উপলব্ধি হয়েছে অভিনেতার ৷
- প্রত্যক্ষাভাবে কোনও টিপস না নিলেও কাজ করতে করতে শিখেছেন অনেক কিছু ৷
- ফেলুদা বললে তিনি একমাত্র মানেন সব্যসাচী চক্রবর্তীকে ৷ ফেলুদা হিসাবে আর কাউকে দেখতে পান না তিনি ৷
- গৌরব একজন সিনিয়র অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও অন্য় অভিনেতাকে কীভাবে স্পেস দেন তা শেখার মতো ৷
রাজনন্দিনী পালের সঙ্গে ওটিটি-তে 'ট্রু লাভ' থেকে জুটি বেঁধেছেন ঋষভ ৷ এই সিনেমাতে রয়েছেন রাজনন্দিনী ৷ তিনি আবার চুটিয়ে ধারাবাহিকও করছেন ৷ অভিনেতা কি ধারাবাহিক করতে চান ? ঋষভের স্পষ্ট জবাব, "আমি আসলে অভিনেতা হতে চেয়েছিলাম ধারাবাহিক করব বলে ৷ কিন্তু তারপর লিড কোনও কিছু পাইনি ৷ ওই এক-দুমাসের জন্য করেছি৷ আবার ভয়ও পেতাম একই চরিত্র টানা করে যাওয়া নিয়ে ৷ সেটা কাটিয়ে উঠেছি ৷ করতে চাই ৷ কিন্তু চ্যানেল মনে হয় ভরসা করতে পারছে না ৷ যদি কোনও ভালো চরিত্র আসে ধারাবাহিকের আমি একশোবার করব ৷"
অনেকেই জানেন হয়তো বা জানেন না, অভিনেতা হওয়ার আগে ঋষভ হতে চেয়েছিলেন ফুটবলার ও রেডিও জকি ৷ ফুটবল অন্ত প্রাণ তার ৷ যদি না তাঁর সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটত তাহলে হয়তো সিনেমার পর্দার পাশাপাশি ময়দানের মাঠে দাপিয়ে বেড়াতেন ঋষভ ৷ তিনি বলেন, "ফুটবলার আমি বরাবর হতে চাইতাম ৷ ফুটবল আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷ ফুটবল আমাকে জীবনের যে পাঠ শিখিয়েছে, হেরে গিয়ে ফিরে আসার ব্যাপারে তাই ফুটবল আমার প্রিয় ৷ কিন্তু চোটের কারণে আমি খেলা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি ৷ খেলতে গিয়ে লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায় ৷ এখনও খেলি তবে সেইভাবে নয় ৷" এর আগে ক্লাস টুয়েলেভে পড়াকালীন রেডিয়ো জকির জন্য অডিশন দিয়ে সিলেক্ট হন ৷ কিন্তু তখন স্কুলে পড়তেন বলে পাননি রেডিয়ো জকির চাকরি ৷
ইন্ডাস্ট্রিতে কোনও 'গডফাদার' নেই ঋষভের ৷ বিনোদন জগতের প্রতিযোগিতায় তিনি মনে করেন, নেপোটিজম থাকলেও তা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পুশ করতে পারে ৷ কিন্তু তারপরে যদি সত্যি প্রতিভা না থাকে, নিষ্ঠা না থাকে তাহলে আসবে আবার চলে যাবে ৷ তবে বর্তমানে টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন অনেক বড় মাপের অভিনেতা-অভিনেত্রী ৷ কারণ একটাই 'শাসক শিবিরের প্রিয়' না হলে নাকি কাজ পাওয়া দুষ্কর ৷ এমন পরিস্থিতিকে কীভাবে দেখেন 'ভটভটি' অভিনেতা ?
তাঁর কথায়, "এই গুলো শুধু আমার ফিল্ড নয়, সব জায়গাতেই কম বেশি আছে ৷ উঠতি প্রতিভাকে অনেক সময় উঠতে দেওয়া হয় না ৷ এটা জীবনের অংশ ৷ এইগুলোকে ফেস করে তুমি কতটা এগিয়ে যেতে পারছ, সেটাই আসল ৷ আমি ঈশ্বরের কাছে গাড়ি-বাড়ি চাই না ৷ আমি প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আমাকে শক্তি দাও ৷ যখন সময়টা খারাপ যাবে, যখন এই ধরনের জিনিস হবে আমার সঙ্গে আমার সহ্য করার সেই মানসিক শক্তিটা যেন থাকে ৷ এখনও অব্দি এগিয়ে যেতে পারছি ৷ তবে যদি এমন হয় আমাকে কেউ ইন্ডাস্ট্রিতে অভিনয় করতে দিচ্ছে না, তাহলে আমি ডিরেকশন করব, আমি প্রয়োজন হলে সেটে গিয়ে চা দেব ৷ কিছু না কিছু তো করে নেব ৷ ঈশ্বর হাত-পা-চোখ দিয়েছেন ৷ ফিট বডি দিয়েছেন, ফিট মাইন্ড দিয়েছেন ফলে কোনও না কোন সৎ কাজ করে নেব এটা আমার বিশ্বাস ৷ অল্প বয়সে ভাবতাম ৷ এখন আর ভাবি না ৷"
কথায় কথায় বিয়ের প্রসঙ্গে উঠলে হেসে ফেলেন অভিনেতা ৷ তিনি এখন কাজেই মন দিতে চান ৷ বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কোনও পরিকল্পনা তাঁর নেই ৷ কারণ অভিনেতা বলেন,
|"বিয়ে খুব পবিত্র একটা ইন্সটিটিউশন ৷ বিয়ে করলে বা পার্টনারশিপে গেলেও প্রচুর স্যাক্রিফাইস, কম্প্রোমাইজ করতে হয় ৷ প্রচুর অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হয় ৷ আমি আমার বাবা-মাকে দেখেছি ৷ আমার মা খুব ভালো সেতার বাজিকা হতে পারতেন ৷ কিন্তু সংসারের জন্য হতে পারেননি ৷ সেটা তাঁর পছন্দ ছিল ৷ কেউ জোর করেনি ৷ তাঁর মনে হয়েছিল মিউজিকের প্যাশনটা এখন না হলেও চলবে ৷ তার আগে ছেলেকে মানুষ করব ৷ আমার মনে হয় কোথাও গিয়ে এই বিয়ে নামক ইন্সটিটিউশনে আমি বিলং করি না ৷ আমি ওতটা রেসপন্সেবল নই ৷ আমি একটু স্বাধীনচেতা ৷ ফ্রি বার্ড টাইপের ৷ সেইভাবেই চলার চেষ্টা করি কাউকে আঘাত না করেই ৷ তবে যদি সত্যিই এমন মানুষ আসেন যিনি আমাকে বুঝতে পারবেন তাহলে হয়তো বিয়ে করেও নিতে পারি ৷ সেটা নিয়ে এই মুহূর্তে কোনও পরিকল্পনা নেই ৷"
সামনেই বাঙালির বড় উৎসব দুর্গা পুজো ৷ ঋষভের কাছে পুজো মানে খাওয়া-দাওয়া তবে নিয়ম ভেঙে নয় ৷ কারণ তিনি ফিটনেস ফ্রিক ৷ ওয়াক আউট থেকে শুরু করে সুইমিং, ফুটবল খেলা অভিনেতার পছন্দের ৷ পাশাপাশি পছন্দ করেন গান গাইতে, বই পড়তে ভালোবাসেন ৷ ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন ৷ ঋষভ বলেন, "আমি যখনই কোনও শুটিংয়ে যাই সেখানে শুট শেষ হলে চেষ্টা করি সেই জায়গায় অতিরিক্ত কয়েকদিন থেকে যেতে ৷ নিজে নিজে জায়গা গুলো এক্সপ্লোর করতে পছন্দ করি ৷ বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়, বিভিন্ন কালচারের সঙ্গে পরিচয় হয়, এটা একটা বড় প্রাপ্তি আমার কাছে ৷" ছোটবেলায় সমুদ্র ভালো লাগলেও বড় বয়সে পাহাড়ের প্রতি অন্যরকম প্রেম জন্মেছে ঋষভের ৷ খুব শীঘ্রই আবার অভিনেতা ঋষভ নিজেকে হারিয়ে ফেলতে প্রস্তুত পাহাড়ের কোনও কোলে ৷