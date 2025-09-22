ETV Bharat / entertainment

প্রকাশ্যে ঋষভ শেঠ্ঠীর 'কান্তারা চ্যাপ্টার 1' ট্রেলার, কবে আসছে প্রেক্ষাগৃহে ?

'ডিভাইন স্টার' ঋষভের 'কান্তারা চ্যাপ্টার 1'-এর ট্রেলারে মুগ্ধ নেটপাড়া ৷

rishab-shettys-kantara-chapter-1-trailer-out-the-film-releases-on-october-2
মুক্তি পেল ঋষভ শেঠ্ঠীর 'কান্তারা চ্যাপ্টার 2' ট্রেলার (সিনেমার পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2025 at 1:00 PM IST

হায়দরাবাদ, 22 সেপ্টেম্বর: প্রতীক্ষার অবসান । প্রকাশ্যে এল বহু প্রতীক্ষিত 'কান্তারা চ্যাপ্টার 1'-এর ট্রেলার ৷ 2022 সালে মুক্তি পায় অ্যাকশন থ্রিলার এই সিনেমা ৷ সিনেমার গল্প লেখা থেকে পরিচালক ও অভিনয়ে নজর কাড়েন ঋষভ শেঠি ৷ হোম্বলে ফিল্মস এই সিনেমার প্রযোজনা করে ৷ সিনেমায় ঋষভ শেঠিকে দেখা যায় দ্বৈত চরিত্রে ৷ বক্সঅফিসে ঝড় তোলে 'কান্তারা' ৷ এবার সেই সিনেমার সিক্যুয়েলের ট্রেলার হাজির সোশাল মিডিয়ায় ৷

কন্নড় অভিনেতা ঋষভ শেঠি এই ছবির মাধ্যমে সারা ভারতে 'ডিভাইন স্টার' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। হোম্বলে ফিল্মস সীমান্ত পেরিয়ে একাধিক ভাষায় বড় বাজেটের ছবি নির্মাণও শুরু করেছে। প্রথম অংশের বিশাল সাফল্যের পর, 'কান্তারা চ্যাপ্টার 1'-এর ঘোষণাহয়। ইতিমধ্যেই এই ট্রেলার সিনেমা জগতে আরেকটি মাইলফলক তৈরির ইঙ্গিত দিয়েছে। ছবিটি আগামী 2 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার একাধিক ভাষায় মুক্তি পাবে।

বহু প্রতীক্ষিত এই সিনেমার শুটিং ও পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ হয়েছে 3 বছর ধরে ৷ 250 দিন ধরে হয়েছে সিনেমার শুটিং। এই সিনেমার প্রথম পার্ট তৈরির বাজেট ছিল মাত্র 15 কোটি টাকা ৷ তবে এই ছবির ক্ষেত্রে বাজেট বেড়েছে অনেকটাই ৷ ঋষভ শেঠিকে ফের একবার দেখা যাবে মুখ্য চরিত্রে ৷ রুক্মিণী বসন্ত 'কনকবতী' চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং কর্ণাটক-ভিত্তিক বলিউড অভিনেতা গুলশান দেবাইয়া 'কুলাশেক' চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে ইমরান হাশমিকেও ৷

2 অক্টোবর কন্নড়, হিন্দি, তেলেগু, তামিল, মালায়ালাম, বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় মুক্তি পাবে 'কান্তারা চ্যাপ্টার 1' । 'কান্তারা' ঋষভ শেঠির ঝুলিতে এনে দিয়েছিল জাতীয় পুরস্কার ৷ এবার সেই ধারা বজায় থাকে কি না, তা সময় বলবে ৷

KANTARA 2KANTARA CHAPTER 1কান্তারা চ্যাপ্টার 1 ট্রেলারRISHAB SHETTYKANTARA CHAPTER 1 TRAILER

