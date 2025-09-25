দেবের 'রঘু ডাকাত' নিয়ে নেতিবাচক রিভিউ আগাম তৈরি, রানার নিশানায় কে ?

দেবের 'রঘু ডাকাত' নিয়ে নেতিবাচক রিভিউ আগাম তৈরি, রানার নিশানায় কে ?
সিনেমা না দেখে দেবকে আক্রমনের প্রস্তুতি ! সিনেমাকে ঘিরে নেতিবাচক রিভিউ আগে থেকেই তৈরি রাখার অভিযোগে সরব প্রযোজক ৷
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: ফার্স্ট ডের-ফার্স্ট শো শেষ হওয়ার আগেই নেতিবাচক রিভিউ তৈরি ৷ দেবের সিনেমাকে অপদস্থ করতেই বড়সড় পরিকল্পনা ? সোশাল মিডিয়ায় বিস্ফোরক অভিযোগে সরব প্রযোজক রানা সরকার ৷ বৃহস্পতিবার সকালে তিনি একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেন ৷ আর সেই স্ক্রিনশটে জ্বল জ্বল করছে 'রঘু ডাকাত' সিনেমাকে ঘিরে নেতিবাচক রিভিউ ৷ সিনেমা দেখার আগেই দেবকে আক্রমনের এহেন প্রস্তুতি দেখে চমকে গিয়েছেন প্রযোজক ৷ পাশাপাশি অবাক নেটিজেনরাও ৷ কার দিকে অভিযোগের তীর প্রযোজক রানার ?
রানার সোশাল বার্তা
দুর্যোগ মাথায় নিয়ে প্রেক্ষাগৃহমুখী দর্শকরা ৷ মুক্তি পেয়েছে বছরের সবচেয়ে বড় উৎসব, দুর্গাপুজোর আবহে চারটে সিনেমা ৷ এবার শুরু ভাগ্য পরীক্ষা ৷ কোন সিনেমা দর্শকদের মন জয় করতে পারল আর কোন সিনেমা পারল না তা বোঝা যাবে দিন গড়ালেই ৷ কিন্তু তার আগেই মারাত্মক অভিযোগ করে বসলেন রানা ৷ তিনি জানালেন, কলকাতায় 'রঘু ডাকাত'-এর প্রথম শো শুরু হওয়ার আগেই একজন রিভিউ লিখে ফেলেছেন এবং 10-এ 4 নম্বর দিয়ে দিয়েছেন। কার দিকে অভিযোগের আঙুল তুললেন প্রযোজক ?
'দেব-কে আক্রমন: সিনেমা দেখার আগেই review' হেডলাইন দিয়ে রানা লিখেছেন, "কলকাতায় 'রঘু ডাকাত'-এর প্রথম শো শুরু হওয়ার আগেই একজন রিভিউ লিখে ফেলেছেন ৷ আরো বিস্তারিত পরে আসছে লিখে সবাইকে অপেক্ষা করতে বলেছেন। উনি যে টেক্সট সবাইকে পাঠিয়েছেন তার স্ক্রিনশট পোস্ট করলাম, সময়টা দেখে রাখবেন 9:55 AM ৷ মানে প্রথম শো শেষ হলেই উনি সোশাল মিডিয়া পোস্ট করবেন তখন সব মিডিয়া যেন নিউজ করতে পারে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন।"
এরপরেই প্রযোজেকর প্রশ্ন, "দেব-এর ওপর এত রাগ কেন অনেকদিন ধরে আমার জিজ্ঞাসা, উনি রাগ নেই বলেছিলেন। তাহলে রঘু ডাকাতের ওপর রাগ কেন ? শ্রীকান্ত মোহতা বা SVF-এর ওপর রাগ ? কেউ ওনাকে টাকা দিচ্ছে এরকম মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করার জন্য ? কে দিচ্ছে ?" এই পর্যন্ত পরলে বোঝাই যায় রানা নাম না করে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে সোশাল মিডিয়ায় এই অভিযোগ তুলেছেন ৷ তিনি আরও বলেছেন, "উনি নাকি চোর অনেক লোক বলে, আমি তো জানি না সত্য মিথ্যা , তাই চোর আমি বলতে চাইনি। কিন্তু এখন বুঝছি ওনাকে চোর কেন বলে সবাই। আগে উনি কি কি চুরি করেছেন জানি না, এখন উনি সিনেমা-চোর।"
এরপরেই রানা হুঁশিয়ারির সুরেই লেখেন, "এভাবে দেব বা রঘু ডাকাত-কে আটকাতে পারবেন না স্যার ৷ আর আপনি যে প্রোডাকশন হাউসের পক্ষ নিয়ে লড়ছেন তাদের বাঁচাতেও পারবেন না মানুষের দরবারে ৷ মিলিয়ে নেবেন।"
কী লেখা আছে স্ক্রিনশটে?
- সেখানে লেখা, বাংলা দর্শকদের বোধবুদ্ধিকে খাটো করে দেখলে যা হয়, তাই হল ৷ দেব অভিনীত রঘু ডাকাত কার্যত একটি জঘন্য ছবি হিসাবে চিহ্নিত থাকছে দর্শকের কাছে ৷ বৃহস্পতিবার প্রথম শোতেই বোঝা গেল দর্শক বিরক্ত, শেষ পর্যন্ত দেখার ধৈর্যও অনেকে দেখালেন না ৷...
তবে এই পোস্টের স্ক্রিনশটে প্রাপকের নাম দেখা যায়নি ৷ এখন দেখার, এই পোস্ট যাকে উদ্দেশ্য করে সেই তরফ থেকে পাল্টা কোনও প্রতিক্রিয়া আসে কি না ৷ প্রসঙ্গত, পুজোর আবহে একসঙ্গে চারটি বড় সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে বাংলা জুড়ে ৷ রয়েছে ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত দেব অভিনীত 'রঘু ডাকাত', শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-নন্দিতা রায় পরিচালিত 'রক্তবীজ 2' ৷ মুখ্যচরিত্রে আবির চট্টোপাধ্যায়, মিমি চক্রবর্তী, কৌশানী মুখোপাধ্যায়, ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অঙ্কুশ হাজরা ৷ মুক্তি পেয়েছে অনীক দত্ত পরিচালিত 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' ৷ তালিকায় রয়েছে শুভ্রজিৎ মিত্র পরিচালত 'দেবী চৌধুরানী' ৷ শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় রয়েছেন মুখ্য চরিত্রে ৷
এর মধ্যে নেটপাড়ায় আগেই বিতর্ক ওঠে 'রক্তবীজ 2' বনাম 'রঘু ডাকাত' নিয়ে ৷ সমান হল ও প্রাইম টাইম নিয়ে বাকযুদ্ধে জড়ান তৃণমূল নেতা তথা অভিনেতা কুণাল ঘোষ ও প্রযোজক রানা সরকার ৷ ছবি মুক্তির দিন ফের একবার রানা সরকারের বিস্ফোরক অভিযোগে সরগরম নেটপাড়া ৷