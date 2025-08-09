হায়দরাবাদ, 9 অগস্ট: রাখিবন্ধন (Raksha Bandhan) এমন একটি উৎসব যা ভাই ও বোনের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে। এটা শুধু মাত্র কোনও আচার-অনুষ্ঠান নয়, বরং আবেগ উদযাপনের এক উৎসব। প্রতি বছর রাখিবন্ধন উৎসব দেশের বিভিন্নপ্রান্তে জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করা হয় ৷ এমন একটি বিশেষ দিনে যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে আবেগঘন গান বাজতে থাকে, তবে কেমন হয় ! আজ আপনাদের জন্য রইল রাখি স্পেশাল সেরা 5টি গান, যা এই দিনটিকে আরও বিশেষ করে তুলতে পারে ৷
1) ধাগো সে বাঁধা...(Dhaagon Se Baandhaa)
সিনেমা– রক্ষাবন্ধন (2022)
অক্ষয় কুমারের 'রক্ষাবন্ধন' ছবির এই গান নিশ্চই শুনেছেন ৷ 'ধাগো সে বাঁধা' গানটি বোনদের প্রত্যাশা, দায়িত্ব এবং ভাইয়ের সংবেদনশীলতাকে এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে যে শুনতে শুনতে চোখ ভিজে যেতে বাধ্য ৷ অক্ষয় কুমার, ভূমি পেডনেকর অভিনীত এই সিনেমার গানে সুর দিয়েছেন অমিত ত্রিবেদী ৷ গানের কথা লিখেছেন ইরশাদ কামিল ৷ বিশেষ দিনে এই গান রাখতেই পারেন আপনার প্লে-লিস্টে ৷
2) ফুলোঁ কা তারাঁ কা সবকা কেহনা হ্যায়... (Hare Rama Hare Krishna)
সিনেমা - হরে রামা হরে কৃষ্ণ (1971)
দেব আনন্দ এবং জিনাত আমান অভিনীত এই ছবির গান 'ফুলোঁ কা তারাঁ কা সবকা কেহনা হ্যায়, এক হাজারোঁ মে মেরি বেহনা হ্যায়' এখনও ফেরে প্রতিটি ভাইয়ের মুখে মুখে। কিশোর কুমার ও লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে গাওয়া এই গানটি প্রতি বছর রাখিবন্ধন উপলক্ষে শোনা যায়।
3) বেহনা নে ভাই কি কালাই সে... (Behna Ne Bhai Ki Kalai Se)
সিনেমা - রেশম কি ডোরি (1974)
এই গানটি ভাই ও বোনের মধ্যে বিশ্বাস এবং সম্পর্কের গভীরতাকে প্রকাশ করে ৷ ধর্মেন্দ্র এবং সায়রা বানুর উপর চিত্রায়িত এই গান রাখি উৎসবের জন্য উপযুক্ত। গানটি লিখেছেন ইন্দিভর ৷ মিউজিক দিয়েছেন শঙ্কর জয়কিষাণ ৷ গেয়েছেন সুমন কল্যাণপুরী ৷ এই গানের প্রাণবন্ততা আজও শ্রোতাদের চোখে জল আনে।
4) ভাইয়া মেরে রাখি কে বন্ধন কো নিভানা...(Bhaiya Mere Rakhi Ke Bandhan Ko Nibhana)
সিনেমা - ছোটি বেহন (1959)
এই গানটি আজও ক্লাসিক ৷ রাখি বন্ধনের দিনে এই গান আজও শোনা যায় অনেকের ঘরে ৷ ভাই ও বোনের ভালোবাসার সম্পর্ক চিত্রিত এই গানটি এখনও মানুষের হৃদয়ে তরতাজা। বলরাজ সাহনি এবং নন্দার উপর চিত্রায়িত এই গানটি রাখিবন্ধনের দিনটিকে আরও বিশেষ করে তোলে ৷ গানটি গেয়েছেন লতা মঙ্গেশকর ৷
5) মেরে ভাইয়া, মেরে চন্দা... (Mere Bhaiyaa Mere Chanda)
সিনেমা - কাজল (1965)
রাম মহেশ্বরীর 'কাজল' সিনেমার এই গানটি মীনা কুমারী, ধর্মেন্দ্র এবং রাজকুমারের উপর চিত্রায়িত হয়েছিল। আশা ভোঁসলের কণ্ঠে এই গানটি প্রতিবার শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করে, আবেগে ভরিয়ে দেয়।