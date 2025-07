ETV Bharat / entertainment

পরনে লাল বেনারসি, গা-ভর্তি গয়না ! রানির বেশে রাজনন্দিনী - RAJNANDINI PAUL RANI BHABANI

'রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবানী' প্রোমোশনে রাজনন্দিনী ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : July 5, 2025 at 10:57 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 11:19 AM IST 2 Min Read

কলকাতা, 5 জুলাই: আর কয়েকদিন পরেই দর্শক দরবারে আসছে নতুন ধারাবাহিক 'রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবানী' (Rajrajeshwari Rani Bhabani)। 7 জুলাই টিভির পর্দায় আসছে এক ঐতিহাসিক কাহিনি ৷ তার আগে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় অভিনব এবং ঐতিহাসিক কায়দায় চলে ধারাবাহিকের প্রচার। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে চলে এই প্রচার ৷ কেউ বাজান শঙ্খ, কারওর হাতে বল্লম, কেউ বা বাজান ঢাক, কেউ বা ধামসা মাদলের তালে সাঁওতালি নাচে মত্ত। শুক্রবারের দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার বৃষ্টিভেজা রাস্তায় রানি ভবানী অবতারে হাজির হন রাজনন্দিনী পাল (Rajnandini Paul)। পরনে তাঁর লাল বেনারসি, গা ভর্তি সোনার গয়না ৷ সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, কপালে লাল টিপ ৷ একেবারে 'রাজরাজেশ্বরী' যেন ধরাধামে পা রেখেছেন ৷ হিন্দুস্তান পার্ক থেকে শুরু করে শোভাযাত্রা রাসবিহারী হয়ে আবার ফেরত আসে হিন্দুস্তান পার্কে। পালকিতে ওঠেন রানি ভবানী অর্থাৎ রাজনন্দিনী পাল। এদিন কথা বলা মানা ছিল তাঁর। তাই সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন তিনি। তাঁকে দেখতে ভিড় জমে ব্যস্ত রাস্তায়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় 'রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবানী' (ইটিভি ভারত) রানি ভবানী অবতারে রাজনন্দিনী (ইটিভি ভারত) গল্পের প্রেক্ষাপট সাতের দশক। ভারত সবে স্বাধীন হয়েছে তখন। পরাধীনতার ক্ষত তখনও শুকোয়নি ভারতীয়দের শরীর, মন থেকে। সেই সময়েই মা ভবানির কৃপায় রাণী ভবানির আগমন। যিনি সংস্কার করেন তারাপীঠের মন্দির। বারাণসীতে গড়ে তোলেন দুর্গা মন্দির। গর্জে উঠেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। এবার তিনিই ছোটপর্দায়। সংশ্লিষ্ট চ্যানেল অনেকদিন আগেই হাজির করেছে প্রোমো। মুখ্য চরিত্রে রাজনন্দিনী পাল। এর আগে ওটিটিতে মা দুর্গার চরিত্রেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। আর এবার রানির ভূমিকায়। প্রোমোতে ভাষ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী। 7 জুলাই থেকে প্রতিদিন রাত সাড়ে 8টায় সম্প্রচারিত হবে 'রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবানী' ধারাবাহিক ।

