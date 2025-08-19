ETV Bharat / entertainment

Interview: চ্যালেঞ্জ ছাড়া স্বপ্ন পূরণ হয় না... 'জারিয়া' মুক্তির আগে আড্ডায় রাজেশ্বর নাগ - RAJESHWAR NAG

রাজেশ্বরের অভিনয়ের গণ্ডি ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে পাড়ি দিয়েছে হলিউডে। কাজ করেছেন 'চ্যাটার' নামক একটি সিনেমাতেও।

Rajeshwar-nag-talks-about-upcoming-film-zariyaa-directed-by-suman-maitra
অভিনেতা রাজেশ্বর নাগ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2025 at 5:24 PM IST

4 Min Read

কলকাতা, 19 অগস্ট: সুমন মৈত্র পরিচালিত 'জারিয়া' ছবিতে একজন রেডিও জকি তথা গিটারিস্টের ভূমিকায় দেখা যাবে দিল্লি নিবাসী অভিনেতা রাজেশ্বর নাগকে। এই ছবি নিয়ে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত অভিনেতা। আগামী 23 অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে এই ছবি। তবে, শুধু 'জারিয়া' নয়, রাজেশ্বরের হাতে আছে আরও দুটি হিন্দি শর্ট ফিল্ম- 'বিষাদ' এবং 'ডু নট ডিসটার্ব'। বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দি তিন মাধ্যমেই দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন রাজেশ্বর। এহেন বঙ্গতনয়ের সঙ্গে কথা বলে ইটিভি ভারত।

'জারিয়া' প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, "জারিয়া আমার জন্য বিশেষ একটা প্রজেক্ট। খুব মন প্রাণ দিয়ে কাজটা করেছি। বাংলায় এটা আমার চতুর্থ কাজ । যে গল্প এই ছবিতে বুনে দেওয়া হয়েছে তাতে কলকাতার প্রতি একটা ট্রিবিউট জানানো হবে। ছবিতে কমার্শিয়াল প্রেম নেই৷ প্রেমটার মধ্যে অন্য গন্ধ আছে। এই ছবির পরিচালক থেকেই প্রযোজক সকলেই ভীষণ কেয়ারিং। তাই দারুণ মজা করে কাজ করেছি আমরা।"

খুব ছোটোবেলায় সকলকে বিভিন্ন ছবির দৃশ্য নকল করে দেখাতেন তিনি । সেই সঙ্গে তাঁর ভালোবাসা ছিল গানের প্রতি । ছোট থেকেই ছিলেন পারকিউশনিস্ট । বাজাতেন তবলাও । রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখা শুরু করেন 16 বছর বয়স থেকে । মন ছিল পর্দার সামনেও। রাজেশ্বর আজ ব্যস্ত এবং প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা। তাঁর অভিনয়ের গণ্ডি ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে পাড়ি দিয়েছে হলিউডে। রাজেশ্বর কাজ করেছেন 'চ্যাটার' নামক একটি ছবিতে। সেখানে খুব ছোট্ট চরিত্র হলেও নজর কাটে তাঁর চরিত্রটি। তার আগের বছর ভারতেই হলিউডের ছবি 'বেবি সেলার্স'এ কাজ করেন তিনি। সেখানে অভিনয় করেছিলেন জেনিফার ফিনিগন। শিশু পাচারের সঙ্গে জড়িত ছবির বিষয়বস্তু। ছবিটি আমেরিকায় দেখানো হয়েছিল 2013 সালে। একজন শিশু পাচারকারী ব্যক্তি জাভেদের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রাজেশ্বর। ছবিটি দেখানো হয়েছিল UN জেনারেল অ্যাসেম্বলিতেও।

তিন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে কী পার্থক্য চোখে পড়েছে জানতে চাইলে অভিনেতা বলেন, "ওয়ার্ক কালচারের মধ্যে পার্থক্য আছে। ভাষারও একটা সমস্যা হয়। যদিও আমি সেই সমস্যাটাকে বাড়তে দিই না। আমি রক্তে বাঙালি। তাই বাংলাটা পারি। আর দিল্লিতে বড় হওয়া তাই হিন্দিটা জানি। আর ইংরেজিটা তো পারিই। ফলে সামলে নিতে পারি। আরেকটা পার্থক্য হল ভারতীয় সিনেমাতে অডিশনের সময়ে স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করতে পারছি কি না দেখা হয়। আর হলিউডে স্ক্রিপ্ট পড়ে অভিনয়টা কেমন পারছি সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সেটা দেখা হয়। আর বলিউডে চেহারার দিকে খুব নজর দেওয়া হয় ৷ টলিউডে সেভাবে কেউ জোর করে না ফিগার নিয়ে। নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে, আমাদের নিজেদেরই উচিত শরীরটা ফিট রাখা।"

পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করার খুব ইচ্ছা রাজেশ্বরের। তাঁর সব ছবিই পছন্দের। সবথেকে পছন্দের 'গুমনামি'। বিশেষ পছন্দের 'রাজকাহিনি', জানালেন অভিনেতা স্বয়ং। রাজেশ্বরের পরিবারের কেউ কস্মিনকালেও অভিনয়ের জগতে পা রাখেননি। রাজেশ্বরই প্রথম এই পথের পথিক। বলেন, "পরিবারে কেউ যখন এই ফিল্ডে না থাকে তখন কোনও ছেলে বা মেয়েকে এই দুনিয়ায় আসতে গেলে কম বেশি লড়াই করতে হয় বৈকি। তার থেকেও বড় লড়াই চলে নিজের সঙ্গে। কাজটা ধরে রাখতে পারব কি না। আজ যখন বন্ধুরা বলে, 'তুই এখনও এই ফিল্ডেই আছিস আর জায়গাটা ধরে রেখেছিস এটা বড় ব্যাপার', খুব ভালো লাগে তখন। আমার মনে হয় স্বপ্ন থাকলে তা পূরণ করা উচিত। জীবন একটাই। আর চ্যালেঞ্জ ছাড়া স্বপ্ন পূরণ হয় না কখনও। বাধা বিঘ্ন মানেই কাজ এগোচ্ছে।"

আরও বলেন, "আমার বড় সৌভাগ্য যে আমি আজ অবধি বেশ ভালো ভালো কাজের সুযোগ পেয়েছি। আর প্রত্যেকটা কাজ থেকেই কিছু না কিছু শিখেছি। বিদুলা ভট্টাচার্যর সঙ্গে 'গল্পের মায়াজাল' করেছি। বিদুলা ম্যাডামকে নিয়ে যা-ই বলব না কেন, কম হবে।"

প্রসঙ্গত, দেশভাগের আগে রাজেশ্বরের পরিবার থাকত ওপার বাংলার সিলেটে। দিল্লিতে বড় হওয়া রাজেশ্বরের কথাতেও তাই এখনও ওপার বাংলার টান। ছোটোবেলা থেকেই বিভিন্ন থিয়েটার দলে নাটক করেছেন। এমনকী, ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা (NSD)র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজেশ্বর। ইচ্ছা ছিল চলচ্চিত্র পরিচালক হবেন। মুম্বইয়ে সুভাষ ঘাইয়ের 'হুইস্টলিং উডস ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট'-এ পরিচালক হওয়ার ট্রেনিংও নেন তিনি। এমনকী কাজ করেছেন সহকারী পরিচালক হিসেবেও।

একইভাবে পারফর্মিং আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করবেন বলে অভিনয় শিখতে চাইতেন প্রথাগতভাবে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'লি স্ট্রাসবার্গ স্কুল ফর থিয়েটার অ্যান্ড ফিল্ম'-এ গিয়ে 'মেথড অ্যাক্টিং'-এর ট্রেনিং নেন তিনি। রাজেশ্বরকে অভিনয় করতে দেখা গেছে জনপ্রিয় বাংলা ধারাবাহিক 'আঁচল'-এ। সেখানে তাঁর চরিত্রের নামও ছিল রাজেশ্বর। উল্লেখ্য, অত্যন্ত জনপ্রিয় কমিক সিরিজ 'জয় হিন্দ'এ কাজ করেছেন তিনি।

সাতটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিতে কাজ করেছেন রাজেশ্বর। যেমন 'তেরি মেরি ক্রিসমাস', 'লভি ডভি', 'বিনোদিনী', 'আই'ম হোম', 'রিহ্যাব', 'কাবাব মে কাটাপ্পা', 'ফ্লিপসাইড'। এছাড়াও, অসংখ্য বাণিজ্যিক ছবিতে বিভিন্ন তারকাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। অসংখ্য মিউজিক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। করেছেন মডেলিংও। বিদুলা ভট্টাচার্যর 'তাসের ঘর' ছবিতে মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি।

কলকাতা, 19 অগস্ট: সুমন মৈত্র পরিচালিত 'জারিয়া' ছবিতে একজন রেডিও জকি তথা গিটারিস্টের ভূমিকায় দেখা যাবে দিল্লি নিবাসী অভিনেতা রাজেশ্বর নাগকে। এই ছবি নিয়ে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত অভিনেতা। আগামী 23 অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে এই ছবি। তবে, শুধু 'জারিয়া' নয়, রাজেশ্বরের হাতে আছে আরও দুটি হিন্দি শর্ট ফিল্ম- 'বিষাদ' এবং 'ডু নট ডিসটার্ব'। বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দি তিন মাধ্যমেই দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন রাজেশ্বর। এহেন বঙ্গতনয়ের সঙ্গে কথা বলে ইটিভি ভারত।

'জারিয়া' প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, "জারিয়া আমার জন্য বিশেষ একটা প্রজেক্ট। খুব মন প্রাণ দিয়ে কাজটা করেছি। বাংলায় এটা আমার চতুর্থ কাজ । যে গল্প এই ছবিতে বুনে দেওয়া হয়েছে তাতে কলকাতার প্রতি একটা ট্রিবিউট জানানো হবে। ছবিতে কমার্শিয়াল প্রেম নেই৷ প্রেমটার মধ্যে অন্য গন্ধ আছে। এই ছবির পরিচালক থেকেই প্রযোজক সকলেই ভীষণ কেয়ারিং। তাই দারুণ মজা করে কাজ করেছি আমরা।"

খুব ছোটোবেলায় সকলকে বিভিন্ন ছবির দৃশ্য নকল করে দেখাতেন তিনি । সেই সঙ্গে তাঁর ভালোবাসা ছিল গানের প্রতি । ছোট থেকেই ছিলেন পারকিউশনিস্ট । বাজাতেন তবলাও । রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখা শুরু করেন 16 বছর বয়স থেকে । মন ছিল পর্দার সামনেও। রাজেশ্বর আজ ব্যস্ত এবং প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা। তাঁর অভিনয়ের গণ্ডি ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে পাড়ি দিয়েছে হলিউডে। রাজেশ্বর কাজ করেছেন 'চ্যাটার' নামক একটি ছবিতে। সেখানে খুব ছোট্ট চরিত্র হলেও নজর কাটে তাঁর চরিত্রটি। তার আগের বছর ভারতেই হলিউডের ছবি 'বেবি সেলার্স'এ কাজ করেন তিনি। সেখানে অভিনয় করেছিলেন জেনিফার ফিনিগন। শিশু পাচারের সঙ্গে জড়িত ছবির বিষয়বস্তু। ছবিটি আমেরিকায় দেখানো হয়েছিল 2013 সালে। একজন শিশু পাচারকারী ব্যক্তি জাভেদের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রাজেশ্বর। ছবিটি দেখানো হয়েছিল UN জেনারেল অ্যাসেম্বলিতেও।

তিন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে কী পার্থক্য চোখে পড়েছে জানতে চাইলে অভিনেতা বলেন, "ওয়ার্ক কালচারের মধ্যে পার্থক্য আছে। ভাষারও একটা সমস্যা হয়। যদিও আমি সেই সমস্যাটাকে বাড়তে দিই না। আমি রক্তে বাঙালি। তাই বাংলাটা পারি। আর দিল্লিতে বড় হওয়া তাই হিন্দিটা জানি। আর ইংরেজিটা তো পারিই। ফলে সামলে নিতে পারি। আরেকটা পার্থক্য হল ভারতীয় সিনেমাতে অডিশনের সময়ে স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করতে পারছি কি না দেখা হয়। আর হলিউডে স্ক্রিপ্ট পড়ে অভিনয়টা কেমন পারছি সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সেটা দেখা হয়। আর বলিউডে চেহারার দিকে খুব নজর দেওয়া হয় ৷ টলিউডে সেভাবে কেউ জোর করে না ফিগার নিয়ে। নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে, আমাদের নিজেদেরই উচিত শরীরটা ফিট রাখা।"

পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করার খুব ইচ্ছা রাজেশ্বরের। তাঁর সব ছবিই পছন্দের। সবথেকে পছন্দের 'গুমনামি'। বিশেষ পছন্দের 'রাজকাহিনি', জানালেন অভিনেতা স্বয়ং। রাজেশ্বরের পরিবারের কেউ কস্মিনকালেও অভিনয়ের জগতে পা রাখেননি। রাজেশ্বরই প্রথম এই পথের পথিক। বলেন, "পরিবারে কেউ যখন এই ফিল্ডে না থাকে তখন কোনও ছেলে বা মেয়েকে এই দুনিয়ায় আসতে গেলে কম বেশি লড়াই করতে হয় বৈকি। তার থেকেও বড় লড়াই চলে নিজের সঙ্গে। কাজটা ধরে রাখতে পারব কি না। আজ যখন বন্ধুরা বলে, 'তুই এখনও এই ফিল্ডেই আছিস আর জায়গাটা ধরে রেখেছিস এটা বড় ব্যাপার', খুব ভালো লাগে তখন। আমার মনে হয় স্বপ্ন থাকলে তা পূরণ করা উচিত। জীবন একটাই। আর চ্যালেঞ্জ ছাড়া স্বপ্ন পূরণ হয় না কখনও। বাধা বিঘ্ন মানেই কাজ এগোচ্ছে।"

আরও বলেন, "আমার বড় সৌভাগ্য যে আমি আজ অবধি বেশ ভালো ভালো কাজের সুযোগ পেয়েছি। আর প্রত্যেকটা কাজ থেকেই কিছু না কিছু শিখেছি। বিদুলা ভট্টাচার্যর সঙ্গে 'গল্পের মায়াজাল' করেছি। বিদুলা ম্যাডামকে নিয়ে যা-ই বলব না কেন, কম হবে।"

প্রসঙ্গত, দেশভাগের আগে রাজেশ্বরের পরিবার থাকত ওপার বাংলার সিলেটে। দিল্লিতে বড় হওয়া রাজেশ্বরের কথাতেও তাই এখনও ওপার বাংলার টান। ছোটোবেলা থেকেই বিভিন্ন থিয়েটার দলে নাটক করেছেন। এমনকী, ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা (NSD)র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজেশ্বর। ইচ্ছা ছিল চলচ্চিত্র পরিচালক হবেন। মুম্বইয়ে সুভাষ ঘাইয়ের 'হুইস্টলিং উডস ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট'-এ পরিচালক হওয়ার ট্রেনিংও নেন তিনি। এমনকী কাজ করেছেন সহকারী পরিচালক হিসেবেও।

একইভাবে পারফর্মিং আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করবেন বলে অভিনয় শিখতে চাইতেন প্রথাগতভাবে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'লি স্ট্রাসবার্গ স্কুল ফর থিয়েটার অ্যান্ড ফিল্ম'-এ গিয়ে 'মেথড অ্যাক্টিং'-এর ট্রেনিং নেন তিনি। রাজেশ্বরকে অভিনয় করতে দেখা গেছে জনপ্রিয় বাংলা ধারাবাহিক 'আঁচল'-এ। সেখানে তাঁর চরিত্রের নামও ছিল রাজেশ্বর। উল্লেখ্য, অত্যন্ত জনপ্রিয় কমিক সিরিজ 'জয় হিন্দ'এ কাজ করেছেন তিনি।

সাতটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিতে কাজ করেছেন রাজেশ্বর। যেমন 'তেরি মেরি ক্রিসমাস', 'লভি ডভি', 'বিনোদিনী', 'আই'ম হোম', 'রিহ্যাব', 'কাবাব মে কাটাপ্পা', 'ফ্লিপসাইড'। এছাড়াও, অসংখ্য বাণিজ্যিক ছবিতে বিভিন্ন তারকাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। অসংখ্য মিউজিক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। করেছেন মডেলিংও। বিদুলা ভট্টাচার্যর 'তাসের ঘর' ছবিতে মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি।

For All Latest Updates

TAGGED:

ZARIYAA BENGALI FILMরাজেশ্বর নাগ জারিয়াAMRITA CHATTOPADHYAYRAJESHWAR NAG

Quick Links / Policies

ফিচার

আজই সূর্যের অবস্থান বদল, প্রভাব 4 রাশির জীবনে; নয়া সপ্তাহ কেমন কাটবে ?

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

পথ-কুকুর নিয়ে বড় পদক্ষেপ কর্পোরেশনের, না-মানলে হতে পারে শাস্তি

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.