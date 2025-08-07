কলকাতা, 7 অগস্ট: অনেক পরীক্ষার পর নিজেদের দেশে ফিরল রায় পরিবার। কথা হচ্ছে 'গৃহপ্রবেশ' (Grihoprobesh) ধারাবাহিক নিয়ে ৷ সেখানে এখন সাজো সাজো রব। অনেকদিন পরে নিজের দেশের মাটিতে ফেরার মজাই যে আলাদা। তাই সেই ফেরাকে সাধারণভাবে উদযাপন করলে তো চলবে না। আর সেটা করছেও না রাজ চক্রবর্তী এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় প্রযোজিত ধারাবাহিক 'গৃহপ্রবেশ'-এর টিম। সেখানে উৎসবের জোয়ার।
মজা, নাচ গান, আড্ডা, খানাপিনা সবই থাকছে সেই উৎসবে। 10 অগস্ট এই সবকিছু নিয়ে রাত সাড়ে 9টা থেকে 11টার স্লটে আসতে চলেছে মহাপর্ব 'উৎসবের গৃহে প্রবেশ'। বাংলা বিনোদন দুনিয়ার সুপাস্টারদের সঙ্গে রায় পরিবারের গৃহপ্রবেশের জমজমাট উৎসব দেখতে আর বেশিদিন বাকি নেই। 'উৎসবের গৃহপ্রবেশ'-এ হাজির থাকবেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় (Subhashree Ganguly), কাঞ্চন মল্লিক (Kanchan Mullick), অদিতি মুন্সী (Aditi Munshi)-সহ আরও অনেকে।
শুধু তাঁরাই নয় আসবেন 'অনুরাগের ছোঁয়া', 'তোমাদের রানী' ধারাবাহিকের চরিত্ররাও। বুধবার সাত সকাল থেকে সকলকে নিয়েই শুরু হয় শুটিং। সেদিনই গোটাতে হবে পুরো এপিসোডের কাজ। তাই চরম ব্যস্ততা এবং তৎপরতা নজরে পড়ল সেটে। ফুলে, মালায়, আলোতে সেজে উঠেছে গোটা সেট। এদিনের শুটিং দেখতে হাজির ছিলেন ধারাবাহিকের প্রযোজক রাজ চক্রবর্তী। বললেন, "আমি নামেই প্রযোজক। আসল প্রযোজক শুভশ্রী। তিনি ধারাবাহিক থেকে কত কী লাভ হল সবকিছুর পূঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব নেয়। আমাকে পাঠায় সব ঠিকমতো চলছে কি না দেখতে। আমিও ওঁর নির্দেশ পালন করে চলেছি।"
রাজের কথায়, 'গৃহপ্রবেশ' আমাদের খুব কাছের একটা শো। যদিও আমরা অনেক শো করেছি টেলিভিশনে। 'রাজ চক্রবর্তী এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড' রাজ চক্রবর্তীর নাম দিয়ে হলেও এর প্রোডিউসার শুভশ্রী। এই শো টা আমাদের প্রাণের শো। দর্শকের এত ভালোবাসার জন্যই আজ এই জায়গায় ৷ এতদিন এই রায় পরিবার নিউ ইয়র্কে ছিল। এবার তারা কলকাতাতে এসেছে। এবার কী কী ঘটনা ঘটে সেটাই দেখার।"
পরিচালক আরও বলেন, "প্রোডিউসার শুভশ্রী এখানে সব দেখতে এসেছেন ঠিকঠাক কাজকর্ম হচ্ছে কি না। আমাকে রোজ পাঠান এখানকার সব দেখতে। রাতে আমি বাড়ি ফেরার পর দেখতে চায় গৃহপ্রবেশে কী কী খরচ আর লাভ হল দেখাও আমাকে। কস্টিউম-সহ আরও নানা দিক দেখেন উনি। সবদিকে কড়া নজর। ভীষণ কড়া প্রযোজক উনি।"
এই ধারাবাহিকের মুখ্য দুই চরিত্র শুভলক্ষ্মী এবং আদৃত উচ্ছ্বসিত এই পর্ব নিয়ে। শুভলক্ষ্মী অর্থাৎ ঊষসী রায় বলেন, "সকাল থেকে আমরা অপেক্ষা করছিলাম কখন শুভদি (শুভশ্রী) আসবেন সেটে। এসে গেছে তাই আমরাও ভাবছি কখন যাবো তাঁর কাছে। আজ অনেক লোক সমাগম আমাদের সেটে।। তাই আলাদা গ্ল্যামার আজকের সেটে। গমগম করছে রায় বাড়ি।"
আদৃত অর্থাৎ সুস্মিত মুখোপাধ্যায় ঊষসীর সঙ্গে নিজের জুটির কথা বলতে গিয়ে বলেন, "আমরা একে অপরকে সাহায্য আর সহযোগিতা করে কাজটা করি। সেটাই হয়ত ক্যামেরার সামনে প্রতিফলিত হয়। তাই আমরা হিট জুটি হতে পেরেছি।"ধারাবাহিকের কাজের ফাঁকে রিল বানানো নিয়েও খুনসুটিতে মেতে থাকতে দেখা গেল মাফিন চক্রবর্তী এবং নবনীতা দে'কে।
আসন্ন এই পর্ব নিয়ে উচ্ছ্বসিত শুভশ্রীও। তিনি বলেন, "আমি যখন আমার ছবি 'গৃহপ্রবেশ'-এর প্রচারে যেতাম সবাই ভেবেছিল আমি এই ধারাবাহিকের প্রচারে যাচ্ছি। এই ধারাবাহিকটা আমার বাড়ির সকলে দেখে। আমি টিভিতে না পারলেও ওটিটিতে দেখে নিই।" শুভশ্রীর কাছে 'গৃহপ্রবেশ' মানে তাঁর জন্য যে মানুষগুলো সারাদিন অপেক্ষা করে বসে থাকে তাদের কাছে ফেরা।"
