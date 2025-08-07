Essay Contest 2025

'বাংলা ভাষার সিনেমা আগে হল পাক, বাকি সব পরে'- মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর কী আর্জি রাজের ? - DHUMKETU VS WAR 2

'ধূমকেতু' ও 'ওয়ার 2' মুক্তি পাচ্ছে একই দিনে ৷ ফের একবার হিন্দি সিনেমার কারণে হল পেতে সমস্যায় বাংলা সিনেমা ৷ মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে টলিউডের পরিচালক-প্রযোজকরা ৷

'বাংলা ভাষার সিনেমা আগে হল পাক', আর্জি রাজের
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2025 at 11:50 AM IST

কলকাতা, 7 অগস্ট: বড় কোনও হিন্দি সিনেমার মুক্তি আসন্ন হলে বাংলায় বাংলা সিনেমার হল পেতে মুশকিল হয় ৷ বাংলা সিনে ইন্ডাস্ট্রিতে এই সমস্যা নতুন নয় ৷ ফলে বাংলা সিনেমাকে বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Mamata Baerjee) চিঠি দিয়েছেন দেব, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়-সহ টলিউডের তাবড় পরিচালক-প্রযোজকরা। বৃহস্পতিবার, 7 অগস্ট নন্দনে অরূপ বিশ্বাসের তরফে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক ডাকা হয়েছে।

বছরখানেক ধরেই বাংলার প্রেক্ষাগৃহে বাংলা সিনেমার কোণঠাসা হওয়ার খবর সামনে আসছে। বিগ বাজেটের হিন্দি সিনেমার দাপটে কখনও ভালো ব্যবসা করা বাংলা ছবিকেও হল থেকে উৎখাত করা হয়েছে বা শো কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'পুষ্পা 2'র ঝরের কবলে 'সিঁদুরে মেঘ' দেখেছিল টলিউড! আর এবার, 14 অগস্ট বহু প্রতীক্ষিত বাংলা সিনেমা 'ধূমকেতু'র (Dhumketu) মুক্তি। ওই একই দিনে মুক্তি পাচ্ছে যশরাজ ফিল্মস প্রযোজিত বলিউডের মেগাবাজেট সিনেমা 'ওয়ার 2' (war 2)।

রাজের বক্তব্য

আর তার আগেই দেব, প্রসেনজিতের তৎপরতায় বাংলা সিনেমাকে বাঁচানোর ডাক। এই ব্যাপারে রাজ চক্রবর্তী বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে এর আগেও চিঠি দেওয়া হয়েছে বাংলা ছবি যাতে ঠিক সময়ে আরও বেশি হল পায়। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও সবসময় চান বাংলা কালচারকে এগিয়ে রাখতে। সিনেমা, নাটক, গান, যাত্রা সবকিছুকে এগিয়ে রাখতে চান তিনি। কিন্তু তারপরেও তাঁর কথা শোনেন না অনেকে। টেকনিক্যালি চেষ্টা করেন ওঁর কথা না শোনার। হিন্দি সিনেমা এলেই সেটাকে জায়গা করে দেওয়া হয় ৷ সেটার ভালো মন্দ বিচার না করেই।"

পরিচালকের কথায়, "কেউ জানে না সেটা হিট নাকি ফ্লপ করবে। সেই ছবিকে 20টা শো দেওয়া হল। আর একটা বাংলা সিনেমাকে সকাল 9টা, রাত 10টায় বা দিনের মাঝখানে একটা শো দেওয়া হয়। কারওকে আবার একটা শো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমি এর বিরুদ্ধে সবসময় ৷ অবিলম্বে এটা বন্ধ না হলে সবাই মিলে মিলিত হয়ে প্রতিবাদ করতে হবে। আগে বাংলায় কথা বলা সিনেমাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তারপরে অন্য ভাষা আসুক।"

উল্লেখ্য, বলিপাড়ার সংশ্লিষ্ট প্রযোজনা সংস্থার 'ওয়ান শো পলিসি'র চাপে অতীতেও হতাশ হতে হয়েছে টলিউডের একাধিক ছবিকে। এক প্রযোজনা সংস্থার শর্ত অনুযায়ী, সিঙ্গল স্ক্রিন প্রেক্ষাগৃহে তাঁদের সিনেমা চললে, অন্য কোনও সিনেমা চালানো যাবে না সেই হলে। বাংলাও তার মধ্যে একটি ভাষা। আর তাই 'ওয়ার 2' মুক্তির প্রাক্কালে 'ধূমকেতু'র জন্য একজোট হয়ে কোমর বেঁধে ময়দানে টলিউড। বাংলা সিনেমাকে বাঁচাতে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি গিয়েছে।

হিন্দি ছবি এলেই যাতে বাংলা ছবিকে দূরে ঠেলে না দেওয়ায় হয় এই মর্মে যে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে সেই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতা, নিসপাল সিং রানে, দেব, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে। যার জেরে বৃহস্পতিবার, 7 অগস্ট নন্দনে অরূপ বিশ্বাসের তরফে বৈঠক ডাকা হয়েছে।

রাজের বক্তব্য

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

ফোন কেনার আগে একটু দাঁড়ান ! বাজারে আসছে আপনার দামেই একাধিক নতুন মোবাইল

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

সুস্থ হার্টের জন্য কী খাবেন ? জেনে নিন বিশেষজ্ঞর মতামত

