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মনোহর ভাইয়ের বাড়িতে আয়কর হানা অময় পট্টনায়েকের ! কেমন হল অজয়-রীতেশের 'রেইড 2' ? - RAID 2 X REVIEW

মুক্তি পেয়েছে রেইড 2 ৷ অজয় দেবগণ ও রীতেশ দেশমুখের অভিনয় দেখে কী বলছেন নেটিজেনরা ?

Raid 2 X Review
কেমন হল অজয়-রীতেশের 'রেইড 2' ? (সিনেমার পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 1, 2025 at 1:14 PM IST

2 Min Read

হায়দরাবাদ, 1 মে: আইআরএস অফিসার অময় পট্টনায়েক চরিত্রে ফের পর্দা কাঁপাতে উপস্থিত অজয় দেবগণ (Ajay Devgn) ৷ মুক্তি পেয়েছে রেইড 2 (Raid 2) ৷ 2018 সালের হিট ছবির সিক্যুয়েল বানিয়েছেন পরিচালক রাজ কুমার গুপ্তা ৷ অজয়ের বিপরীতে এর আঘে দেখা গিয়েছিল তাউজি সৌরভ শুক্লাকে (Saurabh Shukla) ৷ এবার দেখা গিয়েছে রীতেশ দেশমুখকে ৷ তাঁর চরিত্রের নাম দাদা মনোহর ভাই ৷ ইতিমধ্যেই ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখে কী বলছেন নেটিজেনরা ?

ছবির চিত্রনাট্যে উঠে এসেছে পট্টনায়েকের 75তম রেইড ৷ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রাজনীতিকবিদ দাদা মনোহর ভাইয়ের বিরুদ্ধে এবার অভিযান অময়ের ৷ এক্সহ্যান্ডেলে এসে গিয়েছে সিনেমার রিভিউ ৷ ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শ এক্স হ্যান্ডেলে ছবি সম্পর্কে লিখেছেন, "শার্প, এনগেজিং ৷ সলিড সেকেন্ড হাফ ৷ পাওয়ার হাউস পার্ফরম্যান্স ৷ সংলাপ তুখোড় ৷ তবে সৌরভ শুক্লাকে আরও ভালো ব্যবহার করা যেত ৷" তিনি এই ছবিতে 5-এ 3 দিয়েছেন ৷

এক নেটিজেন লিখেছেন, "হিন্দি থ্রিলার অনেকদিন পর ৷ গ্রিপিং স্টোরি, শার্প টুইস্ট, গ্রেট ডায়লগ ডেলিভারি ৷" তবে অভিনেত্রী বাণী কাপুরের সঙ্গে অজয় দেবগণের রোম্যান্স ছবিতে অতিরিক্ত চর্বি বলে মনে করছেন নেটিজেনরা ৷ আর এক ইউজারের মতে, "রীতেশ দেশমুখের অভিনয় অসাধারণ ৷ অজয় আগের মতোই সেরা ৷ তবে প্লট কোনদিকে যাচ্ছে তা আগে থেকেই বোঝা গিয়েছে ৷ পুরনো ছবিতে যে টেনসন ছিল তা এখানে পাওয়া যায়নি ৷"

আবার কেউ লিখেছেন, অজয় 2018 সালের রেইড ছবির মুহূর্ত বা চরিত্র এখানেও ধরে রাখতে সক্ষম ৷ আইআরএস অফিসার হিসাবে তিনি তাঁর অভিব্যক্তি ধরে রেখেছিলেন ৷ এক্স রিভিউতে উঠে এসেছে, "রীতেশ অসামান্য ৷ অজয় দেবগণ পুরনো অময়কে ফিরিয়ে এনেছেন পর্দায় ৷" আবার একজন লিখেছেন, "ছবির থ্রিলিং আপনার ভালো লাগবে ৷ কিন্তু অনেক জায়গায় বোরিং করার মতো দৃশ্য রয়েছে ৷ রীতেশে অভিনয় টপ ক্লাস ৷" আবার আর এক নেটিজেনের মতে, চলতি উইকএন্ডে এই ছবি অবশ্যই দেখা উচিত দর্শকদের ৷

হায়দরাবাদ, 1 মে: আইআরএস অফিসার অময় পট্টনায়েক চরিত্রে ফের পর্দা কাঁপাতে উপস্থিত অজয় দেবগণ (Ajay Devgn) ৷ মুক্তি পেয়েছে রেইড 2 (Raid 2) ৷ 2018 সালের হিট ছবির সিক্যুয়েল বানিয়েছেন পরিচালক রাজ কুমার গুপ্তা ৷ অজয়ের বিপরীতে এর আঘে দেখা গিয়েছিল তাউজি সৌরভ শুক্লাকে (Saurabh Shukla) ৷ এবার দেখা গিয়েছে রীতেশ দেশমুখকে ৷ তাঁর চরিত্রের নাম দাদা মনোহর ভাই ৷ ইতিমধ্যেই ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখে কী বলছেন নেটিজেনরা ?

ছবির চিত্রনাট্যে উঠে এসেছে পট্টনায়েকের 75তম রেইড ৷ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রাজনীতিকবিদ দাদা মনোহর ভাইয়ের বিরুদ্ধে এবার অভিযান অময়ের ৷ এক্সহ্যান্ডেলে এসে গিয়েছে সিনেমার রিভিউ ৷ ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শ এক্স হ্যান্ডেলে ছবি সম্পর্কে লিখেছেন, "শার্প, এনগেজিং ৷ সলিড সেকেন্ড হাফ ৷ পাওয়ার হাউস পার্ফরম্যান্স ৷ সংলাপ তুখোড় ৷ তবে সৌরভ শুক্লাকে আরও ভালো ব্যবহার করা যেত ৷" তিনি এই ছবিতে 5-এ 3 দিয়েছেন ৷

এক নেটিজেন লিখেছেন, "হিন্দি থ্রিলার অনেকদিন পর ৷ গ্রিপিং স্টোরি, শার্প টুইস্ট, গ্রেট ডায়লগ ডেলিভারি ৷" তবে অভিনেত্রী বাণী কাপুরের সঙ্গে অজয় দেবগণের রোম্যান্স ছবিতে অতিরিক্ত চর্বি বলে মনে করছেন নেটিজেনরা ৷ আর এক ইউজারের মতে, "রীতেশ দেশমুখের অভিনয় অসাধারণ ৷ অজয় আগের মতোই সেরা ৷ তবে প্লট কোনদিকে যাচ্ছে তা আগে থেকেই বোঝা গিয়েছে ৷ পুরনো ছবিতে যে টেনসন ছিল তা এখানে পাওয়া যায়নি ৷"

আবার কেউ লিখেছেন, অজয় 2018 সালের রেইড ছবির মুহূর্ত বা চরিত্র এখানেও ধরে রাখতে সক্ষম ৷ আইআরএস অফিসার হিসাবে তিনি তাঁর অভিব্যক্তি ধরে রেখেছিলেন ৷ এক্স রিভিউতে উঠে এসেছে, "রীতেশ অসামান্য ৷ অজয় দেবগণ পুরনো অময়কে ফিরিয়ে এনেছেন পর্দায় ৷" আবার একজন লিখেছেন, "ছবির থ্রিলিং আপনার ভালো লাগবে ৷ কিন্তু অনেক জায়গায় বোরিং করার মতো দৃশ্য রয়েছে ৷ রীতেশে অভিনয় টপ ক্লাস ৷" আবার আর এক নেটিজেনের মতে, চলতি উইকএন্ডে এই ছবি অবশ্যই দেখা উচিত দর্শকদের ৷

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