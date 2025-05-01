হায়দরাবাদ, 1 মে: আইআরএস অফিসার অময় পট্টনায়েক চরিত্রে ফের পর্দা কাঁপাতে উপস্থিত অজয় দেবগণ (Ajay Devgn) ৷ মুক্তি পেয়েছে রেইড 2 (Raid 2) ৷ 2018 সালের হিট ছবির সিক্যুয়েল বানিয়েছেন পরিচালক রাজ কুমার গুপ্তা ৷ অজয়ের বিপরীতে এর আঘে দেখা গিয়েছিল তাউজি সৌরভ শুক্লাকে (Saurabh Shukla) ৷ এবার দেখা গিয়েছে রীতেশ দেশমুখকে ৷ তাঁর চরিত্রের নাম দাদা মনোহর ভাই ৷ ইতিমধ্যেই ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখে কী বলছেন নেটিজেনরা ?
ছবির চিত্রনাট্যে উঠে এসেছে পট্টনায়েকের 75তম রেইড ৷ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রাজনীতিকবিদ দাদা মনোহর ভাইয়ের বিরুদ্ধে এবার অভিযান অময়ের ৷ এক্সহ্যান্ডেলে এসে গিয়েছে সিনেমার রিভিউ ৷ ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শ এক্স হ্যান্ডেলে ছবি সম্পর্কে লিখেছেন, "শার্প, এনগেজিং ৷ সলিড সেকেন্ড হাফ ৷ পাওয়ার হাউস পার্ফরম্যান্স ৷ সংলাপ তুখোড় ৷ তবে সৌরভ শুক্লাকে আরও ভালো ব্যবহার করা যেত ৷" তিনি এই ছবিতে 5-এ 3 দিয়েছেন ৷
#OneWordReview...#Raid2: GRIPPING.— taran adarsh (@taran_adarsh) May 1, 2025
Rating: ⭐️⭐️⭐️½
Sharp. Edgy. Engaging... Solid second half, powerhouse performances [#AjayDevgn, #RiteishDeshmukh], thunderous dialogue are major highlights... First half works in parts... Overall, lives up to expectations. #Raid2Review… pic.twitter.com/LJh6Ek2rqE
Rarely is a sequel better than the first, but Raid 2 outshines its predecessor 🌟🌟🌟🌟— a (@dhoomagain) April 30, 2025
A good Hindi thriller after a long with a gripping story, sharp twists and great dialogue deliveries. Amay Patnaik hits hard however romantic angle could've been avoided. #Raid2 #Ajay pic.twitter.com/FVOMAQGccE
এক নেটিজেন লিখেছেন, "হিন্দি থ্রিলার অনেকদিন পর ৷ গ্রিপিং স্টোরি, শার্প টুইস্ট, গ্রেট ডায়লগ ডেলিভারি ৷" তবে অভিনেত্রী বাণী কাপুরের সঙ্গে অজয় দেবগণের রোম্যান্স ছবিতে অতিরিক্ত চর্বি বলে মনে করছেন নেটিজেনরা ৷ আর এক ইউজারের মতে, "রীতেশ দেশমুখের অভিনয় অসাধারণ ৷ অজয় আগের মতোই সেরা ৷ তবে প্লট কোনদিকে যাচ্ছে তা আগে থেকেই বোঝা গিয়েছে ৷ পুরনো ছবিতে যে টেনসন ছিল তা এখানে পাওয়া যায়নি ৷"
#Raid2Review : ⭐️⭐️⭐️⭐️💫— Tejas The Critic (@Tejas01679537) April 29, 2025
4.5 / 5
Must watch. Very different from the previous part , thrilling, #AjayDevgn does an promising role , #RiteshDeshmukh acting is top class. Overall good movie must watch. #Raid2 in cinemas on 1st May. pic.twitter.com/N6mtn9j3yG
#Raid2FirstReview 3.5/5⭐— Zohaib Shah 🇵🇰 (@Zohaib4Sweety) April 26, 2025
𝗠𝗲𝗮𝗻𝗶𝗻𝗴𝗳𝘂𝗹
" it's a good movie with thrill but boring in many aspects."#Raid2 (#Raid2Review)#AjayDevgn, #RiteishDeshmukh & #VaaniKapoor... pic.twitter.com/D0rIplHj6t
আবার কেউ লিখেছেন, অজয় 2018 সালের রেইড ছবির মুহূর্ত বা চরিত্র এখানেও ধরে রাখতে সক্ষম ৷ আইআরএস অফিসার হিসাবে তিনি তাঁর অভিব্যক্তি ধরে রেখেছিলেন ৷ এক্স রিভিউতে উঠে এসেছে, "রীতেশ অসামান্য ৷ অজয় দেবগণ পুরনো অময়কে ফিরিয়ে এনেছেন পর্দায় ৷" আবার একজন লিখেছেন, "ছবির থ্রিলিং আপনার ভালো লাগবে ৷ কিন্তু অনেক জায়গায় বোরিং করার মতো দৃশ্য রয়েছে ৷ রীতেশে অভিনয় টপ ক্লাস ৷" আবার আর এক নেটিজেনের মতে, চলতি উইকএন্ডে এই ছবি অবশ্যই দেখা উচিত দর্শকদের ৷
Novelty is #RiteishDeshmukh . #AjayDevgn carries the same good attitude as he was in the first part. #Raid2— TheStarThings (@TheStarThings) May 1, 2025