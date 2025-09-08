ETV Bharat / entertainment

ব্যস্ত শ্যামবাজারে ঘোড়া সওয়ারি প্রসেনজিৎ-শ্রাবন্তীর, তারকাদের নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড

শ্যামবাজারের ভিড় ঠেলে ঘোড়ায় চড়ে সিনেমার প্রোমোশনে প্রসেনজিৎ-শ্রাবন্তী ৷

prosenjit-chatterjee-srabanti-chatterjee-promote-devi-chowdhurani-cinema-in-unique-way
প্রসেনজিৎ-শ্রাবন্তী (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2025 at 12:26 PM IST

2 Min Read

কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: দেবীপক্ষে দর্শকের দরবারে আসছে নতুন বাংলা ছবি 'দেবী চৌধুরানী'। রবিবার মুক্তি পেল ছবির পোস্টার। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়-সহ পোস্টারে নিজস্ব লুকে দেখা গেল দর্শনা বণিক, সব্যসাচী চক্রবর্তী, অর্জুন চক্রবর্তী, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়, কিঞ্জল নন্দকে। এদিন পোস্টার ভাগ করে নিয়ে পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র গীতার স্লোক লেখেন, "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মনং সৃজামহ্যম্। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" ছবির মুক্তি পুজোর আবহে 26 সেপ্টেম্বর। তার আগে এক অভিনব প্রচারে সামিল হলেন ছবির কুশীলবেরা।

পুজোর আগে রবিবারের ব্যস্ত শ্যামবাজার। হাতিবাগানে এই সময়ে পা রাখা দায়। ফুটপাথ থেকে বড় দোকান, পছন্দের জিনিস কিনতে মরিয়া সকলে। এরই মাঝে হঠাত চারদিকটা যেন আরও ভিড় হয়ে গেল। কারণ আর কিছুই না ৷ ঘোড়ায় চেপে উত্তর কলকাতার রাস্তায় হাজির প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন ছবির পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র, দর্শনা বণিক, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়, কিঞ্জল নন্দ, শ্রেয়া পাণ্ডে, বিক্রম ঘোষ। কারণ তাঁদের নতুন ছবি আসছে এই পুজোতে। পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র 'দেবী চৌধুরানী- ব্যান্ডিট কুইন অফ বেঙ্গল' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের আধারে হলেও এই ছবি শুভ্রজিতের দীর্ঘ গবেষণার ফসল।

ঘোড়া সওয়ারি প্রসেনজিৎ-শ্রাবন্তীর (Special Arrangement)

এদিন শ্যামবাজারে লাল রঙা পোশাকে হাজির হন ছবির কুশীলবেরা। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে বিনোদিনী থিয়েটার অবধি যান তাঁরা। তাঁদের ঘিরে সাধারণ মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। মানুষের এহেন সাড়া পেয়ে খুশি পরিচালক, জানিয়ছেন ইটিভি ভারতে। শ্যামবাজার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন পুজো কমিটির তৈরি মঞ্চে এদিন সম্মানিত হন ছবির কুশীলবেরা। এই ছবিতে ভবানী পাঠক কীভাবে প্রফুল্লকে দেবী চৌধুরানী করে তুললেন সেটা বিস্তারিত দেখানো হয়েছে এই ছবিতে। এই ছবির গবেষণা থেকে শুরু করে সংলাপ, প্রোডাকশন ডিজাইনও শুভ্রজিতেরই করা।

এই ছবি অ্যাকশনে ঠাসা। যার দায়িত্বে ছিলেন কলকাতা থেকে মোহন এবং মুম্বই থেকে অ্যাকশন ডিরেক্টওর ছিলেন পিকে সাঁই। উল্লেখ্য, ছবিটি হিন্দি ভাষাতে করারও প্রস্তাব পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ততক্ষণে বাংলা ছবির কুশীলবদের সঙ্গে কথা বলা সেরে ফেলেছেন। তিনি চেয়েওছিলেন ছবিটা বাংলাতে করতে। তাই বাংলাতেই আসছে এই ছবি। উত্তর কলকাতা, ঝাড়খণ্ড, বিহার, পুরুলিয়ার নানা জায়গায় হয়েছে ছবির শুটিং। অস্ত্রচালনা থেকে অশ্বচালনা সবই শিখতে হলেছে ছবির কুশীলবদের। সব মিলিয়ে অনেকদিনের জার্নি এবার পর্দায় ফুটে ওঠার পালা। ভারত, ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ত্রয়ী প্রযোজনায় তৈরি হয়েছে এই ছবি ।

