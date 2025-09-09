'ডাকাতি করতে এসেছি' ! মালদা স্টেশনে সতর্ক বার্তা টিম 'দেবী চৌধুরানী'র
মালদায় সিনেমার প্রচারে হাজির প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2025 at 12:47 PM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: কলকাতায় শ্যামবাজার এলাকায় ঘোড়ায় চড়ে ডাকাতির পর এবার রাতের অন্ধকারে ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী এবং তাদের পুরো ডাকাত দল হাজির মালদায়। রানিগঞ্জ এবং মালদায় এবার অভিযান চালাবে তারা। গতকাল রাতে ট্রেনে উঠেছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সকালে স্টেশনে নামেন তাঁরা। মালদাবাসী ফুলের মালায় বরণ করে নেয় তাঁদের।
সামনেই ছবির মুক্তি। পুজোর আবহেই মুক্তি পাচ্ছে শুভ্রজিৎ মিত্র পরিচালিত 'দেবী চৌধুরানী'- ব্যান্ডিট কুইন অফ বেঙ্গল'। আর তাই এখন বসে থাকলে চলবে না। জনদরবারে গিয়ে ছবির প্রচার আবশ্যক। মানুষকে জানতে হবে কোন ছবি আসছে তাদের জন্য। আর তাই ছবির কুশীলবরাও মরিয়া তাদের দর্শকের কাছে পৌঁছে গিয়ে নিজেদের ছবির ব্যাপারে বলতে এবং জানাতে। একদিন আগেই মালদায় 'রঘু ডাকাত' টিম হাজির হয়ে নিজেদের ছবির জোর প্রচার চালায়। আর এবার টিম ' দেবী চৌধুরানী'।
প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমরা আজ মালদায় এসেছি ডাকাতি করতে। আমরা ডাকাত। পুলিশ আমাদেরকে ডাকাতি করতে নিয়ে যাচ্ছে।" এদিন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে দেখাচ্ছিল তাঁর অভিনীত ফেলে আসা ছবিগুলির হিরোর লুকে। মাথায় ছিল ফেট্টি। চোখে কালো চশমা। শ্রাবন্তীর পরনে ছিল কালো টি-শার্ট আর জিন্স। মাথায় ছিল লাল টুপি। আর বিবৃতি পরেছিলেন সাদা সালোয়ার কামিজ।
উল্লেখ্য, এই ছবিতে প্রফুল্ল তথা দেবী চৌধুরানীর ভূমিকায় শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। আর ভবানী পাঠকের চরিত্রে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী, অর্জুন চক্রবর্তী, কিঞ্জল নন্দ, দর্শনা বণিক, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়, মনোময় ভট্টাচার্য, ভরত কল সহ আরও অনেকে।