বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ ! বিধ্বস্ত মানুষের পাশে বাংলা সিনে ইন্ডাস্ট্রি

উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্তদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন টলিউডের অনেক তারকা।

prosenjit-chatterjee-rituparna-sengupta-and-dev-extended-helping-hand-to-the-flood-victims-of-north-bengal
বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের পাশে সিনে ইন্ডাস্ট্রি (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 8, 2025 at 10:23 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 8 অক্টোবর: রেড রোডের পুজো কার্নিভালে অংশগ্রহণ করে ট্রলের শিকার হয়েছেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ উত্তরবঙ্গের দুর্যোগে যখন ভেসে যাচ্ছে লাশ তখন কার্নিভালের মঞ্চে হাসি মুখে উৎসব উদযাপন করতে দেখা গিয়েছে তারকাদের ৷ তারপরেই সোশাল মিডিয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েন তারকারা ৷ সেই সবকিছুকে উপেক্ষা করে মানুষের পাশে দাঁড়ালেন বাংলার সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। দেব ও টলিপাড়ার অন্যান্য তারকাদের সঙ্গে জোট বেঁধে উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্তদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালেন তিনিও।

প্রসেনজিৎ তাঁর সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে লেখেন ‘উত্তরবঙ্গের মানুষের পাশে বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি’। তিনি লেখেন, "আমরা উত্তরবঙ্গের তীব্র কান্না অনুভব করতে পারি। এই সময়ে আমরা, হাতে হাত ধরে আপনাদের যুদ্ধের অংশীদার হওয়ার তাগিদ অনুভব করেছি। কারণ উত্তরবঙ্গের মানুষদের ছা়ড়া আমাদের সিনেমা, আমাদের অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ।"

প্রসেনজিৎ আরও লেখেন, "এই লড়াইয়ের দিনে আমরা উত্তরবঙ্গেই আমাদের মন পড়ে আছে। আমার ভৌগোলিক ভাবে অনেক দূরে থাকতে পারি, কিন্তু মনের দিক থেকে আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি। আপনাদের সাহসই আমাদের শক্তি।" সূত্রের খবর, টলিপাড়ার তারকা ও কলাকুশলীরা মিলে এখনও পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ত্রাণের জন্য 20 লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছেন, যা তুলে দেওয়া হবে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে। মঙ্গলবার ‘দেবী চৌধুরানী’র বিশেষ প্রদর্শনে দেব ও প্রসেনজিৎ ঘোষণা করেন এই ত্রাণের কথা। দু’জনেই বলেন, "টলিপাড়া এক হয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছে। ভবিষ্যতেও বাংলার মানুষের প্রয়োজনে ও দুর্দিনে বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ পাশে থাকবে।"

মঙ্গলবার দেবের সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো পোস্টে দেখা যায় সেখানে উত্তরবঙ্গের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ করছে দেবের সহকারীরা। সেই সঙ্গে দেবের পোস্টারে লেখা- ‘উত্তরের বন্যায় দেব’। দেব নিজে লেখেন, “উত্তরবঙ্গের এই কঠিন সময়ে আমি পাশে আছি, প্রার্থনা করি সবাই সুস্থ থাকুক ও এই কঠিন সময় খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাক। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অনেকেই বলেছেন যে তাঁরা উত্তরবঙ্গের বিপর্যস্ত মানুষের পাশে থাকবেন।" উত্তরবঙ্গের পাশে থাকছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, দিব্যজ্যোতি দত্ত-সহ আরও অনেকে।

