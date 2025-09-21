একেকটা যেন বাঘিনী, 'দেবী চৌধুরানী' দেখে মেয়েরাই হলে সিটি বাজাবে: প্রসেনজিৎ

একেকটা যেন বাঘিনী, 'দেবী চৌধুরানী' দেখে মেয়েরাই হলে সিটি বাজাবে: প্রসেনজিৎ
মহালয়ার দুপুরে ইটিভি ভারতের আড্ডা জমল প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের । সাদা ধুতি-পাঞ্জাবিতে এদিন তিনি খাঁটি বাঙালিবাবু ।
Published : September 21, 2025 at 6:05 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: 26 সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে শুভ্রজিৎ মিত্র পরিচালিত বাংলা ছবি 'দেবী চৌধুরানী-ব্যান্ডিট কুইন অফ বেঙ্গল'। আর সেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ভবানী পাঠক হিসেবে দেখা যাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে । মহালয়ার দুপুরে ইটিভি ভারতের আড্ডা জমল তাঁর সঙ্গে । সাদা ধুতি-পাঞ্জাবিতে বাংলার সুপারস্টারকে দেখাচ্ছিল খাঁটি বাঙালিবাবু । বললেন, "দেবী পক্ষের সূচনা হয়ে গিয়েছে । চারদিকে পুজোর আমেজ । আমরা ছেলেরা পাঞ্জাবি পরতে শুরু করে দিয়েছি, মেয়েরা শাড়ি । এর থেকেই যেন আরও বেশি বোঝা যাচ্ছে পুজো এসে গিয়েছে ।"
পুজোয় ছবি রিলিজ করছে তাঁর । তাই প্রোমোশনের কাজে এখন বেজায় ব্যস্ত তিনি । আজ শ্যামবাজার তো কাল নৈহাটি, কোনওদিন মালদা কিংবা কলকাতার বাবুঘাট । আসন্ন ছবি নিয়ে বলেন, "আজকের দিনটা খুব শুভ । মহালয়া আজ । দেবীপক্ষেই আসছে দেবী চৌধুরানী । আর আজ থেকেই দেবীপক্ষ শুরু হল । পুজোর সময় বহু বছর পরে একটা এরকম বাংলার সাহিত্য নিয়ে তৈরি ছবি আসছে । একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, গুরুত্বপূর্ণ ছবি নিয়ে আসছি আমরা ।"
তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেন, "বিগত ত্রিশ বছর ধরে পুজোর সময়ে মানুষ আমার ছবির জন্য অপেক্ষা করেন । গত বছর একটা বিশেষ কারণে ছবি আসেনি আমার । এবার 'দেবী চৌধুরানী' আসছে । মেয়েগুলো বাঘিনীর মতো কাজ করেছে । আমি হলফ করে বলতে পারি, বিগত 15 বছরে কোনও ভারতীয় ছবিতে মেয়েদের এভাবে লড়াই করতে দেখিনি । লার্জার দ্যান লাইফ একটা ছবি । যে মানুষগুলো জঙ্গলে থেকে আড়াইশো বছর আগে লড়াই করেছেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তাঁরা এই ছবির কেন্দ্রে । কিছুই মিথ্যে নেই এখানে । সবটা সত্যি ।"
এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য ঘোড়া চালনা থেকে তরবারি চালনা সবটাই রপ্ত করতে হয়েছে কলাকুশলীদের । পর্দার ভবানী পাঠক বলেন, "আমার জন্য একটু সহজ ছিল কারণ আমি একটা সময় অনেক অ্যাকশন করেছি । কে না ছিলেন আমার বিপরীতে ভিলেন হিসেবে ? দীপঙ্কর দে থেকে মৃণাল মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত কে ছিলেন না ? তাই এক্ষেত্রে সিনিয়রিটিটা সাহায্য করেছে । ভবানী পাঠক সারা পৃথিবীর মার্শাল আর্ট শিখেছিলেন । সেটা দলের ছেলেমেয়েদের শেখাতেন । দুই হাতে তরবারি চালাতেন উনি । সেটাও দেখানো হয়েছে ছবিতে । তবে হ্যাঁ, আমার জন্য কঠিন ছিল মানসিকভাবে । কেননা বাঙালিরা জানেন যে, আমি 'মনের মানুষ'-এর লালন করেছি, 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' করেছি । 'গুমনামি'তে নেতাজিও করেছি । ফলে আমাকে এই ছবিতে ওগুলোর সঙ্গে মেলানো কঠিন হবে দর্শকের ।"
টলিপাড়ার ফাইট আর্টিস্ট চিত্ত কবিরাজ একবার ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "বুম্বাদা'র ফাইট অসাধারণ । কারওর কখনও আঘাত লাগে না ।" এই প্রসঙ্গ তুললে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "হ্যাঁ কারওকে আঘাত লাগানোর কোনও রেকর্ড নেই আমার আর মিঠুনদার । সিনিয়রিটির কারণেই সেটা হয়েছে ।"
প্রসেনজিৎ এদিন আরও বলেন, "এই ছবিতে মেয়েদের দেখে মেয়েরা হলে সিটি বাজাবে । মেয়েরা যা করেছে না দেখলে বিশ্বাস করবে না । শুভ্রজিৎ ব্রিটিশ সময়কালটার ওপরে দেবী চৌধুরানীকে খুব সুন্দর ভাবে নিয়ে এসেছেন । অনেক ইতিহাস মানুষ জানতে পারবে । একদম বাংলা ও বাঙালির গল্প বলবে এই ছবি । শুভ্রজিৎ খুব ভালো পরিচালক হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস ।"
পুজোয় একাধিক ছবির মুক্তি । প্রতিযোগিতা বলে মনে হয় কখনও ? অভিনেতা বলেন, "প্রত্যেকটা ছবিই আমার ছবি ।" এই ছবিতে দেবী চৌধুরানীর ভূমিকায় শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় । তাঁকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ছবিটা কিছুক্ষণ দেখার পর শ্রাবন্তীকে কেউ চিনতে পারবে না । শুধু শ্রাবন্তী নয়, প্রত্যেকটা মেয়ে এক একজন বাঘিনী হয়ে উঠেছে এই ছবিতে । রঙ্গরাজের চরিত্রে অর্জুন চক্রবর্তীকে দেখেও দর্শক অবাক হবেন ।"
প্রসঙ্গত, 30 সেপ্টেম্বর জন্মদিন বাংলার সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের । এই দিনই অষ্টমী এ বছর । সেই প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলেন, "এই সময় প্রতি বছর রিলিজ নিয়েই ব্যস্ত থাকি । এবারও থাকব । অষ্টমীর দিন আরেকটা বছর বাড়বে । সেই নিয়ে চিন্তায় আছি । তবে তিন-চার বছর আবার বয়স কমিয়ে দেব ।..."