একেকটা যেন বাঘিনী, 'দেবী চৌধুরানী' দেখে মেয়েরাই হলে সিটি বাজাবে: প্রসেনজিৎ

মহালয়ার দুপুরে ইটিভি ভারতের আড্ডা জমল প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের । সাদা ধুতি-পাঞ্জাবিতে এদিন তিনি খাঁটি বাঙালিবাবু ।

'দেবী চৌধুরানী' নিয়ে আড্ডায় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2025 at 6:05 PM IST

কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: 26 সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে শুভ্রজিৎ মিত্র পরিচালিত বাংলা ছবি 'দেবী চৌধুরানী-ব্যান্ডিট কুইন অফ বেঙ্গল'। আর সেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ভবানী পাঠক হিসেবে দেখা যাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে । মহালয়ার দুপুরে ইটিভি ভারতের আড্ডা জমল তাঁর সঙ্গে । সাদা ধুতি-পাঞ্জাবিতে বাংলার সুপারস্টারকে দেখাচ্ছিল খাঁটি বাঙালিবাবু । বললেন, "দেবী পক্ষের সূচনা হয়ে গিয়েছে । চারদিকে পুজোর আমেজ । আমরা ছেলেরা পাঞ্জাবি পরতে শুরু করে দিয়েছি, মেয়েরা শাড়ি । এর থেকেই যেন আরও বেশি বোঝা যাচ্ছে পুজো এসে গিয়েছে ।"

পুজোয় ছবি রিলিজ করছে তাঁর । তাই প্রোমোশনের কাজে এখন বেজায় ব্যস্ত তিনি । আজ শ্যামবাজার তো কাল নৈহাটি, কোনওদিন মালদা কিংবা কলকাতার বাবুঘাট । আসন্ন ছবি নিয়ে বলেন, "আজকের দিনটা খুব শুভ । মহালয়া আজ । দেবীপক্ষেই আসছে দেবী চৌধুরানী । আর আজ থেকেই দেবীপক্ষ শুরু হল । পুজোর সময় বহু বছর পরে একটা এরকম বাংলার সাহিত্য নিয়ে তৈরি ছবি আসছে । একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, গুরুত্বপূর্ণ ছবি নিয়ে আসছি আমরা ।"

'দেবী চৌধুরানী'র পোস্টার (সোশাল মিডিয়া থেকে সংগৃহীত ছবি)

তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেন, "বিগত ত্রিশ বছর ধরে পুজোর সময়ে মানুষ আমার ছবির জন্য অপেক্ষা করেন । গত বছর একটা বিশেষ কারণে ছবি আসেনি আমার । এবার 'দেবী চৌধুরানী' আসছে । মেয়েগুলো বাঘিনীর মতো কাজ করেছে । আমি হলফ করে বলতে পারি, বিগত 15 বছরে কোনও ভারতীয় ছবিতে মেয়েদের এভাবে লড়াই কর‍তে দেখিনি । লার্জার দ্যান লাইফ একটা ছবি । যে মানুষগুলো জঙ্গলে থেকে আড়াইশো বছর আগে লড়াই করেছেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তাঁরা এই ছবির কেন্দ্রে । কিছুই মিথ্যে নেই এখানে । সবটা সত্যি ।"

'দেবী চৌধুরানী'তে প্রসেনজিৎ (নিজস্ব চিত্র)

এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য ঘোড়া চালনা থেকে তরবারি চালনা সবটাই রপ্ত করতে হয়েছে কলাকুশলীদের । পর্দার ভবানী পাঠক বলেন, "আমার জন্য একটু সহজ ছিল কারণ আমি একটা সময় অনেক অ্যাকশন করেছি । কে না ছিলেন আমার বিপরীতে ভিলেন হিসেবে ? দীপঙ্কর দে থেকে মৃণাল মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত কে ছিলেন না ? তাই এক্ষেত্রে সিনিয়রিটিটা সাহায্য করেছে । ভবানী পাঠক সারা পৃথিবীর মার্শাল আর্ট শিখেছিলেন । সেটা দলের ছেলেমেয়েদের শেখাতেন । দুই হাতে তরবারি চালাতেন উনি । সেটাও দেখানো হয়েছে ছবিতে । তবে হ্যাঁ, আমার জন্য কঠিন ছিল মানসিকভাবে । কেননা বাঙালিরা জানেন যে, আমি 'মনের মানুষ'-এর লালন করেছি, 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' করেছি । 'গুমনামি'তে নেতাজিও করেছি । ফলে আমাকে এই ছবিতে ওগুলোর সঙ্গে মেলানো কঠিন হবে দর্শকের ।"

টলিপাড়ার ফাইট আর্টিস্ট চিত্ত কবিরাজ একবার ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "বুম্বাদা'র ফাইট অসাধারণ । কারওর কখনও আঘাত লাগে না ।" এই প্রসঙ্গ তুললে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "হ্যাঁ কারওকে আঘাত লাগানোর কোনও রেকর্ড নেই আমার আর মিঠুনদার । সিনিয়রিটির কারণেই সেটা হয়েছে ।"

আড্ডায় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)

প্রসেনজিৎ এদিন আরও বলেন, "এই ছবিতে মেয়েদের দেখে মেয়েরা হলে সিটি বাজাবে । মেয়েরা যা করেছে না দেখলে বিশ্বাস করবে না । শুভ্রজিৎ ব্রিটিশ সময়কালটার ওপরে দেবী চৌধুরানীকে খুব সুন্দর ভাবে নিয়ে এসেছেন । অনেক ইতিহাস মানুষ জানতে পারবে । একদম বাংলা ও বাঙালির গল্প বলবে এই ছবি । শুভ্রজিৎ খুব ভালো পরিচালক হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস ।"

পুজোয় একাধিক ছবির মুক্তি । প্রতিযোগিতা বলে মনে হয় কখনও ? অভিনেতা বলেন, "প্রত্যেকটা ছবিই আমার ছবি ।" এই ছবিতে দেবী চৌধুরানীর ভূমিকায় শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় । তাঁকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ছবিটা কিছুক্ষণ দেখার পর শ্রাবন্তীকে কেউ চিনতে পারবে না । শুধু শ্রাবন্তী নয়, প্রত্যেকটা মেয়ে এক একজন বাঘিনী হয়ে উঠেছে এই ছবিতে । রঙ্গরাজের চরিত্রে অর্জুন চক্রবর্তীকে দেখেও দর্শক অবাক হবেন ।"

প্রসঙ্গত, 30 সেপ্টেম্বর জন্মদিন বাংলার সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের । এই দিনই অষ্টমী এ বছর । সেই প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলেন, "এই সময় প্রতি বছর রিলিজ নিয়েই ব্যস্ত থাকি । এবারও থাকব । অষ্টমীর দিন আরেকটা বছর বাড়বে । সেই নিয়ে চিন্তায় আছি । তবে তিন-চার বছর আবার বয়স কমিয়ে দেব ।..."

