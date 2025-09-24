ETV Bharat / entertainment

লোকসঙ্গীতকে অক্ষুন্ন রাখতে পুজোর হাজির প্রিয়ঙ্কনার ভিন্ন স্বাদের বাউল গান

এই প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন খ্যাতনামা শিল্পী প্রিয়ঙ্কনা শিলাদিত্য, যিনি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সঙ্গীত জগতে এক উজ্জ্বল নাম।

priyankana-shiladitya-presents-music-video-baul-beats-ahead-of-durga-puja-2025
হাজির ভিন্ন স্বাদের বাউল গান (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2025 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: এই পুজোয় শুধু সিনেমার গান বা আধুনিক গান নয়, প্লে-লিস্টে থাকুক বাউল গানও ৷ হাজির নতুন মিউজিক ভিডিয়ো 'বাউল বিটজ'। বাংলার চিরন্তন বাউল সঙ্গীতকে আধুনিক বিটের আবহে মিলিয়ে এই অ্যালবাম নতুনত্বের দাবি রাখে। সংজ্ঞায়িত করবে বাংলার লোকসংগীতের মূল সত্ত্বাকে।

এই প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন খ্যাতনামা শিল্পী প্রিয়ঙ্কনা শিলাদিত্য, যিনি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সঙ্গীত জগতে এক উজ্জ্বল নাম। লোকসংগীত ও বাউল ধারায় তাঁর অদ্বিতীয় কণ্ঠস্বর ও গভীরতাপূর্ণ পরিবেশনা তাঁকে বিশেষভাবে আলাদা করে তুলেছে। আবেগঘন গায়ন ও প্রাণবন্ত মঞ্চ-উপস্থিতির জন্য সুপরিচিত প্রিয়ঙ্কনা, 'বাউল বিটজ'–এর মাধ্যমে বাংলার লোকসঙ্গীতকে একদিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই অন্যদিকে আধুনিক প্রজন্মের সঙ্গে নতুন করে সংযোগ স্থাপন করছেন।

অ্যালবামটিতে রয়েছে পাঁচটি গান, যেখানে ধরা পড়েছে বাউল সঙ্গীতের নানা রঙ ৷ কখনও মাটির গন্ধময় আধ্যাত্মিকতা, কখনও খেলার ছলে ছন্দ, কখনও আবেগঘন অন্তরঙ্গতা, আবার কখনও উৎসবমুখর আনন্দ। সব মিলিয়ে এটি এক সুরযাত্রা, যা বাংলার লোকঐতিহ্যের সঙ্গে আজকের সঙ্গীতধারার এক অনবদ্য সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। বাউল বিটজ' শুনতে হলে আপনকে প্রিয়ঙ্কনা শিলাদিত্য’র অফিশিয়াল ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে হানা দিতে হবে। পাশাপাশি গানগুলি শোনা যাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে।

প্রিয়ঙ্কনা ও তাঁর দলের বক্তব্য, "এটি কেবল একটি গানের সংকলন নয়, বরং এটি ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক সৃজনশীল সংলাপ। হৃদয়স্পর্শী গীত, অনন্য সুর এবং প্রিয়ঙ্কনা’র আবেগময় কণ্ঠর মাধ্যমে এই অ্যালবাম শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে।"

প্রিয়ঙ্কনা শিলাদিত্য 30 বছরেরও বেশি সময় ধরে লোক ও বাউল সঙ্গীতে নিজের কণ্ঠ ও সৃজনশীলতাকে নিখুঁতভাবে গড়ে তুলেছেন। তাঁর কণ্ঠে রয়েছে বাংলার মাটির আসল গন্ধ, আর তাঁর ব্যক্তিত্বে রয়েছে এমন এক টান, যা প্রতিটি পরিবেশনাকে অমলিন ও অবিস্মরণীয় করে তোলে। 'বাউল বিটজ'-এর মাধ্যমে তিনি বাউল-প্রাণিত সঙ্গীতে এক নতুন পরিচয় উপহার দিতে চলেছেন।

For All Latest Updates

TAGGED:

PRIYANKANA SHILADITYABAUL SONGপুজোর বাউল গানবাউল বিটজDURGA PUJA SONG 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.