পুজোর আবহে বৃষ্টির ভ্রূকুটি, দেবী দুর্গার কাছে কোন প্রার্থনা প্রিয়াঙ্কার ?

ছোটদের পুজোয় প্রতিমা আনার জন্য এসে গেছে টয় ট্রাক। এই উদ্যোগে ভীষণ খুশি প্রিয়াঙ্কা সরকার।

দেবী দুর্গার কাছে কোন প্রার্থনা প্রিয়াঙ্কার ? (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2025 at 8:47 AM IST

কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: চারদিকে যখন থিমের জোয়ার, প্রতিযোগিতার দৌড়, তখন ক্ষুদ্র আকারে দুর্গাপুজো করছে একটি স্কুলের দারিদ্র্য সীমার নীচের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও। ভক্তির অভাব নেই ওদের মধ্যেও। কিন্তু ওদের কথা ভাবে ক'জন? এবার তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এক স্বনামধন্য ব্যাটারি প্রস্তুতকারী সংস্থা এবং বিক্রমশীলা এডুকেশন সোসাইটি। তাদের মণ্ডপে ঠাকুর নিয়ে আসার জন্য চলে এসেছে টয় ট্রাক। যেটাতে চড়ে তাদের প্রতিমা পৌঁছবে প্যাণ্ডেলে। কচিকাঁচাদের এই উদ্যোগে পাশে আছেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারও।

তিনি বলেন, "পুজো আসলেই নিজের ছোটবেলাটা মিস করি। কটা ঠাকুর দেখলাম, কটা জামা হল এই নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম। আর এবার পুজোর আগে ছোটদের সঙ্গে কাটাতে পারায় ভালো লাগছে। ওরাও দুর্গাপুজো করছে। আর ওদের ঠাকুর নিয়ে আসার জন্য একটা টয় ট্রাক এসে গিয়েছে বাজারে, এ এ ব্যাটারি পাওয়ার্ড রিমোর্ট কন্ট্রোল্ড টয় ট্রাক 'আল্টিমা বাহন'। যেটা চলবে ছোট ছোট কয়েকটা ব্যাটারিতে। এটা একটা দারুণ প্রয়াস। ওদের মুখে হাসি ফুটেছে, এর থেকে বেশি আনন্দের কী হতে পারে।"

প্রসঙ্গত, প্রচণ্ড বৃষ্টিতে বেশ কয়েকটি পুজো প্যাণ্ডেল বিপাকে। নষ্ট হয়েছে প্রতিমাও। বলতে গেলেও অনেক জায়গা থেকেই জল সরেনি এখনও। অনেক পুজো প্যান্ডেলেও ঢুকে গিয়েছে জল। তাই প্রিয়াঙ্কা বলেন, "যেখানে যেখানে জল জমে আছে সেগুলো তাড়াতাড়ি সরে যাক এটাই চাইছি। সুস্থভাবে যেন পুজোটা সবাই কাটাতে পারি, সেই প্রার্থণাই করি ঠাকুরের কাছে। পুজো মানে একটা ক্রিয়েটিভ ফেস্টিভ্যাল।"

অভিনেত্রীর কথায়, "এক একটা মণ্ডপের থিম বানাতে, প্রতিমা নির্মাণে প্রচুর আর্টিস্ট যুক্ত থাকে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁরা একটি থিম বানান। সহজ কথায় বলতে গেলে ব্যবসা বানিজ্যের আদর্শ সময় এই পুজোটা। কত মানুষ নানাভাবে রোজগার করে এই সময়েই। আমি চাই না কারওর আর ক্ষতি হোক। পুজোটা কারওর ম্লান হয়ে সাক। ইতিমধ্যেই অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেছে। আর না। এবার পুজোটা ভালোভাবে হোক। বাচ্চাগুলো সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে কবে মা আসবে। কবে তারা ঠাকুর দেখতে বেরোবে নতুন জামাকাপড় পরে। ওদেরই তো পুজো। বৃষ্টির কারণে সেটা থেকে যেন ওরা বঞ্চিত না হয়।"

কীভাবে এই পুজোটা কাটাবেন প্রিয়াঙ্কা? প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "গত কয়েক বছর ধরে সব পুজোর একইরকমের রুটিন আমার। সকালবেলাটা সব সময়েই পুজো পরিক্রমা, ইভেন্টেই কেটে যায়। তবে বিকেল আর সন্ধেটা পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গেই কাটে। এবারেও তাই হবে। মেলাতেও ঘুরব। আমি পরিক্রমায় গেলে আমার ছেলে সহজকে নিয়ে যাই। মজা পায়। ও কটা ঠাকুর দেখল গুনতে থাকে ঠিক যেমনটা আমি করতাম। পরিক্রমা, ইভেন্টের দৌলতে ফাঁকায় ফাঁকায় অনেক ঠাকুর দেখার সুযোগ হয় আমার। ফলে সহজেরও সেই সুযোগটা হয়।"

