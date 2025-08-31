হায়দরাবাদ, 31 অগস্ট: 38 বছর বয়সেই জীবনের পথ চলা শেষ ৷ ক্যানসারের কাছে পরাজিত হয়ে মৃত্যু টেলিভিশন অভিনেত্রী প্রিয়া মারাঠের ৷ রবিবার অর্থাৎ 31 অগস্ট মুম্বইয়ের মীরা রোড এলাকায় তাঁর বাসভবনে চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন তিনি ৷ হিন্দি ধারাবাহিক 'পবিত্র রিশতা'র মাধ্যমে বর্ষা নামে দর্শকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন অভিনেত্রী ৷ এদিন তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাহত পরিবার, বন্ধুবান্ধব থেকে অনুরাগীরা ৷
অভিনেত্রীর জন্ম ও কর্মজীবন
প্রিয়া মারাঠে 1987 সালের 23 এপ্রিল মুম্বইয়ে জন্মগ্রহণ করেন ৷ সেখানেই তিনি তাঁর স্কুল এবং কলেজের পড়াশোনা শেষ করেন । তাঁর সবসময়ই অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল এবং সেখান থেকেই তিনি বিনোদন জগতে পা রাখার সিদ্ধান্ত নেন । তবে অভিনয়ে হাতে খড়ির আগে তিনি প্রথমে একজন স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান হিসেবে বিনোদন জগতে কেরিয়ার শুরু করেন ।
Shocked beyond words... Heartbreaking... RIP #PriyaMarathe... Heartfelt condolences to the family... Om Shanti 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/kzIGIm6kFR— Tushar Jadhav (@imjadhavtushar) August 31, 2025
প্রিয়া বিনোদন জগতে তাঁর টেলিভিশন যাত্রা শুরু করেন 'ইয়া সুখানোয়া' এবং 'চার দিবস সাসুচে'র মতো মারাঠি ধারাবাহিকের মাধ্যমে । এরপরেই তাঁর অভিনয় দক্ষতা দিয়ে তিনি দ্রুত হিন্দি টেলিভিশনে কাজের সুযোগ পান এবং 'পবিত্র রিশতা' ধারাবাহিকে বর্ষার চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের মন জয় করে নেন ৷ এই দৈনিক ধারাবাহিকে তাঁর সহ-অভিনেতা ছিলেন প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত, যিনি ওই সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন এবং 'পবিত্র রিশতা' এখনও সবচেয়ে প্রিয় টিভি সিরিয়ালের মধ্যে একটি ।
স্মরণীয় চরিত্রে অভিনয়
'পবিত্র রিশতা' ছাড়াও প্রিয়াকে একতা কাপুরের 'বড়ে আচ্ছে লাগতে হ্যায়' ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছিল ৷ যেখানে তিনি জ্যোতি মালহোত্রার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন । মারাঠি ধারাবাহিক তু তিথে মে-তে প্রিয়া মোহিতের নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ছাপ ফেলেছিলেন । 2017 সালে তিনি জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'সাথ নিভানা সাথিয়া'-তে ভবানী রাঠোর চরিত্রে অভিনয় করেন ৷ সেখানে তাঁকে আরেকটি নেতিবাচক চরিত্রে দেখা যায় ৷ তবে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্রকে স্মরণীয় করে তোলেন ৷
ব্যক্তিগত জীবন
2012 সালের 24 এপ্রিল প্রিয়া শান্তনু মোঘের সঙ্গে গাঁটছোড়া বাঁধেন ৷ তাঁর স্বামী ধারাবাহিক 'স্বরাজ্য রক্ষক সম্ভাজি'তে অভিনয়ের জন্য খ্যাত । বন্ধুরা প্রায়শই মন্তব্য করতেন যে, প্রিয়া তাঁর পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবন খুব ভালোভাবে সামলান । প্রিয়া নিজেকে একজন আধ্যাত্মিক হিসেবে পরিচয় দিতেন এবং জীবনের চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে তিনি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখতেন ।
ইন্ডাস্ট্রির জন্য বিরাট ক্ষতি
প্রিয়ার অকালমৃত্যু মারাঠি এবং হিন্দি বিনোদন জগতের জন্য এক বিরাট ধাক্কা । সহ-অভিনেতা, সহকর্মী এবং অনুরাগীরা সোশাল মিডিয়ায় শোকজ্ঞাপন করেছেন ৷ পাশাপাশি অনেকে অভিনেত্রীর সঙ্গে কাটানো সময়ের গল্প এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন । তবে প্রায় সকলেরই এক মত, তিনি একজন প্রতিভাবান অভিনেত্রী এবং একজন খুব ভালো মানুষ ছিলেন ৷ যিনি পর্দায় এবং পর্দার বাইরে অসংখ্য মানুষের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন ।