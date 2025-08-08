কলকাতা, 8 অগস্ট: বছর ঘুরে ফের এক রাখী বন্ধন উৎসব। আর কোনও পার্বণ মানেই বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় নতুন চমক নিয়ে মহাপর্বের আগমন। 'আমাদের দাদামণি' (Amader Dadamoni) ধারাবাহিকের ক্ষেত্রেও অন্যথা হচ্ছে না। জমিয়ে রাখী বন্ধন উৎসবে মেতে উঠবে এই ধারাবাহিকের টিম। দাদামণি সোমকে রাখী পরাবে তার চার বোন। আর তা নিয়েই ধারাবাহিকে ঘটনার ঘনঘটা।
দাদামণি সোমেশ্বর দত্ত মানে সোমের চরিত্রে এই ধারাবাহিকে অভিনয় করছেন প্রতীক সেন। তিনি এই পর্ব নিয়ে উচ্ছ্বসিত। বলেন, "আমি সোমেশ্বর। তবে সবাই আমাকে সোম বলেই ডাকে। আবার অনেকে দাদামণিও ডাকে। কেননা আমি আমার চার বোনের দাদামণি। চার বোন, আমি আর আমাদের বাবাকে নিয়ে আমাদের সংসার। এই রাখীর দিনে আসছে দারুণ চমক।"
সোমের সবথেকে ছোট বোন রিমলি দত্ত অর্থাৎ কৃত্তিকা চক্রবর্তী বলেন, "আমাদের ফ্লোরে রাখীর উৎসব লেগে গেছে। আর খুব মজা লাগছে, দারুণ দারুণ সিন করছি আমরা সবাই। 9 অগস্ট রাতে সাড়ে 8টা থেকে এক ঘণ্টার মহাপর্বে আছে দারুণ সব চমক।" সোমের মেজ বোন রেশমি এই পর্বে একেবারে নাকি অন্যরকম। সে খেতে ভালোবাসে। সহজ কথায় পেটুক হিসেবেই পরিচিত সে। কিন্তু এবার সে খাওয়াদাওয়া সব ছেড়ে দাদামণির জন্য রাখী বানাচ্ছে এবং উপোস করছে।
দাদামণির সেজ বোন রানি বলেন, "দাদা ও বোনেরা এদিন খুনসুটিতে মেতে উঠবে। দুর্দান্ত একটা পর্ব আসতে চলেছে।"
এই চার বোনকে নিয়েই সোমের জীবন আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। সোমের বড় বোন রত্না দাদার পাশে দাঁড়ায়। সে স্কুল শিক্ষিকা। সে নিজের একটা স্কুল গড়ে তুলতে চায়। শিক্ষার আলো যাদের কাছে পৌঁছয়নি তাদের কাছে পৌঁছে দিতে চায় সেই আলো। মেজ বোন রেশমি একজন খাদ্যপ্রেমী। সে খাবার দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার ইংরেজিটা অতটা ভালো না। কিন্তু সেটাকে ভালো করতে মরিয়া সে। তাই দিনরাত ইংরেজিতে কথা বলে সে। তা সে লোকে হাসুক বা মজা করুক। ইংরেজিতে সে কথা বলবেই। অন্যদিকে তৃতীয় বোন রানি পরিবারের হোম মিনিস্টার ৷ রান্নাঘর থেকে ঘরের খুঁটিনাটি তার দখলে। তার অঙ্গুলিহেলনে চলে সবটা। পরিবারের একটি শক্তিশালী স্তম্ভ সে। আর সবার ছোট রিমলি দাদার চোখের মণি।
সোমের প্রেমিকা পার্বতী তার ছোটবেলার বন্ধু। এই চরিত্রে অনুষ্কা চক্রবর্তী। রাখী উৎসবে বাড়তি চমক এই ধারাবাহিকের আসন্ন মহাপর্বে। 9 অগস্ট রাত সাড়ে 8টা থেকে 9টা অবধি সম্প্রচারিত হবে এই ধারাবাহিক।