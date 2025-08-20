হায়দরাবাদ, 20 অগস্ট: এবার সিনেমার সেটের ছবিও লিক করলে তা সাইবার ক্রাইম হিসাবে ধরা হবে ৷ এমনটাই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে প্রভাস (Prabhas) অভিনীত আপকামিং ঐতিহাসিক-অ্যাকশন সিনেমাকে ঘিরে ৷ পরিচালক হনু রাঘবপুদি ব্যস্ত আছেন প্রভাসকে নিয়ে চমকপ্রদ সিনেমার শুটিংয়ে ৷ সেই সিনেমাকে নিরাপত্তার মোড়কে ঘিরে ফেলেছেন প্রযোজক থেকে নির্মাতারা ৷ সোশাল মিডিয়ায় স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই শুটিংয়ের কোনও ভিডিয়ো বা ছবি সোশাল মিডিয়ায় লিক করা হলে তাহলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷
যে সোশাল অ্যাকাউন্টে ছবি বা ভিডিয়ো পোস্ট হবে তা ডি-অ্যাক্টিভেট করার পাশাপাশি তা রিপোর্ট করে বন্ধ করে দেওয়া হবে ৷ পাশাপাশি যার নামে অ্যাকাউন্ট তাঁর নামেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে সাইবার ক্রাইম অ্যাক্টে ৷ মাইথিরি মুভি মেকার্স (Mythri Movie Makers) প্রভাসের এই সিনেমা প্রযোজনা করছে ৷ নির্মাতাদের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, "আমরা একটা লক্ষ্য করেছি অনেকেই প্রভাস-হনু সিনেমার সেটের ছবি শেয়ার করছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ আমরা আপনাদের সেরা সিনেমার অনুভূতি দিতে চাই ৷ কিন্তু এই ধরনের ছবি লিক হওয়া আমাদের টিমের মনোবল ভেঙে দেয় ৷"
We've observed that a lot of you are sharing a picture from the sets of #PrabhasHanu.— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) August 19, 2025
We are striving to give you the best experience, and these leaks bring the morale of the team down.
Any account sharing such pictures will not only be reported and brought down but will be…
বার্তায় আরও বলা হয়েছে, "কোনও অ্যাকাউন্ট থেকে এই সেটের ছবি লিক হলে সেই অ্যাকাউন্ট নিয়ে সাইবার ক্রাইমে শুধু রিপোর্ট করা হবে না, পাশাপাশি কড়া পদক্ষেপও নেওয়া হবে ৷" জানা গিয়েছে, প্রভাসের এই সিনেমার প্রেক্ষাপট 1940 সাল ৷ কাল্পনিক ঐতিহাসিক ঘটনার মিশ্রণ দেখা যাবে এই সিনেমায় ৷ প্রভাসের বিপরীতে অভিনয় করতে দেখা যাবে ইমানভিকে ৷
প্রভাস-ইমানভি ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে মিঠুন চক্রবর্তী ও জয়প্রদাকেও ৷ সূত্রের খবর, অসাধারণ কারিগরি দল নিয়ে নির্মিত এই ছবিটির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বিশাল চন্দ্রশেখর, যিনি পরিচালক হনু রাঘবপুদির প্রিয় সঙ্গীত পরিচালকদের মধ্যে একজন। বিশাল চন্দ্রশেখরই পরিচালকের আগের ব্লকবাস্টার 'সীতা রামম'-এর সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন ৷ সিনেমার চিত্রগ্রহণ করবেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ৷ গানের কথা লিখবেন কৃষ্ণ কান্ত। ঐতিহাসিক সিনেমার পোশাক ডিজাইনার শীতল শর্মা ৷