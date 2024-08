অগস্টেই ওটিটিতে আসছে প্রভাসের 'কল্কি'-ধনুশের 'রায়ান', কবে থেকে স্ট্রিমিং দেখে নিন একনজরে - New Movie and Series On OTT

ETV Bharat / entertainment

অগস্টেই ওটিটিতে আসছে প্রভাসের 'কল্কি'-ধনুশের 'রায়ান', কবে থেকে স্ট্রিমিং দেখে নিন একনজরে - New Movie and Series On OTT

By ETV Bharat Entertainment Team Published : 23 hours ago

অগস্টে মুক্তি পাওয়া সিনেমার তালিকা ( ইটিভি ভারত )

হায়দরাবাদ, 8 অগস্ট: বাড়ি বসে পপকর্ন হাতে প্রিয় সিনেমা দেখার মজা নেওয়ার অনুভূতিই আলাদা ৷ ওটিটি প্ল্যাটফর্মের দৌলতে অনেকেই বিগ বাজেটের বিগ সিনেমা প্রেক্ষাগৃহের বদলে ফোনে বা বাড়ির বিগ স্ক্রিনেই দেখতে পছন্দ করেন ৷ ফলে এই মাসে তাঁদের জন্য রয়েছে একের অধিক মেগা হিট সিনেমা ৷ সঙ্গে অবশ্যই থাকছে বেশ কিছু সিরিজ ৷ প্রভাস অভিনীত 'কল্কি 2898 এডি' চলতি মাসেই আসছে ওটিটিতে ৷ আসছে সদ্যমুক্তি পাওয়া যায় ধনুশের ছবি 'রায়ান'ও ৷ কবে কোথায়, কোন সিনেমা-সিরিজ দেখতে পাবেন রইল বিস্তারিত তালিকা ৷ 1. কল্কি 2898 এডি নাগ অশ্বিন পরিচালিত ব্লকব্লাস্টার হিটের তালিকায় রয়েছে 'কল্কি 2498 এডি' ৷ প্রভাস, দীপিকা পাড়ুকোন, অমিতাভ বচ্চন ও কমল হাসান অভিনীত এই ছবি টানা 40 দিনের বেশি প্রেক্ষাগৃহে চলার পর আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ৷ 23 অগস্ট 'কল্কি'র হিন্দি ভার্সন আসছে নেটফ্লিক্সে ৷ পাশাপাশি অ্যামাজন প্রাইমেও একই দিনে আসছে এই সিনেমা ৷ মাইথোলজিক্যাল সাই-ফাই থ্রিলার ছবি বক্সঅফিসে 1100 কোটি টাকা ইতিমধ্যেই আয় করে নিয়েছে ৷ এবার ওটিটিতে কোনও রেকর্ড তৈরি করতে পারে কি না, উত্তর দেবে সময় ৷ সারলেন বাগদান! চার হাত এক হতে চলেছে নাগা চৈতন্য-শোভিতা ধুলিপালার 2. রায়ান