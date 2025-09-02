ETV Bharat / entertainment

অনির্বাণের গানে কুণাল-দিলীপ-শতরূপ, হইচই ফেলে দিল 'হুলি-গান-ইজম' - HOOLIGANISM BAND SONG

'তুমি মস্তি করবে জানি' শীর্ষক গানটিতে বাদ যায়নি একসময় ‘বাবার টাকায় গাড়ি কেনা শতরূপ ঘোষ’ বলে যে চর্চা হয়েছিল সেই প্রসঙ্গও।

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2025 at 7:57 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: গানে গানে কুণাল ঘোষ, দিলীপ ঘোষ এবং শতরূপ ঘোষকে মিলিয়ে দিল 'হুলি-গান-ইজম'। মঞ্চে অনির্বাণ ভট্টাচার্য ও তাঁর ব্যান্ডের সেই গান মনে ধরেছে তৃণমূল মুখপাত্রের । তিনিও সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্যর কণ্ঠে সেই গান । তিনি লিখেছেন, "অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যর নতুন ব্যান্ড ‘হুলি-গান-ইজম’ এর গানের অংশ । আমার মজা লেগেছে, ভালো লেগেছে । গানের ধরন, উপস্থাপনাও উপভোগ করলাম । একটু তির্যক ? তাতে কী !! কুণাল ঘোষ এসব মজা নিতে জানে । ভালো থেকো অনির্বাণ’।"

'তুমি মস্তি করবে জানি' শীর্ষক গানটিতে বাদ যায়নি একসময় ‘বাবার টাকায় গাড়ি কেনা শতরূপ ঘোষ’ বলে যে চর্চা হয়েছিল সেই প্রসঙ্গও । মাথার টুপি লাইট জ্বালিয়ে স্টেজের ওপর থেকে গাইতে গাইতে গায়ক অনির্বাণ বললেন ‘টিভি চ্যানেল, পার্টি অফিস বড্ড হাঁটাহাঁটি তাই কিনেছেন গাড়ি । দামটা বেশি খুব, ফেসবুকেরই রাজা মোদের দাদা শতরূপ’।

প্রধানমন্ত্রীর পেনশন থেকে শুরু করে দিল্লিতে কুকুর ইস্যুও রয়েছে 'তুমি মস্তি করবে জানি' শীর্ষক এই গানে। এর মাধ্যমে নানা সময়ের নানা ইস্যুর কথা উঠে আসে অনির্বাণ ভট্টাচার্য, দেবরাজ ভট্টাচার্য, শুভদীপ গুহ, সুশ্রুত গোস্বামী, প্রীতম দেব সরকার, প্রীতম দাস, সোমেশ্বর ভট্টাচার্য, নীলাংশুক দত্ত ও কৃশানু ঘোষদের 'হুলি-গান-ইজম'-এ।

গানের কথাগুলো এরকম - ‘ইলেকশনের মেজাজ বুঝে দলটা বড় করি’, কিংবা 'এটা শুনলে রেগে যাবে কুণাল ঘোষ'। আবার ‘গয়না দোকান সব তুলে দাও গরুর দুধে সোনা’। এই নিয়ে কথা বলতে অনির্বাণের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত ৷ কুণাল ঘোষের তাঁদের গানের কথা পছন্দ হয়েছে বলে জানালে অনির্বাণের থেকে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । অনির্বাণ শুধু বলেন, "যা বলার গানেই বলেছি । আলাদা করে এই নিয়ে আর কথা বলার নেই ।"

গানটি সামাজিক মাধ্যমে এখন ভাইরাল । তাঁর গানের সূত্র ধরে সিপিএম নেতা কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায় বানিয়েছেন ছড়া । তিনি অনির্বাণের মঞ্চে পারফর্ম করার সময়ের ছবি ভাগ করে নিয়ে লিখেছেন, "দাদা মোদের এমনিতে তো বিপ্লবীই খুব, শুধু আরজি কর টু চাকরি চুরি অলওয়েজ চুপ ।" কৌস্তভের এই পোস্ট নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত ।

তিনি বলেন, "আমার সেভাবে কোনও বক্তব্য নেই । উনি যেভাবে তিন ঘোষ অর্থাৎ কুণাল ঘোষ, দিলীপ ঘোষ আর শতরূপ ঘোষকে মিলিয়েছেন, আমি ওনার মতো প্যারোডির সুরেই লিখেছি, আরজি কর থেকে চাকরি চুরি উনি চুপ আছেন । ব্যস এটুকুই বলেছি । আমি একশো ভাগ মজার আকারেই নিয়েছি গোটা বিষয়টাকে । উনি হুলি-গান-ইজম করেছেন, আমি ছড়া লিখেছি একটা ।"

এই গান নিয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, "অনেকে অনেক কিছু বলে, মাথা ঘামাতে নেই । যেটা করলে মানুষ মজা পায়, সেটা করে । তিনিও করেছেন । আমার এই বিষয়ে বলার কিছু নেই ।"

সম্প্রতি ফেস্টিভিটি ফ্যাক্টরের তরফে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ যেখানে ছয়টি ব্যান্ডের পারফরম্যান্স ছিল । অঞ্জন দত্ত, ক্যাকটাস, পৃথিবী, ফকিরা, ফসিলস এবং হুলিগানিজম । হাউজফুল শো । এটা ছিল হুলি-গান-ইজমের দ্বিতীয় শো ।

প্রসঙ্গত, হুলি-গান-ইজমের প্রথম গান 'বকুলতলায় ভিড় জমেছে, বসেছে মেলা, দেখতে যাব আমি তুমি' আসার পর থেকেই নানা মহলের চর্চায় এই ব্যান্ড । এই গান নিয়ে রিল বানাচ্ছে নেট পাড়ার নানা বয়সের মানুষজন । বলতে দ্বিধা নেই, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তরুণ তুর্কীদের মনে সাড়া ফেলেছে অনির্বাণদের এই ব্যান্ড । সম্প্রতি কুণাল, দিলীপ এবং শতরূপ - এই তিন ঘোষকে গানে বেঁধে ফেলায় আরও আলোচনার কেন্দ্র হয়ে গিয়েছেন অনির্বাণ । এদিনের অনুষ্ঠানে অনির্বাণ মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন, "এত মানুষের সামনে, এত গুলো ব্যান্ডের পাশে এভাবে স্টেজে পারফর্ম করেছি এটা আমাদের প্রাপ্তি ।"

কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: গানে গানে কুণাল ঘোষ, দিলীপ ঘোষ এবং শতরূপ ঘোষকে মিলিয়ে দিল 'হুলি-গান-ইজম'। মঞ্চে অনির্বাণ ভট্টাচার্য ও তাঁর ব্যান্ডের সেই গান মনে ধরেছে তৃণমূল মুখপাত্রের । তিনিও সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্যর কণ্ঠে সেই গান । তিনি লিখেছেন, "অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যর নতুন ব্যান্ড ‘হুলি-গান-ইজম’ এর গানের অংশ । আমার মজা লেগেছে, ভালো লেগেছে । গানের ধরন, উপস্থাপনাও উপভোগ করলাম । একটু তির্যক ? তাতে কী !! কুণাল ঘোষ এসব মজা নিতে জানে । ভালো থেকো অনির্বাণ’।"

'তুমি মস্তি করবে জানি' শীর্ষক গানটিতে বাদ যায়নি একসময় ‘বাবার টাকায় গাড়ি কেনা শতরূপ ঘোষ’ বলে যে চর্চা হয়েছিল সেই প্রসঙ্গও । মাথার টুপি লাইট জ্বালিয়ে স্টেজের ওপর থেকে গাইতে গাইতে গায়ক অনির্বাণ বললেন ‘টিভি চ্যানেল, পার্টি অফিস বড্ড হাঁটাহাঁটি তাই কিনেছেন গাড়ি । দামটা বেশি খুব, ফেসবুকেরই রাজা মোদের দাদা শতরূপ’।

প্রধানমন্ত্রীর পেনশন থেকে শুরু করে দিল্লিতে কুকুর ইস্যুও রয়েছে 'তুমি মস্তি করবে জানি' শীর্ষক এই গানে। এর মাধ্যমে নানা সময়ের নানা ইস্যুর কথা উঠে আসে অনির্বাণ ভট্টাচার্য, দেবরাজ ভট্টাচার্য, শুভদীপ গুহ, সুশ্রুত গোস্বামী, প্রীতম দেব সরকার, প্রীতম দাস, সোমেশ্বর ভট্টাচার্য, নীলাংশুক দত্ত ও কৃশানু ঘোষদের 'হুলি-গান-ইজম'-এ।

গানের কথাগুলো এরকম - ‘ইলেকশনের মেজাজ বুঝে দলটা বড় করি’, কিংবা 'এটা শুনলে রেগে যাবে কুণাল ঘোষ'। আবার ‘গয়না দোকান সব তুলে দাও গরুর দুধে সোনা’। এই নিয়ে কথা বলতে অনির্বাণের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত ৷ কুণাল ঘোষের তাঁদের গানের কথা পছন্দ হয়েছে বলে জানালে অনির্বাণের থেকে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । অনির্বাণ শুধু বলেন, "যা বলার গানেই বলেছি । আলাদা করে এই নিয়ে আর কথা বলার নেই ।"

গানটি সামাজিক মাধ্যমে এখন ভাইরাল । তাঁর গানের সূত্র ধরে সিপিএম নেতা কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায় বানিয়েছেন ছড়া । তিনি অনির্বাণের মঞ্চে পারফর্ম করার সময়ের ছবি ভাগ করে নিয়ে লিখেছেন, "দাদা মোদের এমনিতে তো বিপ্লবীই খুব, শুধু আরজি কর টু চাকরি চুরি অলওয়েজ চুপ ।" কৌস্তভের এই পোস্ট নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত ।

তিনি বলেন, "আমার সেভাবে কোনও বক্তব্য নেই । উনি যেভাবে তিন ঘোষ অর্থাৎ কুণাল ঘোষ, দিলীপ ঘোষ আর শতরূপ ঘোষকে মিলিয়েছেন, আমি ওনার মতো প্যারোডির সুরেই লিখেছি, আরজি কর থেকে চাকরি চুরি উনি চুপ আছেন । ব্যস এটুকুই বলেছি । আমি একশো ভাগ মজার আকারেই নিয়েছি গোটা বিষয়টাকে । উনি হুলি-গান-ইজম করেছেন, আমি ছড়া লিখেছি একটা ।"

এই গান নিয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, "অনেকে অনেক কিছু বলে, মাথা ঘামাতে নেই । যেটা করলে মানুষ মজা পায়, সেটা করে । তিনিও করেছেন । আমার এই বিষয়ে বলার কিছু নেই ।"

সম্প্রতি ফেস্টিভিটি ফ্যাক্টরের তরফে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ যেখানে ছয়টি ব্যান্ডের পারফরম্যান্স ছিল । অঞ্জন দত্ত, ক্যাকটাস, পৃথিবী, ফকিরা, ফসিলস এবং হুলিগানিজম । হাউজফুল শো । এটা ছিল হুলি-গান-ইজমের দ্বিতীয় শো ।

প্রসঙ্গত, হুলি-গান-ইজমের প্রথম গান 'বকুলতলায় ভিড় জমেছে, বসেছে মেলা, দেখতে যাব আমি তুমি' আসার পর থেকেই নানা মহলের চর্চায় এই ব্যান্ড । এই গান নিয়ে রিল বানাচ্ছে নেট পাড়ার নানা বয়সের মানুষজন । বলতে দ্বিধা নেই, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তরুণ তুর্কীদের মনে সাড়া ফেলেছে অনির্বাণদের এই ব্যান্ড । সম্প্রতি কুণাল, দিলীপ এবং শতরূপ - এই তিন ঘোষকে গানে বেঁধে ফেলায় আরও আলোচনার কেন্দ্র হয়ে গিয়েছেন অনির্বাণ । এদিনের অনুষ্ঠানে অনির্বাণ মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন, "এত মানুষের সামনে, এত গুলো ব্যান্ডের পাশে এভাবে স্টেজে পারফর্ম করেছি এটা আমাদের প্রাপ্তি ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

KAUSTAV CHATTOPADHYAYহুলি গান ইজমঅনির্বাণ ভট্টাচার্যANIRBAN BHATTACHARYAHOOLIGANISM BAND SONG

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.